Секрет уюта в два шнура: плетёная магия сделает интерьер теплее без ремонта

0:20
Недвижимость

Плетёные панно, ажурные кашпо и текстильные подвесы — макраме возвращается в интерьер, чтобы наполнить дом теплом и ручной фактурой.

Макраме в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Макраме в интерьере

Макраме снова в моде: почему оно захватило интерьер

Искусство узелкового плетения, известное с древности, сегодня переживает новый подъем. Усталость от глянцевых поверхностей и однотипных декоров привела к всплеску интереса к хендмейду. Макраме — один из ярких примеров этой тенденции: в нём сочетаются простота, выразительность и натуральность.

В отличие от фабричных украшений плетёные изделия несут на себе отпечаток ручной работы. Даже самое простое панно создаёт в комнате атмосферу уюта и уникальности. К тому же макраме легко адаптируется под разные стили — от бохо до минимализма.

Где макраме раскрывается лучше всего

Макраме может поселиться в любой комнате — важно лишь выбрать подходящую форму и место.

  • Гостиная: крупные панно над диваном, абажуры с ажурным плетением, перегородки между зонами.
  • Спальня: ловцы снов у изголовья, подвесные кашпо с растениями, коврики у кровати.
  • Кухня: салфетки, подставки под горячее, настенные держатели для полотенец.
  • Балкон или лоджия: гамаки, подвесные кресла, кашпо в "летающем" формате.

Эти элементы добавляют пространству глубины и делают его теплее — как визуально, так и тактильно.

В каких стилях макраме смотрится особенно органично

Плетёные детали легко вписываются в разные направления дизайна.

  • Бохо: яркое, свободное, многослойное макраме — обязательный элемент.
  • Скандинавский стиль: лаконичные украшения из некрашеного льна или хлопка.
  • Экостиль: грубые джутовые нити, натуральная палитра, фактура.
  • Минимализм: простые геометричные узлы, один акцент на стене.
  • Винтаж: кружевные элементы, плетёные абажуры, текстильные салфетки.

Макраме может быть как броским акцентом, так и нейтральным дополнением — всё зависит от формы и масштаба.

Что можно сделать из макраме

Настенные панно

Крупные или миниатюрные, симметричные или свободной формы — панно остаются самой популярной формой макраме-декора. Их размещают:

  • над диваном или кроватью.
  • в коридоре как приветственный акцент.
  • в кухонной зоне — как замену картине или часам.

Один крупный элемент смотрится лучше, чем несколько маленьких.

Подвесы и кашпо

Кашпо в технике макраме — это и красота, и польза. Они освобождают подоконники, создают объём и помогают зонировать пространство. Подвесы можно комбинировать с деревом, металлом и даже керамикой.

Абажуры и светильники

Ажурное плетение прекрасно работает с рассеянным светом. Макраме-абажур создаёт атмосферу уюта и мягкой тени. Его можно натянуть на готовый каркас или сплести целиком вручную.

Текстиль: коврики, салфетки, декоративные перегородки

Коврики из толстого хлопкового шнура, салфетки с бахромой или даже полноценные шторы — макраме отлично работает с текстилем. Такие вещи особенно хороши в спальне или детской.

Как вписать макраме в интерьер — советы по размещению

  • Акцентные стены: лучшее место для панно. Пустая зона над кроватью, диваном или столом — идеальный холст.
  • Окна и углы: подвесы с бахромой смягчают жёсткие линии окон и оживляют глухие углы.
  • Потолок: ажурные светильники делают даже низкое помещение воздушным.
  • Межкомнатное пространство: плетёные перегородки работают как лёгкие экраны, разделяя зоны, но сохраняя свет.
  • Ниши и полки: сюда можно встроить подвесы с растениями или маленькие панно.

Главное — не перегружать: достаточно одного выразительного элемента на комнату.

Материалы и сочетания

Макраме особенно выигрышно смотрится в сочетании с:

  • деревом — подставки, полки, рамы;
  • металлом — каркасы светильников, кашпо;
  • стеклом — вазы, декоративные композиции;
  • натуральным текстилем — льняные подушки, хлопковые покрывала.

Цветовая гамма должна быть сдержанной. Если узор сложный, фон — нейтральный. В бохо интерьерах допускается эклектика: яркие нити, кожа, бусины, перья. В скандинавском стиле — строгость и природные цвета.

Чего стоит избегать

  • Избытка: много макраме в одном помещении создают ощущение визуального шума.
  • Неверной палитры: белое макраме на белой стене "теряется", тёмное — может давить.
  • Масштабных ошибок: маленькое панно на большой стене выглядит случайно.
  • Неуместных сочетаний: сложное макраме на фоне активных обоев — перебор.

Макраме — тонкий инструмент, который требует дозировки и баланса.

С чего начать: макраме для новичков

Базовые узлы

Освоить макраме под силу каждому. Начать можно с простых элементов.

  • Клоский узел — основа большинства изделий;
  • Квадратный узел создаёт фактурную сетку;
  • Репсовый формирует плотные линии;
  • Жозефина — декоративный узел с эффектом "цветка";
  • Бахрома и пико придают завершённость и объём.

Лучшие материалы для начала

  • Хлопковый шнур: мягкий, послушный, универсальный.
  • Джут, лён: грубее, но эффектнее, особенно для ковров и перегородок.
  • Синтетика: для светильников и уличных вещей.
  • Средняя толщина (4-5 мм): идеально для обучения — удобно держать форму и делать расчёты.

Простые проекты

Для старта попробуйте:

  • салфетку под вазу;
  • кашпо на одну нитку;
  • квадратное панно 30x30 см;
  • мини-ловец снов.

Эти изделия позволяют освоить узлы, не тратя много времени и материалов.

Макраме — это не просто декор, а способ оживить интерьер, наполнить его текстурой, теплом и рукотворной историей. Оно объединяет в себе эстетику, традицию и творческую свободу. Даже один плетёный элемент способен изменить атмосферу в комнате — главное, чтобы он был сделан с душой.

Уточнения

Макраме́ (фр. macramé, от араб. مقرمة‎ «тесьма, бахрома, кружево» или с тур. — «шарф или салфетка с бахромой») — техника узелкового плетения. Разновидность прикладного искусства.

