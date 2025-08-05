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Эффект как из дорой химчистки: стираем чёрные вещи с этим простым ингредиентом

Забудьте о белом налёте на чёрных вещах: в стиралку добавляем этот кухонный продукт
1:33
Недвижимость

Стирка темной одежды — это своего рода искусство, которое сразу выдает наши успехи и промахи. Особенно, если речь идет о черных вещах, которые после нескольких циклов в машинке вдруг начинают тускнеть, покрываться сероватым налётом и терять тот самый благородный оттенок. Но есть один дешевый и эффективный способ этого избежать — просто налейте в стиральную машину… кофе.

Соль в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соль в стиральной машине

Черный цвет в одежде — это классика, универсальность и элегантность. Футболки, джинсы, рубашки — все это стирается дома, и зачастую именно это становится их медленной погибелью. Однако темный цвет можно оживить — и не с помощью дорогих средств, а буквально тем, что уже есть на вашей кухне.

Кофе обладает природными красящими свойствами. Меланоидины, образующиеся во время обжарки, имеют насыщенный тёмный цвет и легко связываются с волокнами ткани. Именно они и помогают вернуть черным вещам насыщенность.

Просто сварите пару чашек крепкого черного кофе, остудите, процедите и добавьте в отсек стиральной машины при стирке тёмного белья. Запустите деликатный режим — и дайте кофе сделать свою магию.

Если вещь слишком деликатная и вы боитесь стирать её в машине — замочите в тёплой воде с добавлением кофе примерно на 30 минут, затем аккуратно прополощите в холодной. Темный цвет станет глубже, а ткань не пострадает.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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