Лето без мух: этот запах отпугнёт рой непрошенных гостей за 1 день

Секрет летнего спокойствия: этот природный аромат прогонит мушек за 24 часа

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето — это тепло, солнце, арбуз на завтрак и ужины на открытом воздухе. А ещё - рой плодовых мушек и назойливых мух, которые прилетают будто по приглашению. Они вьются вокруг фруктов, садятся на еду, раздражают за столом и моментально портят настроение. Но есть один простой и очень действенный трюк, который избавит вас от этой напасти. Работает в доме, на кухне и даже в саду — без химии и ловушек.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian Муха

Проблема в том, что летом пища портится быстрее — особенно фрукты и овощи. Достаточно оставить в мусорном ведре кожуру банана или косточку от сливы, как в доме появляется первая "разведчица". А за ней — целая колония. Мухи чувствуют запах гниения за десятки метров и мгновенно находят источник. Избавиться от них потом непросто, но возможно.

Прежде всего — гигиена. Не оставляйте пищевые отходы надолго, выносите мусор чаще и обязательно промывайте ведро. Но если мухи уже появились, включайте "ароматическую артиллерию". Имейте в виду: эфирные масла вроде лаванды, мяты, лемонграсса или эвкалипта действуют на них как невидимая стена. Мухи их не переносят.

Просто добавьте пару капель масла в аромадиффузор или растворите в воде и распылите по дому. Особенно — в кухне, возле окна и в мусорной зоне. Этот трюк работает настолько эффективно, что о мухах вы забудете уже на следующий день.

Весь секрет — в запахе, который приятен людям, но невыносим для насекомых.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.



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