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Сдаёшь посуточно — зарабатываешь, как с мини-отеля: как обычная "однушка" превращается в доходный бизнес без офиса и персонала

Посуточная аренда квартиры может стать основным источником дохода
2:16
Недвижимость

Спрос на аренду в 2025 году в России снова растёт — квартиры разбирают туристы, студенты и сезонные работники. Но возникает вопрос: сдавать посуточно или на долгий срок?

Ключи и аренда квартиры
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключи и аренда квартиры

Закон на вашей стороне

С весны 2024 года сдача квартиры в краткосрочную аренду официально разрешена. Но чтобы делать это легально, важно оформить статус самозанятого или ИП. Это позволит размещать объявления на платформах без ограничений и платить налоги без проблем.

Посуточная аренда — как бизнес

"Разница между "долгосроком” и "посуткой” — как между депозитом и биржей: риски выше, но и доход тоже", — говорит аттестованный риелтор Гильдии риелторов Москвы Владимир Белолипцев.

Чтобы получать стабильный доход, важно:

  • Поддерживать чистоту (иначе будут получены плохие отзывы).
  • Продумать интерьер — эргономика, как в отеле.
  • Обеспечить комфорт: утюг, стиральная машина, микроволновка, кофеварка — обязательны.

Местоположение — решает

Краткосрочная аренда выигрывает в туристических локациях, рядом с достопримечательностями, кафе, деловыми центрами. Долгосрочная аренда важна в спальных районах — рядом школы, аптеки, транспорт.

Сравнение доходов

Выгода посуточной аренды очевидна:

  • Москва: "однушка" за 55-60 тыс. руб./мес. (долгосрочно) или 105-115 тыс. при "посутке".
  • Владивосток, Золотое кольцо, южные регионы — спрос стабильно высокий.
  • Калязин: 15-20 тыс. в месяц (долгосрочно) против 65 тыс. при краткосрочной.
  • Владикавказ: 20-30 тыс. (долгосрок) и до 120 тыс. при "посутке".

Посуточная аренда может стать основным источником дохода, особенно в малых туристических городах.

Арендные ставки упадут

Всё зависит от ипотеки. Если ЦБ продолжит снижать ставку — активизируется покупка жилья, арендаторы уйдут с рынка. Тогда долгосрочные ставки могут пойти вниз.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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