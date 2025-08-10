Когда неровные стены и старый стол оказываются роскошью: как стиль как ваби-саби экономит силы и деньги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Когда интерьер перестаёт быть выставкой идеальных предметов и становится живым пространством, в нём рождается подлинная гармония. Именно к этому ведёт японская эстетика ваби-саби — простая, тёплая и удивительно глубокая.

Интерьер в стиле ваби-саби
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер в стиле ваби-саби

Японское искусство быть настоящим

Что общего между чашкой с трещинкой, гладким камнем с речного дна и старым деревянным стулом? Все они несовершенны. И в этом — их особенная прелесть. Стиль ваби-саби учит принимать вещи такими, какие они есть: с потертостями, царапинами, историей.

Этот подход стал особенно близок людям в последние годы, когда дом превратился в главный центр жизни. Мы стали внимательнее относиться к тому, что нас окружает. Интерьер должен не блистать, а успокаивать, не ослеплять, а вдохновлять.

Простые истины ваби-саби

Стиль ваби-саби не требует жертв. Он не диктует жёстких рамок, а предлагает почувствовать, что действительно важно. Вот основные принципы, на которых держится его философия.

  • Природность: в центре — натуральные материалы и фактуры, оставленные в первозданной, необработанной форме.
  • Непритязательность: вместо лоска и глянца — простота, грубоватая текстура, сдержанность.
  • Функциональность: каждая вещь служит делу, нет места для ненужных предметов.
  • Ассиметрия и несовершенство: идеал — в отсутствии идеала. Неровные края, выцветшие цвета, стареющие поверхности — всё это придаёт интерьеру подлинность.

Отделка без вылизывания

Идеально гладкие стены? Только не в ваби-саби. Здесь на вес золота небольшая неровность, шероховатость, след кисти или шпателя. Чем естественнее — тем лучше.

Для отделки подойдут

  • Фактурная штукатурка.
  • Грубоватая матовая краска.
  • Голый бетон.
  • Деревянные панели с сучками.
  • Бумажные обои с природным рисунком.

На полу — ничего блестящего. Лучше выбирать:

  • состаренную доску;
  • необработанное дерево;
  • матовый керамогранит или камень;
  • соломенные коврики, домотканые дорожки.

Потолок можно просто покрасить или подчеркнуть деревянными балками. Главное — никакого натяжного пластика.

Цвета, вдохновлённые землёй

Палитра ваби-саби — это приглушённый шёпот природы. Здесь царят:

  • бежевые и песочные оттенки;
  • охра и терракота;
  • глинистые и болотные тона;
  • приглушённый зелёный, сине-серый;
  • оттенки пыли, мха, угля.

Интерьер получается тёплым и уютным, без агрессии и вычурности. Ваби-саби не любит контрастов — но это не значит, что он скучен. Наоборот, тонкие переходы и нюансные сочетания выглядят благородно и глубоко.

Мебель с характером

Здесь не место новомодной мебели с хромированными ножками. Каждый предмет — с душой, желательно с историей. В идеале — немного потертый, со следами времени, но по-прежнему прочный и функциональный.

Что подойдёт

  • Низкие диваны и кресла без ножек или с массивным деревянным основанием.
  • Столы и стулья из цельной древесины, без лака и излишеств.
  • Мебель-трансформер, складные столики, подиумы.
  • Шкафы и тумбы с гладкими фасадами без ручек.
  • Встроенные системы хранения, прячущие всё лишнее.

Меньше — значит лучше. Пусть в комнате будет один стол, но качественный и тёплый на ощупь, чем десяток мебельных "штампов" без характера.

Декор с душой

Ваби-саби не отрицает декор — он отрицает бессмысленность. Здесь каждый предмет несёт эмоцию, имеет личную историю или просто радует взгляд.

Идеи для декора

  • Чаши и вазы из глины, с трещинками и неровностями.
  • Керамика ручной работы.
  • Подсвечники, камни, плетёные корзины.
  • Одиночные ветки в вазах, пампасная трава, суккуленты.
  • Абстрактные картины или графика в деревянных рамах.
  • Старые книги, стопки посуды с потёртостями.

Главное — умеренность. Лучше один выразительный объект, чем полка с десятком безликих безделушек.

Ткань, которую не нужно гладить

Никакого шёлка, полиэстера и сатина. Ваби-саби предпочитает живые ткани:

  • неотбеленный хлопок;
  • мятая льняная драпировка;
  • шерсть натурального окрашивания.

Такие материалы отлично подойдут для:

  • подушек и пледов;
  • чехлов на мебель;
  • занавесок и покрывал;
  • ковров и скатертей.

Можно не бояться складок и неровностей — в этом вся прелесть.

Свет: как утреннее солнце

Освещение должно быть мягким, рассеянным и приглушённым. Идеально, если в помещении много естественного света — окна без штор, лёгкие занавески, бамбуковые жалюзи.

Идеи для искусственного освещения

  • Бумажные абажуры.
  • Светильники из дерева, керамики, ткани.
  • Торшеры с простыми формами.
  • Лампы тёплого света без яркого блика.

Важно: никаких неоновых лент, точечной подсветки или глянцевых плафонов.

Где ваби-саби особенно уместен

  • Гостиная: пространство дышит. Минимум мебели, максимум воздуха. Уют создают мягкие формы, тёплый свет, простые подушки, низкие столики. Всё остальное — прячется за фасадами или вовсе уходит из поля зрения.
  • Кухня: гарнитуры из дерева, минимум открытых полок, встроенная техника. Керамическая посуда стоит на виду, словно часть декора. Столовая зона — скромная, но с характером.
  • Спальня: идеальное место для ваби-саби. Низкая кровать, натуральный текстиль, ничего лишнего. Вместо изголовья — фактурная стена, рядом — мягкий свет и корзина с пледом.
  • Ванная: матовые плитки, деревянные полки, тканевые полотенца, раковина из камня, чёрная арматура. Косметика — в стеклянных флаконах, освещение — рассеянное. Веточка в вазе — как точка в стихотворении.

Это не мода — это отношение к жизни

Ваби-саби — не для тех, кто гонится за интерьерными трендами. Это выбор в пользу тишины, тепла, искренности. Здесь важны ощущения: как скрипит пол, как ложится свет, как пахнет дерево. Это интерьер не для демонстрации, а для жизни. Без глянца, но с глубиной. Без декора, но с эмоцией. Без лишнего, но с собой.

Уточнения

Филосо́фия - особая форма познания и система знаний об общих характеристиках, понятиях и принципах действительности, или бытия, а также о бытии человека и об отношении его и окружающего его мира.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
