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Эта привычка может стоить здоровья: где нельзя хранить подсолнечное масло

Как правильно хранить подсолнечное масло, чтобы оно не потеряло полезные свойства
1:22
Недвижимость

Многие хозяйки держат подсолнечное масло прямо в кухонном шкафчике рядом с плитой — удобно же, всё под рукой. Но это одна из самых частых ошибок, которая может испортить продукт и сделать его непригодным для употребления.

Растительное масло
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растительное масло

Что говорит производитель

На этикетке любого масла есть рекомендации по хранению. Почти всегда производитель указывает: после открытия хранить в прохладном и темном месте. Даже обычная комнатная температура может сократить срок годности масла, а теплое место возле плиты — тем более.

Чем опасно неправильное хранение

Если оставить открытую бутылку в тепле или на солнце, масло:

  • начнет окисляться;

  • приобретет горький привкус;

  • потеряет полезные свойства;

  • станет непригодным для употребления.

Особенно быстро это происходит, если бутылка стоит в шкафу рядом с конфорками или другими источниками тепла.

Как хранить правильно

  • Держите масло в прохладном и темном месте — например, в шкафчике подальше от плиты или в буфете.

  • Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

  • Если храните в кухонном шкафу — выбирайте полку, расположенную как можно дальше от тепла.

Ответственный подход к хранению масла позволит сохранить его вкус, аромат и полезные свойства до конца срока годности.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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