Не фумигатор и не сетка: комары исчезают, когда вы моете пол этим раствором

Лето, жара, открытые окна… и полчища комаров, которые будто заключили с вами личную вендетту. Вместо фумигаторов и химии попробуйте натуральный способ, который совмещает приятное с полезным — всего пара капель эфирного масла в воду для уборки, и назойливые насекомые больше не потревожат ваш вечер.
Масло чайного дерева — не только природный антисептик, но и эффективное средство против комаров и других насекомых. Главное — использовать его правильно.
Такой состав не только отпугнёт насекомых, но и освежит воздух в доме.
Комары ориентируются по запаху тела и выдыхаемому углекислому газу. Масло чайного дерева сбивает их с толку — насекомые просто не могут "учуять" человека в помещении.
После пары уборок с чайным деревом вы заметите, что исчезают не только комары:
Эфирное масло действует мягко, но надёжно — не убивает, а отпугивает, что особенно важно в доме с детьми и животными.
На полках супермаркетов полно эфирных масел по заниженным ценам. Но увы — в большинстве случаев это ароматические подделки с синтетическими отдушками. Такой "продукт":
Что выбирать: только масла с пометкой 100% Pure Essential Oil, без спирта и растворителей.
Помимо защиты от насекомых и свежего аромата, масло чайного дерева способно подарить дому ещё несколько приятных бонусов:
Для устойчивого эффекта достаточно мыть полы с эфирным маслом 2-3 раза в неделю. Уже после первой уборки:
Если нужно усилить эффект (например, перед сном), можно слегка сбрызнуть занавески или пороги слабым раствором воды с маслом.
Чайное дерево — это не просто модное слово в косметике. Это ваш союзник в летнем доме. Оно создаёт невидимый барьер, который не пускает внутрь насекомых и одновременно делает дом чище, свежее и уютнее.
Иногда всего пара капель способна изменить атмосферу в доме. Попробуйте — результат приятно удивит!
Репеллент - природное или синтетическое химическое вещество, применяемое в бытовых целях для отпугивания членистоногих.
