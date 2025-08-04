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Убирайте пластик: душ в стиле теплицы — самый медитативный тренд 2025

Свет, вода, зелень: философия душа в стиле зимнего сада
1:35
Недвижимость

В 2025 году душ стал образом жизни. Новый тренд, душ в стиле зимнего сада, превращает утренние и вечерние ритуалы в медитативный опыт. Это не просто место, где смывают усталость. Это пространство, в котором вы вдыхаете аромат зелени, слышите шум воды и наблюдаете за мягким светом сквозь стеклянные панели.

Душевой шланг с лейкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Душевой шланг с лейкой

Архитекторы вдохновляются викторианскими оранжереями, старыми теплицами и даже железнодорожными вокзалами начала XX века. Душевая становится похожа на стеклянный павильон: металлический каркас, черные или латунные рамы, арочные формы, свободный пол без поддона и никакой привычной двери. Вода стекает по уклону в аккуратный желоб, а пар поднимается среди листвы.

Здесь нет места пластиковым перегородкам или душевым кабинкам из каталогов масс-маркета. Вместо них — переработанные металлические конструкции, винтажные смесители и плитка с историей. Главное условие — простор (от 6 м²), хороший дренаж и крупное окно.

Некоторые владельцы домов идут ещё дальше и превращают ванные комнаты в настоящие теплицы или переносят их в садовые домики. Это уже не просто зона комфорта — это философия: никакой суеты, никакого пластика, только свет, вода, тишина и зелень. Душ в стиле теплицы — возвращение к простоте, эстетике и медленному, осознанному времени.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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