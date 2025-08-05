Эта привычка может стоить здоровья: где нельзя хранить подсолнечное масло

Многие хозяйки держат подсолнечное масло прямо в кухонном шкафчике рядом с плитой — удобно же, всё под рукой. Но это одна из самых частых ошибок, которая может испортить продукт и сделать его непригодным для употребления.
На этикетке любого масла есть рекомендации по хранению. Почти всегда производитель указывает: после открытия хранить в прохладном и темном месте. Даже обычная комнатная температура может сократить срок годности масла, а теплое место возле плиты — тем более.
Если оставить открытую бутылку в тепле или на солнце, масло:
начнет окисляться;
приобретет горький привкус;
потеряет полезные свойства;
станет непригодным для употребления.
Особенно быстро это происходит, если бутылка стоит в шкафу рядом с конфорками или другими источниками тепла.
Держите масло в прохладном и темном месте — например, в шкафчике подальше от плиты или в буфете.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
Если храните в кухонном шкафу — выбирайте полку, расположенную как можно дальше от тепла.
Ответственный подход к хранению масла позволит сохранить его вкус, аромат и полезные свойства до конца срока годности.
Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.
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