Когда неровные стены и старый стол оказываются роскошью: как стиль как ваби-саби экономит силы и деньги

Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби

Когда интерьер перестаёт быть выставкой идеальных предметов и становится живым пространством, в нём рождается подлинная гармония. Именно к этому ведёт японская эстетика ваби-саби — простая, тёплая и удивительно глубокая.

Японское искусство быть настоящим

Что общего между чашкой с трещинкой, гладким камнем с речного дна и старым деревянным стулом? Все они несовершенны. И в этом — их особенная прелесть. Стиль ваби-саби учит принимать вещи такими, какие они есть: с потертостями, царапинами, историей.

Этот подход стал особенно близок людям в последние годы, когда дом превратился в главный центр жизни. Мы стали внимательнее относиться к тому, что нас окружает. Интерьер должен не блистать, а успокаивать, не ослеплять, а вдохновлять.

Простые истины ваби-саби

Стиль ваби-саби не требует жертв. Он не диктует жёстких рамок, а предлагает почувствовать, что действительно важно. Вот основные принципы, на которых держится его философия.

Природность: в центре — натуральные материалы и фактуры, оставленные в первозданной, необработанной форме.

Непритязательность: вместо лоска и глянца — простота, грубоватая текстура, сдержанность.

Функциональность: каждая вещь служит делу, нет места для ненужных предметов.

каждая вещь служит делу, нет места для ненужных предметов. Ассиметрия и несовершенство: идеал — в отсутствии идеала. Неровные края, выцветшие цвета, стареющие поверхности — всё это придаёт интерьеру подлинность.

Отделка без вылизывания

Идеально гладкие стены? Только не в ваби-саби. Здесь на вес золота небольшая неровность, шероховатость, след кисти или шпателя. Чем естественнее — тем лучше.

Для отделки подойдут

Фактурная штукатурка.

Грубоватая матовая краска.

Голый бетон.

Деревянные панели с сучками.

Бумажные обои с природным рисунком.

На полу — ничего блестящего. Лучше выбирать:

состаренную доску;

необработанное дерево;

матовый керамогранит или камень;

соломенные коврики, домотканые дорожки.

Потолок можно просто покрасить или подчеркнуть деревянными балками. Главное — никакого натяжного пластика.

Цвета, вдохновлённые землёй

Палитра ваби-саби — это приглушённый шёпот природы. Здесь царят:

бежевые и песочные оттенки;

охра и терракота;

глинистые и болотные тона;

приглушённый зелёный, сине-серый;

оттенки пыли, мха, угля.

Интерьер получается тёплым и уютным, без агрессии и вычурности. Ваби-саби не любит контрастов — но это не значит, что он скучен. Наоборот, тонкие переходы и нюансные сочетания выглядят благородно и глубоко.

Мебель с характером

Здесь не место новомодной мебели с хромированными ножками. Каждый предмет — с душой, желательно с историей. В идеале — немного потертый, со следами времени, но по-прежнему прочный и функциональный.

Что подойдёт

Низкие диваны и кресла без ножек или с массивным деревянным основанием.

Столы и стулья из цельной древесины, без лака и излишеств.

Мебель-трансформер, складные столики, подиумы.

Шкафы и тумбы с гладкими фасадами без ручек.

Встроенные системы хранения, прячущие всё лишнее.

Меньше — значит лучше. Пусть в комнате будет один стол, но качественный и тёплый на ощупь, чем десяток мебельных "штампов" без характера.

Декор с душой

Ваби-саби не отрицает декор — он отрицает бессмысленность. Здесь каждый предмет несёт эмоцию, имеет личную историю или просто радует взгляд.

Идеи для декора

Чаши и вазы из глины, с трещинками и неровностями.

Керамика ручной работы.

Подсвечники, камни, плетёные корзины.

Одиночные ветки в вазах, пампасная трава, суккуленты.

Абстрактные картины или графика в деревянных рамах.

Старые книги, стопки посуды с потёртостями.

Главное — умеренность. Лучше один выразительный объект, чем полка с десятком безликих безделушек.

Ткань, которую не нужно гладить

Никакого шёлка, полиэстера и сатина. Ваби-саби предпочитает живые ткани:

неотбеленный хлопок;

мятая льняная драпировка;

шерсть натурального окрашивания.

Такие материалы отлично подойдут для:

подушек и пледов;

чехлов на мебель;

занавесок и покрывал;

ковров и скатертей.

Можно не бояться складок и неровностей — в этом вся прелесть.

Свет: как утреннее солнце

Освещение должно быть мягким, рассеянным и приглушённым. Идеально, если в помещении много естественного света — окна без штор, лёгкие занавески, бамбуковые жалюзи.

Идеи для искусственного освещения

Бумажные абажуры.

Светильники из дерева, керамики, ткани.

Торшеры с простыми формами.

Лампы тёплого света без яркого блика.

Важно: никаких неоновых лент, точечной подсветки или глянцевых плафонов.

Где ваби-саби особенно уместен

Гостиная: пространство дышит. Минимум мебели, максимум воздуха. Уют создают мягкие формы, тёплый свет, простые подушки, низкие столики. Всё остальное — прячется за фасадами или вовсе уходит из поля зрения.

пространство дышит. Минимум мебели, максимум воздуха. Уют создают мягкие формы, тёплый свет, простые подушки, низкие столики. Всё остальное — прячется за фасадами или вовсе уходит из поля зрения. Кухня: гарнитуры из дерева, минимум открытых полок, встроенная техника. Керамическая посуда стоит на виду, словно часть декора. Столовая зона — скромная, но с характером.

гарнитуры из дерева, минимум открытых полок, встроенная техника. Керамическая посуда стоит на виду, словно часть декора. Столовая зона — скромная, но с характером. Спальня: идеальное место для ваби-саби. Низкая кровать, натуральный текстиль, ничего лишнего. Вместо изголовья — фактурная стена, рядом — мягкий свет и корзина с пледом.

идеальное место для ваби-саби. Низкая кровать, натуральный текстиль, ничего лишнего. Вместо изголовья — фактурная стена, рядом — мягкий свет и корзина с пледом. Ванная: матовые плитки, деревянные полки, тканевые полотенца, раковина из камня, чёрная арматура. Косметика — в стеклянных флаконах, освещение — рассеянное. Веточка в вазе — как точка в стихотворении.

Это не мода — это отношение к жизни

Ваби-саби — не для тех, кто гонится за интерьерными трендами. Это выбор в пользу тишины, тепла, искренности. Здесь важны ощущения: как скрипит пол, как ложится свет, как пахнет дерево. Это интерьер не для демонстрации, а для жизни. Без глянца, но с глубиной. Без декора, но с эмоцией. Без лишнего, но с собой.

