Сдаёшь посуточно — зарабатываешь, как с мини-отеля: как обычная "однушка" превращается в доходный бизнес без офиса и персонала

Спрос на аренду в 2025 году в России снова растёт — квартиры разбирают туристы, студенты и сезонные работники. Но возникает вопрос: сдавать посуточно или на долгий срок?
С весны 2024 года сдача квартиры в краткосрочную аренду официально разрешена. Но чтобы делать это легально, важно оформить статус самозанятого или ИП. Это позволит размещать объявления на платформах без ограничений и платить налоги без проблем.
"Разница между "долгосроком” и "посуткой” — как между депозитом и биржей: риски выше, но и доход тоже", — говорит аттестованный риелтор Гильдии риелторов Москвы Владимир Белолипцев.
Чтобы получать стабильный доход, важно:
Краткосрочная аренда выигрывает в туристических локациях, рядом с достопримечательностями, кафе, деловыми центрами. Долгосрочная аренда важна в спальных районах — рядом школы, аптеки, транспорт.
Выгода посуточной аренды очевидна:
Посуточная аренда может стать основным источником дохода, особенно в малых туристических городах.
Всё зависит от ипотеки. Если ЦБ продолжит снижать ставку — активизируется покупка жилья, арендаторы уйдут с рынка. Тогда долгосрочные ставки могут пойти вниз.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.