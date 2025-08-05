Красивая отделка — ядовитый эффект: какие стройматериалы превращают дом в токсичный капкан

Многие мечтают о собственном доме: уютном, надежном, экологичном. Но из чего строить? Оказывается, даже самые привычные материалы могут таить опасность.
Только 12% россиян признались, что совсем не интересуются вопросами экологичности и токсичности стройматериалов. Остальные 88% подходят к выбору осознанно:
Среди отделки стен и потолков меньше всего доверия вызывают:
Для пола больше всего сомнений вызывают наливные полимерные полы — им доверяют лишь 7%.
Россияне считают экологичными:
Стены и потолок:
Пол:
Опрошенные выделили как наименее токсичные:
Полимерные утеплители оказались в аутсайдерах:
"Полимеры при нагреве могут выделять токсичные вещества, а при возгорании — ядовитый дым. Природные материалы в этом плане безопаснее", — поясняет Григорий Громаков из РОКВУЛ.
Для внешней отделки большинство выбрали:
Панели из полимеров и сайдинг — далеко позади.
Здесь мнения разделились. Безопасными назвали:
Менее всего доверяют ондулину — только 7%. Несмотря на натуральную основу (целлюлозное волокно, битум), его состав вызывает опасения.
"Кровля — одно из самых уязвимых мест при пожаре. Утеплитель должен быть негорючим и не выделять токсичных веществ. Каменная вата — один из немногих материалов, отвечающих этим требованиям", — добавляет Громаков.
Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.
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