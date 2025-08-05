Красивая отделка — ядовитый эффект: какие стройматериалы превращают дом в токсичный капкан

Полимерные панели и наливные полы назвали самыми токсичными при пожаре — опрос

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие мечтают о собственном доме: уютном, надежном, экологичном. Но из чего строить? Оказывается, даже самые привычные материалы могут таить опасность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Экологичный дом

О чём редко говорят при покупке стройматериалов

Только 12% россиян признались, что совсем не интересуются вопросами экологичности и токсичности стройматериалов. Остальные 88% подходят к выбору осознанно:

66% читают статьи, форумы, сайты производителей.

44% советуются со специалистами.

40% — изучают маркировку.

18% — спрашивают мнение знакомых.

Самые опасные материалы — в вашем интерьере

Среди отделки стен и потолков меньше всего доверия вызывают:

Флизелиновые и жидкие обои на основе целлюлозы (только 15% считают их безопасными),

ПВХ-панели (12%),

Акриловая краска (10%).

Для пола больше всего сомнений вызывают наливные полимерные полы — им доверяют лишь 7%.

Лидеры по безопасности — натуральные материалы

Россияне считают экологичными:

Стены и потолок:

Бумажные обои — 46%.

Деревянная вагонка — 44%.

Керамическая плитка — 40%.

Водоэмульсионная краска — 39%.

Пол:

Паркетная доска — 52%.

Массивная доска — 48%.

Керамика — 41%.

Утеплитель: не всё тепло одинаково безопасно

Опрошенные выделили как наименее токсичные:

Древесное волокно (46%).

Эковата (41%).

Каменная вата (36%).

Полимерные утеплители оказались в аутсайдерах:

"Полимеры при нагреве могут выделять токсичные вещества, а при возгорании — ядовитый дым. Природные материалы в этом плане безопаснее", — поясняет Григорий Громаков из РОКВУЛ.

Натуральный фасад — вне конкуренции

Для внешней отделки большинство выбрали:

Дерево (65%).

Силикатный или керамический кирпич (62%).

Природный камень (59%).

Панели из полимеров и сайдинг — далеко позади.

А как же крыша?

Здесь мнения разделились. Безопасными назвали:

Металлочерепицу — 53%.

Керамическую черепицу — 44%.

Менее всего доверяют ондулину — только 7%. Несмотря на натуральную основу (целлюлозное волокно, битум), его состав вызывает опасения.

"Кровля — одно из самых уязвимых мест при пожаре. Утеплитель должен быть негорючим и не выделять токсичных веществ. Каменная вата — один из немногих материалов, отвечающих этим требованиям", — добавляет Громаков.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.