Снимать кроссовки стало стыдно? Больше никаких ароматов пота — спасение стоит копейки и уже на кухне

Обработка обуви уксусом и содой помогает поддерживать гигиену

Лето — это жара, прогулки и… кроссовки, которые всё чаще прячутся подальше из-за запаха. Вместо того чтобы срочно покупать дезодорант для обуви или искать ближайшую химчистку, попробуйте два простых ингредиента, которые наверняка есть у вас на кухне. Результат приятно удивит.

Почему обувь пахнет именно летом

Тёплая погода = усиленное потоотделение. Но не пот сам по себе пахнет, а бактерии, которые размножаются в тёплой и влажной среде, особенно на стельках.

Результат

Неприятный запах.

Ощущение дискомфорта при снятии обуви.

Быстрый износ внутренней отделки кроссовок, туфель и балеток.

Средство номер 1: уксус — враг микробов

Первый этап борьбы — дезинфекция. И здесь идеально подходит обычный столовый уксус (9%).

Что делать

Смочите ватный диск или мягкую тряпку уксусом.

Аккуратно протрите внутреннюю часть обуви, включая стельки и боковины.

Уделите особое внимание области носка и пятки — именно там скапливается максимум влаги и бактерий.

Почему это работает

Уксус уничтожает бактерии, вызывающие запах.

Не повреждает текстиль и кожу при аккуратном применении.

Быстро испаряется и не оставляет запаха, если не переусердствовать.

Средство номер 2: сода — суперпоглотитель запахов

После того как уксус подсох (через 5-10 минут), переходим ко второму этапу — абсорбции влаги и устранения остаточного запаха.

Инструкция

Насыпьте по 1 столовой ложке пищевой соды в каждую туфлю или кроссовок;

Распределите порошок по всей поверхности, особенно под стельку;

Оставьте минимум на 6 часов, лучше — на ночь.

Что делает сода

Впитывает влагу.

Нейтрализует кислотную среду.

Устраняет даже застарелые запахи.

Утром: финальный штрих

Очистка завершена — теперь нужно вернуть обуви аккуратный вид:

Вытряхните остатки соды.

Протрите внутренности сухой или чуть влажной салфеткой.

Дайте обуви проветриться ещё 10-15 минут — и она снова готова к прогулке.

Почему этот способ стоит взять на вооружение

Преимущества метода

Быстро: весь процесс занимает несколько минут (не считая времени впитывания).

весь процесс занимает несколько минут (не считая времени впитывания). Дёшево: оба средства стоят сущие копейки.

оба средства стоят сущие копейки. Безопасно: никаких химикатов или раздражающих аэрозолей.

никаких химикатов или раздражающих аэрозолей. Универсально: подходит для кроссовок, туфель, ботинок, балеток и даже домашних тапочек.

подходит для кроссовок, туфель, ботинок, балеток и даже домашних тапочек. Эффективно: запах уходит надолго, не маскируется, а устраняется.

Как сохранить результат надолго

Чтобы обувь радовала свежестью не один день:

Используйте уксус и соду 1 раз в неделю, если носите обувь ежедневно.

После прогулки ставьте обувь в тень для проветривания, а не в шкаф.

По возможности доставайте стельки и сушите их отдельно.

Приобретите впитывающие мешочки с содой или рисом — и держите их внутри обуви на ночь.

Запах исчез, обувь — как новая

Никаких аэрозолей, химии и затрат. Немного уксуса, ложка соды — и ваша обувь снова свежая, чистая и готова к новым летним прогулкам. Попробуйте — и вы забудете, что такое неудобство в жару.

Уточнения

