Самый спорный оттенок года: этот цвет обоев превратит дом в дизайнерский арт-объект

Кислотно-зелёный цвет всё чаще встречается в современных интерьерах. Он яркий, выразительный и способен полностью изменить восприятие пространства. Однако его эффект зависит не от самого оттенка, а от того, как и где он используется.

Гостиная
Яркий акцент, а не фон

Кислотно-зелёный — цвет, с которым легко переборщить. Если покрыть им все стены, комната быстро начнёт утомлять и вызывать дискомфорт. В таких случаях интерьер теряет стиль и превращается в перенасыщенное визуальное поле.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется:

  • использовать цвет на одной стене;

  • вводить его в виде акцентов — например, в мебели или декоре;

  • избегать соседства с другими кричащими оттенками.

Удачные сочетания

Кислотно-зелёный особенно хорошо смотрится на фоне природных материалов. Сочетание с древесиной, кирпичной кладкой, льном или хлопком делает цвет более благородным, а интерьер — уравновешенным и стильным. Тёплая текстура помогает смягчить агрессивность яркого оттенка и сделать его уместным даже в небольших помещениях.

Где уместно, а где — нет

Этот цвет не универсален. Важно учитывать назначение помещения.

  • В спальне использовать кислотно-зелёный не рекомендуется. Оттенок может мешать расслаблению и отдыху.

  • В рабочем кабинете или творческой мастерской он, напротив, будет уместен. Оттенок способен стимулировать активность и креативное мышление.

  • В гостиной подойдёт в качестве цветового акцента — например, на одной стене или в виде мягкой мебели.

