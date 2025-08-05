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Дом готов, коммуникации подведены — и всё зря: когда государство идёт против владельца

Юрист Светлана Стрежнева объяснила, когда дом на своем участке признается самостроем по закону
2:30
Недвижимость

Мечтаете построить дом на своём участке? Будьте осторожны: даже если земля у вас в собственности, самовольная постройка может стать поводом для суда и сноса.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

По словам юриста Светланы Стрежнёвой, любые строительные работы на участке должны соответствовать действующему законодательству — от Градостроительного кодекса до норм экологической, санитарной и пожарной безопасности. В противном случае построенный объект может быть признан самостроем.

Когда здание считается самовольной постройкой?

Согласно пункту 1 статьи 222 ГК РФ и Постановлению Пленума Верховного суда № 44 от 12.12.2023, объект признаётся самостроем, если:

  • строительство велось на участке, не предоставленном в установленном порядке;
  • разрешённое использование земли не позволяет возводить данный объект;
  • отсутствуют необходимые разрешения или согласования на момент начала и выявления постройки;
  • при возведении нарушены градостроительные или строительные нормы.

Даже если право собственности на такую постройку зарегистрировано в ЕГРН, оно не будет иметь юридической силы до признания этого права в суде. А пока — продавать, дарить или распоряжаться объектом нельзя (пункты 2 и 3 статьи 222 ГК РФ, пункт 8 Постановления № 44).

Что решит суд?

Суды при рассмотрении подобных дел оценивают:

  • возможность устранения нарушений;
  • наличие угрозы жизни и здоровью;
  • влияние на права третьих лиц.

"Незначительные отклонения от строительных норм, если они не создают угрозу и не нарушают чужие интересы, не являются основанием для сноса", — пояснила Светлана Стрежнёва, ссылаясь на определение Верховного суда от 13.05.2025 № 18-КГ-25-52-К4.

Как сообщает RuNews24, если суд обяжет снести объект, а владелец этого не сделает, исполнение решения возьмёт на себя ФССП России в принудительном порядке.

Какие ещё могут быть последствия?

"Нужно помнить, что строительство или реконструкция без разрешения — это административное правонарушение, предусмотренное статьёй 9.5 КоАП РФ", — добавила эксперт.

Уточнения

Самострой или самовольная постройка - строительство сооружения без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. В Российской Федерации лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на неё право собственности.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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