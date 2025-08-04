Поддельный риелтор, чужие ключи и исчезнувшие деньги: как арендатор остается без денег и без квартиры

На рынке аренды жилья участились случаи мошенничества. Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал, как распознать обман и не остаться без денег и крыши над головой.
Одна из популярных схем — аренда квартиры через третье лицо. Человеку показывают жильё, берут с него предоплату, а потом исчезают. Хозяин квартиры может даже не знать о происходящем, а у арендатора в итоге нет ни договора, ни гарантий.
Бендриков напомнил: если деньги переданы не собственнику, он имеет полное право выселить арендатора. Поэтому перед заключением сделки важно сверить паспорт владельца и запросить выписку из ЕГРН.
Если квартиру показывает не собственник, следует попросить у него нотариальную доверенность, подчеркнул эксперт.
Как сообщает Москва 24, другая схема — фейковые объявления с красивыми фотографиями и привлекательной ценой. Позвонившему арендатору мошенники обещают контакты владельца за 10-15 тысяч рублей. Позже выясняется, что никакой квартиры не существует.
Также злоумышленники могут предложить "внести в базу" потенциальных арендаторов, чтобы потом рассылать им рекламу и навязывать услуги.
По словам Бендрикова, фейковые агентства часто можно распознать по "свежим" аккаунтам и ограниченному числу объявлений.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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