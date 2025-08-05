Ипотека ломает судьбы. Аренда — спасает? Почему одни теряют время, а другие — деньги

Что выгоднее в 2025 году: аренда жилья или ипотека

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор между арендой жилья и покупкой квартиры — это не просто вопрос финансов. Это вопрос того, как ты хочешь жить: свободно перемещаться или строить дом, в котором проведешь годы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) Жить или копить

"Ответ на вопрос, что выгоднее — снимать или платить ипотеку — зависит не только от цифр, но и от жизненных приоритетов человека", — уверена инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Когда аренда — лучший выбор

Съем жилья выигрывает в двух конкретных случаях:

Частые переезды. Если ты не планируешь оседать в одном городе или не готов к долгосрочной привязке, аренда даст гибкость. Легко сменить работу, окружение, даже страну — без головной боли с продажей недвижимости и долгами по ипотеке.

Если ты не планируешь оседать в одном городе или не готов к долгосрочной привязке, аренда даст гибкость. Легко сменить работу, окружение, даже страну — без головной боли с продажей недвижимости и долгами по ипотеке. Высокая ключевая ставка. Сейчас ипотека может обойтись вдвое, втрое, а то и вчетверо дороже стоимости квартиры за 20 лет. При этом твоя финансовая стабильность должна быть железной. В таких условиях арендовать разумнее, особенно если в будущем возможен переезд или карьерные перемены.

В чём сила ипотеки

Тем не менее, в долгосрочной перспективе ипотека может оказаться более выгодной. Она превращает твои ежемесячные выплаты в капитал: через 10-20 лет ты станешь владельцем недвижимости, которая, вероятно, подорожает в 1,5-2 раза. А инфляция со временем "съест" размер платежей.

"Когда вы выплачиваете ипотеку, вы фактически накапливаете актив", — объясняет эксперт. — "Аренда же — это постоянный расход без накопления капитала".

Инвестиции вместо ипотеки

Есть и третий путь — финансовая стратегия. Освободившиеся от ипотеки средства можно вложить, скажем, в акции или бизнес — с доходностью выше инфляции. Но такой путь по плечу лишь тем, кто умеет грамотно распоряжаться деньгами. Увы, таких — меньшинство.

"Если человек в поиске, строит карьеру или не уверен в завтрашнем дне, аренда будет логичным решением", — подытоживает Кузнецова.

Что происходит на рынке аренды

Согласно аналитике "Циан", в 2025 году рост цен на долгосрочную аренду замедлился. Средний прирост составит до 13-15 %, несмотря на то, что число доступных квартир по-прежнему велико. В июне количество предложений упало на 4 %, но рынок всё ещё перенасыщен — особенно в таких городах, как Новокузнецк, Тольятти и Томск.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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