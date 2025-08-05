Ипотека умершего находит живых: как наследство превращается в долг

Можно ли отказаться от наследства с ипотекой и долгами — объясняет юрист

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наследство — это не только квартиры, машины и дачи. Часто вместе с имуществом к наследникам переходят и долги. Ипотека — один из таких случаев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ипотека и наследство

Кто платит по долгам умершего?

По закону наследники получают не только активы, но и обязательства. Правда, их ответственность ограничена стоимостью унаследованного. То есть, если квартира стоит 5 млн рублей, а долг — 6, банк не сможет требовать больше этих 5 млн.

Ситуация легче, если ипотека почти выплачена. Тогда у наследников есть шанс завершить выплаты и получить жилье.

А вот если ипотека оформлена недавно, и выплатить ещё предстоит значительную сумму, возникает дилемма. Наследники вправе отказаться от такого "подарка".

Нововведение: пеней больше не будет

До недавнего времени вступить в наследство было затруднительно: за полгода, пока оформлялись документы, на кредит "накручивались" пени. Но 8 июля Госдума приняла закон, который отменяет такие начисления — в том числе по ипотеке. Если документ утвердит Совет Федерации и подпишет президент, процесс станет намного проще.

А если наследство никто не принял?

Квартира становится "выморочным" имуществом и переходит государству. Муниципалитет получает не только жильё, но и долг.

"Муниципалитет пытался отказаться от квартиры с ипотекой, но Конституционный суд отклонил жалобу. Наследник отказался, значит платить придётся муниципалитету", — рассказывает Антон Давыдов, юрист компании Lucky Legal.

Чиновникам остаётся договариваться с банком, продавать жильё или передавать его в социальное пользование. А расходы — вешать на местный бюджет.

Если власти платить не захотят, банк получит жильё обратно — как залоговое имущество.

Спасёт ли страховка?

Может спасти. Если заемщик застраховал свою жизнь, банк первым делом обратится в страховую.

"Выплата зависит от причины смерти. Самоубийство, к примеру, не покрывается", — отмечает юрист Сергей Хаустов.

Но страхование жизни не обязательно при оформлении ипотеки. И даже если полис есть, не факт, что он покроет именно этот случай.

А если есть поручитель?

Если нет ни наследников, ни страховки, банк обратится к поручителю или созаемщику. Даже если квартира отходит государству, платить придётся им. Вот такая несправедливая, но вполне законная логика.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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