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Секрет долголетия кондиционера: вы всё это время неправильно им пользовались

Кондиционер в жару: оставлять работать или выключать? Ответ, который спасёт ваш бюджет
Недвижимость

Выключать кондиционер при каждом выходе из дома или оставить работать? В разгар жары этот вопрос становится особенно актуальным — ведь на кону не только комфорт, но и цифры в счёте за электричество.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Многие совершают одну и ту же ошибку: уходят на пару часов и полностью обесточивают кондиционер, а потом удивляются, почему техника работает на износ и потребляет так много. На самом деле кратковременное отключение может обойтись дороже, чем умеренное охлаждение в течение дня.

Если вы покидаете квартиру ненадолго — например, уходите на работу или по делам всего на несколько часов — лучше не выключать кондиционер полностью. Достаточно просто поднять температуру до 26-27 °C. Комната не перегреется, а устройству не придётся затем нагонять жару с нуля. Особенно это актуально для современных инверторных моделей: они работают в щадящем режиме, плавно регулируя мощность, и гораздо экономичнее, чем старые устройства, которым нужно включаться на полную катушку каждый раз.

Ситуация меняется, если вы уезжаете на весь день или надолго. В этом случае кондиционер лучше отключить полностью. Постоянная работа без присмотра — это и перерасход энергии, и повышенный износ оборудования.

Лучше заранее закрыть все окна, шторы и жалюзи, чтобы солнце не разогревало помещение, а при возвращении использовать таймер или умное управление, если оно есть. Тогда к вашему приходу температура уже начнёт снижаться, и не придётся терпеть экстремальную жару.

Есть и ещё несколько нюансов. Чистите фильтры — загрязнения заставляют кондиционер работать в два раза активнее и тратить больше электричества. Не ставьте экстремально низкие температуры — комфорт обеспечивается уже на 25 градусах. И не включайте устройство слишком часто на короткий срок: если вы запускаете его десять раз в день на 10 минут, это обойдётся дороже, чем один двухчасовой цикл.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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