Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иран и США продолжают обмениваться сообщениями — но только через посредников
Максим Фадеев рассказал о причинах конфликта с Игорем Крутым
Осенний посев вики улучшает структуру почвы и подавляет сорняки
Польские дайверы нашли у берегов Швеции парусник XIX века с грузом монархов
Правильно подобранные кроссовки снижают риск травм и улучшают результаты бега — фитнес-тренеры
Серебренников о гибели Бутусова и утратах в театре: режиссёров надо беречь, как редких птиц
DFM и Игромания создали уникальное радио с музыкой из видеоигр
Врач Болибок: частый прием антибиотиков чреват развитием вторичного иммунодефицита
Психолог назвала главный фактор подготовки ребенка к началу учебного года

Не фумигатор и не сетка: комары исчезают, когда вы моете пол этим раствором

Эфирное масло чайного дерева действует как натуральный репеллент в доме
3:53
Недвижимость

Лето, жара, открытые окна… и полчища комаров, которые будто заключили с вами личную вендетту. Вместо фумигаторов и химии попробуйте натуральный способ, который совмещает приятное с полезным — всего пара капель эфирного масла в воду для уборки, и назойливые насекомые больше не потревожат ваш вечер.

Уборка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка

Эфир вместо яда: простая формула чистоты и защиты

Масло чайного дерева — не только природный антисептик, но и эффективное средство против комаров и других насекомых. Главное — использовать его правильно.

Как сделать антимоскитный раствор

  • Налейте в ведро 5 литров тёплой воды (около 45°C).
  • Добавьте 5 капель 100% эфирного масла чайного дерева.
  • Перемешайте и используйте для мытья полов, как обычно.

Такой состав не только отпугнёт насекомых, но и освежит воздух в доме.

Чем именно полезен этот способ

Комары ориентируются по запаху тела и выдыхаемому углекислому газу. Масло чайного дерева сбивает их с толку — насекомые просто не могут "учуять" человека в помещении.

Дополнительные плюсы

  • Уничтожает следы запахов (еда, обувь, сырость).
  • Очищает воздух, наполняя его древесной свежестью.
  • Создаёт антистатическую защиту на полу — пыль оседает медленнее.
  • Безвреден для детей и домашних животных (в отличие от многих других эфирных масел).

Кто сбежит из вашего дома

После пары уборок с чайным деревом вы заметите, что исчезают не только комары:

  • Мухи: не переносят эфирные масла.
  • Муравьи: теряют след и покидают территорию.
  • Клещи: не выносят запах и покидают ковры и щели.
  • Мошки и мелкие жуки: больше не кружат под потолком.

Эфирное масло действует мягко, но надёжно — не убивает, а отпугивает, что особенно важно в доме с детьми и животными.

Почему не стоит брать дешёвые масла

На полках супермаркетов полно эфирных масел по заниженным ценам. Но увы — в большинстве случаев это ароматические подделки с синтетическими отдушками. Такой "продукт":

  • Не имеет нужных защитных свойств.
  • Может вызвать аллергию.
  • Просто не работает как репеллент.

Что выбирать: только масла с пометкой 100% Pure Essential Oil, без спирта и растворителей.

Бонусы, которые вы не ожидали

Помимо защиты от насекомых и свежего аромата, масло чайного дерева способно подарить дому ещё несколько приятных бонусов:

  • Полы становятся чище надолго: масло образует тонкую защитную плёнку, к которой меньше прилипает пыль.
  • Приятный древесно-пряный аромат: уходит запах обуви, животных, влажности.
  • Экономия: один флакон объёмом 10 мл заменяет фумигаторы, пластины и спреи — и хватает надолго.

Как часто использовать

Для устойчивого эффекта достаточно мыть полы с эфирным маслом 2-3 раза в неделю. Уже после первой уборки:

  • Воздух становится свежее.
  • Полы — чище.
  • Комары — исчезают.

Если нужно усилить эффект (например, перед сном), можно слегка сбрызнуть занавески или пороги слабым раствором воды с маслом.

Попробуйте и убедитесь: лето может быть комфортным

Чайное дерево — это не просто модное слово в косметике. Это ваш союзник в летнем доме. Оно создаёт невидимый барьер, который не пускает внутрь насекомых и одновременно делает дом чище, свежее и уютнее.

Иногда всего пара капель способна изменить атмосферу в доме. Попробуйте — результат приятно удивит!

Уточнения

Репеллент - природное или синтетическое химическое вещество, применяемое в бытовых целях для отпугивания членистоногих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат
Наука и техника
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Евросоюз пытается манипулировать Трампом, обманывая его Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Эфирное масло чайного дерева действует как натуральный репеллент в доме
Зарубежные СМИ включили BMW, Tesla и Mercedes в список самых безопасных автомобилей
Рецепт пряников с цуккини: быстро, вкусно и необычно
Врач Марин Лорфелин назвала пять ошибок, которые опасно совершать в жару
3 эффективных и безопасных способа прогнать кошек из сада
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар
Игорь Крутой поделился своим горьким разочарованием: не смог вернуть Губина
Абхазия продлит туристический сезон до конца октября благодаря росту турпотока — спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба
Кислотность почвы определяют с помощью уксуса и пищевой соды
Археологи нашли в Румынии украшения даков возрастом более 2000 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.