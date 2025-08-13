Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Снимать кроссовки стало стыдно? Больше никаких ароматов пота — спасение стоит копейки и уже на кухне

Обработка обуви уксусом и содой помогает поддерживать гигиену
3:33
Недвижимость

Лето — это жара, прогулки и… кроссовки, которые всё чаще прячутся подальше из-за запаха. Вместо того чтобы срочно покупать дезодорант для обуви или искать ближайшую химчистку, попробуйте два простых ингредиента, которые наверняка есть у вас на кухне. Результат приятно удивит.

Кроссовки
Фото: Designed be Freepik by dragana-gordic is licensed under Public domian
Кроссовки

Почему обувь пахнет именно летом

Тёплая погода = усиленное потоотделение. Но не пот сам по себе пахнет, а бактерии, которые размножаются в тёплой и влажной среде, особенно на стельках.

Результат

  • Неприятный запах.
  • Ощущение дискомфорта при снятии обуви.
  • Быстрый износ внутренней отделки кроссовок, туфель и балеток.

Средство номер 1: уксус — враг микробов

Первый этап борьбы — дезинфекция. И здесь идеально подходит обычный столовый уксус (9%).

Что делать

  • Смочите ватный диск или мягкую тряпку уксусом.
  • Аккуратно протрите внутреннюю часть обуви, включая стельки и боковины.
  • Уделите особое внимание области носка и пятки — именно там скапливается максимум влаги и бактерий.

Почему это работает

  • Уксус уничтожает бактерии, вызывающие запах.
  • Не повреждает текстиль и кожу при аккуратном применении.
  • Быстро испаряется и не оставляет запаха, если не переусердствовать.

Средство номер 2: сода — суперпоглотитель запахов

После того как уксус подсох (через 5-10 минут), переходим ко второму этапу — абсорбции влаги и устранения остаточного запаха.

Инструкция

  • Насыпьте по 1 столовой ложке пищевой соды в каждую туфлю или кроссовок;
  • Распределите порошок по всей поверхности, особенно под стельку;
  • Оставьте минимум на 6 часов, лучше — на ночь.

Что делает сода

  • Впитывает влагу.
  • Нейтрализует кислотную среду.
  • Устраняет даже застарелые запахи.

Утром: финальный штрих

Очистка завершена — теперь нужно вернуть обуви аккуратный вид:

  • Вытряхните остатки соды.
  • Протрите внутренности сухой или чуть влажной салфеткой.
  • Дайте обуви проветриться ещё 10-15 минут — и она снова готова к прогулке.

Почему этот способ стоит взять на вооружение

Преимущества метода

  • Быстро: весь процесс занимает несколько минут (не считая времени впитывания).
  • Дёшево: оба средства стоят сущие копейки.
  • Безопасно: никаких химикатов или раздражающих аэрозолей.
  • Универсально: подходит для кроссовок, туфель, ботинок, балеток и даже домашних тапочек.
  • Эффективно: запах уходит надолго, не маскируется, а устраняется.

Как сохранить результат надолго

Чтобы обувь радовала свежестью не один день:

  • Используйте уксус и соду 1 раз в неделю, если носите обувь ежедневно.
  • После прогулки ставьте обувь в тень для проветривания, а не в шкаф.
  • По возможности доставайте стельки и сушите их отдельно.
  • Приобретите впитывающие мешочки с содой или рисом — и держите их внутри обуви на ночь.

Запах исчез, обувь — как новая

Никаких аэрозолей, химии и затрат. Немного уксуса, ложка соды — и ваша обувь снова свежая, чистая и готова к новым летним прогулкам. Попробуйте — и вы забудете, что такое неудобство в жару.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
