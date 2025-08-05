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Красивая отделка — ядовитый эффект: какие стройматериалы превращают дом в токсичный капкан

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2:55
Недвижимость

Многие мечтают о собственном доме: уютном, надежном, экологичном. Но из чего строить? Оказывается, даже самые привычные материалы могут таить опасность.

Экологичный дом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Экологичный дом

О чём редко говорят при покупке стройматериалов

Только 12% россиян признались, что совсем не интересуются вопросами экологичности и токсичности стройматериалов. Остальные 88% подходят к выбору осознанно:

  • 66% читают статьи, форумы, сайты производителей.
  • 44% советуются со специалистами.
  • 40% — изучают маркировку.
  • 18% — спрашивают мнение знакомых.

Самые опасные материалы — в вашем интерьере

Среди отделки стен и потолков меньше всего доверия вызывают:

  • Флизелиновые и жидкие обои на основе целлюлозы (только 15% считают их безопасными),
  • ПВХ-панели (12%),
  • Акриловая краска (10%).

Для пола больше всего сомнений вызывают наливные полимерные полы — им доверяют лишь 7%.

Лидеры по безопасности — натуральные материалы

Россияне считают экологичными:

Стены и потолок:

  • Бумажные обои — 46%.
  • Деревянная вагонка — 44%.
  • Керамическая плитка — 40%.
  • Водоэмульсионная краска — 39%.

Пол:

  • Паркетная доска — 52%.
  • Массивная доска — 48%.
  • Керамика — 41%.

Утеплитель: не всё тепло одинаково безопасно

Опрошенные выделили как наименее токсичные:

  • Древесное волокно (46%).
  • Эковата (41%).
  • Каменная вата (36%).

Полимерные утеплители оказались в аутсайдерах:

"Полимеры при нагреве могут выделять токсичные вещества, а при возгорании — ядовитый дым. Природные материалы в этом плане безопаснее", — поясняет Григорий Громаков из РОКВУЛ.

Натуральный фасад — вне конкуренции

Для внешней отделки большинство выбрали:

  • Дерево (65%).
  • Силикатный или керамический кирпич (62%).
  • Природный камень (59%).

Панели из полимеров и сайдинг — далеко позади.

А как же крыша?

Здесь мнения разделились. Безопасными назвали:

  • Металлочерепицу — 53%.
  • Керамическую черепицу — 44%.

Менее всего доверяют ондулину — только 7%. Несмотря на натуральную основу (целлюлозное волокно, битум), его состав вызывает опасения.

"Кровля — одно из самых уязвимых мест при пожаре. Утеплитель должен быть негорючим и не выделять токсичных веществ. Каменная вата — один из немногих материалов, отвечающих этим требованиям", — добавляет Громаков.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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