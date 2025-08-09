Футуризм из 80-х встретился с умным домом: что стоит взять из интерьера прошлого прямо сейчас

Как использовать тренды 1980-х в современном интерьере — советы дизайнеров

5:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Всё новое — это хорошо забытое старое. Особенно когда речь идёт о дизайне. Интерьеры 1980-х вернулись, и сегодня они выглядят свежее, чем когда-либо.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интерьер 80-х с цветами и пастелью

Цветочный принт: от антикварного шика к современной экзотике

Цветочный узор вновь занимает центральное место в декоре. Но если в 80-х он покрывал всё — от штор до скатертей, — то сегодня достаточно акцентной стены или яркой обивки дивана. В моде крупные растения, тропические листья, изображение птиц на натуральном фоне.

Современный лайфхак: дайте цветочному орнаменту повториться на 2-3 элементах (шторы, подушки, абажур), чтобы создать цельный образ.

Пастель: пудра, мята, песок

После насыщенных оттенков 70-х в восьмидесятых царили нежные розовый, небесно-голубой, персиковый. Сегодня эта палитра вновь популярна — особенно в интерьерах с неоклассическими или скандинавскими нотками. Современные пастельные стены часто сопровождаются неоновыми деталями и абстрактными формами.

Важно: комбинируйте пастель с серым, белым или чёрным, чтобы интерьер не получился приторным.

Стеклоблоки: не только для отелей

Когда-то они служили заменой окнам, душевым ширмам и перегородкам. Сейчас — это выразительный дизайнерский акцент. Их используют для фартуков на кухне, обрамления ванн, даже мебели. Геометрия и прозрачность — то, что делает стеклоблоки актуальными в интерьерах XXI века.

Совет: комбинируйте прозрачные блоки с цветными вставками, чтобы добавить интерьеру света и глубины.

Люцит: мебель, которую почти не видно

Прозрачные столы и стулья из акриловой смолы вернулись с новым блеском. Они незаменимы в интерьерах, где важна визуальная лёгкость. Люцит легко сочетается с деревом, металлом, текстилем и прекрасно вписывается как в лофт, так и в ар-деко.

Современное решение: используйте люцитовую мебель в небольших комнатах, чтобы не загромождать пространство визуально.

Глубокие диваны: уют без компромиссов

Массивные, "пухлые" диваны 80-х с мягкими спинками и широкими подлокотниками снова на пике популярности. Их выбирают за возможность устроиться с ноутбуком, чаем и пледом. Особенно актуальны бескаркасные модели — словно облака, прямо на полу.

Дизайнерский совет: выбирайте нейтральную обивку — серую, песочную, молочную. Она уравновесит объем.

Мемфис: хаос, который стал стилем

Экспериментальный и яркий стиль с его зигзагами, шарами, треугольниками и насыщенными цветами снова возвращается — но уже в облегчённой форме. Современный мемфис стал тише, мягче, округлее. Но всё так же ярко играет с геометрией и формой.

Где применить: зона для чтения, домашний офис, уголок в детской. Мемфис хорош, когда хочется немного абсурда и много энергии.

Пестрые ковры: снова на полу и на стенах

В 1980-х ковры не только согревали, но и "демонстрировали статус". Сегодня — это способ добавить текстуру и визуальный акцент. Особенно востребованы ковры с крупным абстрактным узором, этническими мотивами, ручной вязкой.

Совет: выбирайте ковры, которые работают на контрасте — пушистый ворс в минималистичном пространстве или яркий орнамент на фоне бетонной стены.

Тропики: джунгли в центре города

Листья монстеры, пальмы, птицы и крупные цветы на обоях, текстиле и плитке — классика восьмидесятых снова в деле. Главное — не переусердствовать. Добавьте зелень в одной зоне: оформите акцентную стену, повесьте постер, поставьте кадку с живым деревом.

Современный приём: приглушённые цвета, графика и натуральные ткани вместо пластика и неона.

Плетёная мебель: ротанг снова с нами

Если раньше он ассоциировался с сериалами вроде "Санта-Барбары", то сегодня ротанг — символ эко-дизайна. Он лёгкий, "дышащий", тёплый. Особенно хорош в бохо, кантри и джапанди. В тренде — подвесные кресла, плетёные торшеры, журнальные столики.

Совет: комбинируйте ротанг с текстилем в песочных оттенках и живыми растениями — получится очень расслабленный и уютный интерьер.

Футуризм: привет из 2080-го

После триумфа научной фантастики в кино и литературе восьмидесятых в интерьеры пришли металлические поверхности, обтекаемые формы, неон и стекло. Сегодня футуризм снова в моде — но уже с "умным" наполнением. В ходу — гладкие поверхности, встроенные системы, мебель-трансформеры и свет с динамической регулировкой.

Важно: футуризм сейчас не агрессивный, а плавный. Он комбинируется с экологичными материалами, ретро-деталями и минимализмом.

Интерьеры 80-х возвращаются не как музейные реликвии, а как свежие идеи, которые легко адаптировать под современность — с характером, теплом и каплей иронии.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.