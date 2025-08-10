Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Akon не боится Сибири: американский рэпер собрался в тур по России
Автопробег электрокаров в тестах оказался ниже заявленного
Мама SHAMAN'а возглавила все фан-клубы певца ради борьбы со сплетнями
Августовская подкормка фосфором и калием влияет на цветение в следующем сезоне
Диетологи: черника, киноа и йогурт полезны для кишечника после 40
Мёд заменяет сахар в напитках и блюдах, добавляя аромат и мягкую сладость
Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в системе Cosmic Horseshoe
Гиды: Запретный город в Пекине — крупнейший дворцовый комплекс с почти тысячей зданий
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен могут перейти в другую команду до 2026 года

Зарядка выключена, а счёт растёт: вот что в вашем доме тайно пожирает электричество

Сетевое зарядное устройство потребляет энергию даже без подключения к гаджету
4:16
Недвижимость

Оставленный в розетке зарядник, дверца холодильника, открытая "на секундочку", и "экономный" режим кондиционера — что из этого действительно влияет на цифры в платёжке, а что давно пора отправить в архив мифов?

Смартфон на зарядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на зарядке

Зарядное устройство в розетке: потребляет или нет

Многие уверены, что оставленный в розетке зарядник продолжает "жрать" киловатты даже без подключённого телефона. Отчасти это правда: зарядное устройство действительно продолжает потреблять энергию, но в микроскопических дозах.

  • В режиме ожидания обычный адаптер тратит примерно 0,1-0,5 ватта в час.
  • За месяц это около 0,2 кВт·ч, что почти незаметно на общем фоне.

Однако если в доме одновременно воткнуты в розетку 5-10 таких устройств, расход уже становится ощутимее. А при текущих тарифах — и вовсе не такой уж пустяк.

Вывод: лучше вынимать зарядки из розетки, но не из-за страха огромных счетов, а ради элементарной электробезопасности.

Быстрые кондиционеры и режим ECO

Многие полагают, что кондиционер в режиме ECO всегда тратит меньше энергии. Увы, не всё так однозначно.

  • В этом режиме техника работает дольше и плавнее, поддерживая стабильную температуру.
  • Однако в некоторых моделях это приводит к увеличению общего времени работы, а значит — и к расходу.

Настоящая экономия зависит от температурной установки и качества теплоизоляции помещения. Если окно приоткрыто, а солнце палит сквозь стекло — никакой ECO не спасёт.

Совет: выставляйте температуру не ниже +23° летом и не выше +21° зимой. Так компрессор работает с меньшей нагрузкой, а счета становятся легче.

Холодильник и его секундочка

Ещё один миф — "если открыть холодильник всего на пару секунд, ничего страшного не произойдёт". На самом деле:

  • При открывании температура внутри резко повышается.
  • Компрессору приходится восстанавливать заданный режим, что требует больше энергии.

Особенно критично это в жаркие дни. Открытые двери на 30 секунд могут вынудить компрессор работать 10-15 минут.

Лайфхак: продумывайте действия заранее — не стойте в открытых дверях, размышляя, что перекусить. А ещё - не ставьте горячие кастрюли внутрь: это заставит компрессор трудиться вдвое интенсивнее.

Электронные устройства в режиме ожидания

Телевизоры, приставки, микроволновки и колонки в режиме "stand by" тоже потребляют энергию, пусть и незначительно. Если в доме много техники, в сумме может набежать до 5-10 кВт·ч в месяц.

  • Один телевизор — около 1 ватта в режиме ожидания.
  • Игровые приставки — до 5 ватт.

Что делать: используйте розетки с кнопкой отключения или сетевые фильтры. Выключили одним щелчком — и никакого "энергетического утечника".

Освещение: экономки против LED

Миф: энергосберегающие лампы (КЛЛ) экономят почти так же, как LED. На практике:

  • КЛЛ требуют больше времени для разогрева и потребляют в 2-3 раза больше энергии, чем светодиодные.
  • Они чувствительны к частым включениям и выключениям.
  • Срок службы у LED дольше в 2-5 раз, особенно при качественном драйвере.

Итог: LED — это безоговорочный лидер по экономичности, сроку службы и безопасности.

Счёт за электричество — это не только киловатты

Часть расходов можно уменьшить уже сейчас — просто пересмотрев повседневные привычки. Никаких жертв, только разумное потребление:

  • Вынимайте устройства из розеток.
  • Не держите холодильник открытым.
  • Не ставьте кондиционер на экстремальные температуры.
  • Замените лампы на LED и отключайте технику полностью.

Бонус — не только лёгкий счёт в конце месяца, но и спокойствие за безопасность дома.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
Гватемальцы на обед едят 7 горячих блюд под палящим солнцем
Лимфатический массаж, который меняет тело и самочувствие
Дональд Трамп предложил Эмме Томпсон свидание – актриса раскрыла, как ответила
Автоэксперт Егор Васильев: грамотное вождение помогает избежать лишних затрат на ремонт машины
Максимализм в интерьере сочетает элементы фьюжна, эклектики и китча
Фитнес для всей семьи: превращаем скучные тренировки в захватывающую игру
Сидераты повышают плодородие почвы за 14 дней до посадки культур
Вино в картонной таре: профессионалы рассказали о плюсах
Хакан Кабасакал заявил о критическом снижении кислорода в Мраморном море
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.