Выбросьте соду и забудьте: уголь творит с холодильником то, что не снилось освежителям

Даже если вы постоянно вытираете полки и выбрасываете просроченные продукты, неприятный запах в холодильнике всё равно может появиться. Но есть решение, которое работает лучше, чем сода — и оно давно продаётся в каждой аптеке.
Сода — популярное средство для борьбы с запахами, но у неё есть минус: она быстро теряет эффективность. Особенно если в холодильнике лежат ароматные сыры, остатки еды или продукты с сильным запахом упаковки. Спустя пару дней сода уже не нейтрализует, а просто лежит без толку.
Вот кто действительно умеет бороться с запахами — активированный уголь. Этот натуральный абсорбент используется в медицине, фильтрах и даже в косметике. А всё потому, что он умеет впитывать в себя молекулы запаха — и не отпускать обратно.
Вам не понадобится ничего сложного. Весь процесс займёт пару минут.
Важно: не закрывайте уголь крышкой — он должен контактировать с воздухом.
Уголь работает около месяца. Затем его нужно заменить — старый можно выбросить или использовать в качестве удобрения (он обогащает почву и улучшает дренаж).
Чтобы не забыть о замене, поставьте напоминание или наклейку с датой.
В отличие от ароматизаторов, уксуса и соды, уголь не замаскировывает, а именно устраняет запахи. Он не взаимодействует с продуктами, не выделяет запахов, не оставляет следов и не требует частого обслуживания.
После генеральной уборки холодильника (с мытьём всех поверхностей и удалением источников запаха) уголь — идеальное финальное решение. Он предотвратит повторное появление запахов, особенно если вы часто храните еду в открытом виде.
Иногда самое эффективное решение оказывается самым простым. Вместо дорогих освежителей или регулярной возни с содой — просто поставьте в холодильник ёмкость с активированным углём. Он будет молча охранять свежесть, пока вы наслаждаетесь чистотой и приятным ароматом внутри камеры.
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
