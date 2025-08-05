Дом готов, коммуникации подведены — и всё зря: когда государство идёт против владельца

Мечтаете построить дом на своём участке? Будьте осторожны: даже если земля у вас в собственности, самовольная постройка может стать поводом для суда и сноса.
По словам юриста Светланы Стрежнёвой, любые строительные работы на участке должны соответствовать действующему законодательству — от Градостроительного кодекса до норм экологической, санитарной и пожарной безопасности. В противном случае построенный объект может быть признан самостроем.
Согласно пункту 1 статьи 222 ГК РФ и Постановлению Пленума Верховного суда № 44 от 12.12.2023, объект признаётся самостроем, если:
Даже если право собственности на такую постройку зарегистрировано в ЕГРН, оно не будет иметь юридической силы до признания этого права в суде. А пока — продавать, дарить или распоряжаться объектом нельзя (пункты 2 и 3 статьи 222 ГК РФ, пункт 8 Постановления № 44).
Суды при рассмотрении подобных дел оценивают:
"Незначительные отклонения от строительных норм, если они не создают угрозу и не нарушают чужие интересы, не являются основанием для сноса", — пояснила Светлана Стрежнёва, ссылаясь на определение Верховного суда от 13.05.2025 № 18-КГ-25-52-К4.
Как сообщает RuNews24, если суд обяжет снести объект, а владелец этого не сделает, исполнение решения возьмёт на себя ФССП России в принудительном порядке.
"Нужно помнить, что строительство или реконструкция без разрешения — это административное правонарушение, предусмотренное статьёй 9.5 КоАП РФ", — добавила эксперт.
Самострой или самовольная постройка - строительство сооружения без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. В Российской Федерации лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на неё право собственности.
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