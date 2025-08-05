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Ипотека подешевеет — а с ней уйдут и последние дешёвые метры

Цены на вторичное жильё в Москве могут вырасти осенью на 5–7% — Сырцов
2:08
Недвижимость

Инфляция в России притормозила: по данным Минэкономразвития, с 22 по 28 июля она составила 9,02%. Но это вовсе не значит, что рынок недвижимости останется на месте.

Панельный дом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Панельный дом

Осенью — новый виток роста

"Цены на вторичное жилье, скорее всего, будут расти в пределах инфляции", — говорит Виктор Зубик, основатель компании "Смарент".

Причиной может стать растущий интерес со стороны арендаторов, которые накопили средства и готовы перейти в разряд покупателей, воспользовавшись снижением ставок.

На отдельных локациях "вторичка" и вовсе может подорожать быстрее — особенно там, где "первичка" уже перепрыгнула ценовой потолок.

Москва: застой перед скачком

По словам Руслана Сырцова, управляющего директора "Метриум", московский рынок вторичного жилья сейчас в стагнации. Квадратный метр стабильно стоит около 280 тысяч рублей. Но картина может измениться:

"При курсе на снижение ключевой ставки ЦБ рост цен возможен уже осенью. К концу года "квадрат” в Москве может подорожать на 5-7%", — объясняет Руслан Сырцов, управляющий директор "Метриум".

Пока же большинство россиян держат деньги в банках или инвестируют в бумаги — ипотека под 18% кажется слишком рискованной.

Когда ставка станет комфортной

Реальный рост начнется, когда ставка ЦБ опустится ниже 15%.

"Ипотека под 18-20% сейчас не по карману большинству, да и банки стали жёстче одобрять заявки", — считает руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов

Оживление возможно уже осенью.

"Ставка 15-16% — это уже хороший уровень. Ипотека может опуститься до 19-20%, тогда рынок начнёт дышать", — полагает Елена Мищенко из "НДВ"

Так что, если вы присматриваетесь к "вторичке", осень может стать интересным моментом — особенно если ЦБ действительно продолжит смягчать политику.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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