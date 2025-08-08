Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование крахмала или хлеба укрепляет структуру мясных котлет — рекомендации поваров
Садоводы используют раствор дрожжей и сахара для быстрого компостирования
Цены на нефть упали: США и Россия готовят соглашение — Reuters
Вечер без уведомлений и экранов снижает стресс и улучшает засыпание
Кумир женщин Стас Михайлов отдал замуж дочь Еву
Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку
Энзимная пудра заменила скраб: мягкое очищение для чувствительной кожи
Силовые тренировки укрепляют здоровье женщин и снижают риск травм — врачи
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron

Живёте в одной комнате, а хочется три? Зонируем пространство так, будто квартира в два раза больше

Неправильное освещение мешает эффективному зонированию пространства
0:14
Недвижимость

Даже в небольшой комнате можно создать ощущение уюта и порядка — достаточно грамотно организовать пространство и расставить акценты.

Стеллаж между спальней и гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стеллаж между спальней и гостиной

Почему зонирование — это не про перегородки

В интерьере зонирование — это больше, чем просто установка стены или ширмы. Это способ организовать функциональные зоны, чтобы каждый уголок работал на ваш комфорт. Особенно важна такая схема для малогабаритных квартир и студий, где нужно "втиснуть" спальню, рабочий уголок, гостиную или детскую, не создавая хаоса.

Секрет в том, чтобы разделение было логичным и ненавязчивым: мягкое освещение, игра фактур, мебель с двойной функцией — всё это помогает создать полноценное пространство без ощущения тесноты.

Перегородки: от капитальных до временных

Гипсокартон: если нужен стационар

Стационарные перегородки из гипсокартона подойдут, если вы точно знаете, что зонирование — всерьёз и надолго. Такие конструкции можно дополнить встроенными полками, светильниками, нишами. Но и минусы очевидны: "забирают" свет, не передвигаются и требуют ремонта при демонтаже.

Стекло и зеркала: зонируют, но не дробят

Если важна визуальная лёгкость, используйте стеклянные или зеркальные перегородки. Они сохраняют свет, не делают комнату теснее, а в случае зеркал — даже визуально увеличивают её. Единственный минус — хрупкость и необходимость ухода.

Раздвижные панели и ширмы

Отличный выбор для гибкой планировки. Раздвижные системы легко открываются и закрываются, а ширмы вообще можно перенести или убрать за пару секунд. Они не занимают много места и при этом вносят уют.

Мебель как граница

Мебель — удобный инструмент, особенно когда нужно одновременно разделить пространство и сохранить его целостность.

  • Стеллажи: открытые конструкции позволяют зонировать и не терять ощущение объёма. К тому же они добавляют места для хранения.
  • Диван: поставленный спинкой к обеденному столу или рабочей зоне, деликатно "разрежет" комнату.
  • Шкафы-купе: если дополнить их зеркальными дверцами — получится эффект расширения пространства.
  • Барные стойки и подиумы: стойка легко выделяет кухонный уголок, а подиум — спальное место или рабочую зону.

Мебельное зонирование особенно удобно тем, что элементы можно переставлять при необходимости, подстроив интерьер под новые задачи.

Визуальные приёмы: цвет, свет, текстура

Если нет возможности ставить перегородки, используйте визуальные инструменты. Они не менее эффективны.

Цвет

Контрастные стены, окрашенные в разные оттенки, задают границы. Тёмная зона — для отдыха, светлая — для активности. Цветовое деление пола и потолка тоже работает: светлый потолок в одной зоне, тёмный — в другой.

Свет

Светильники разного типа помогают расставить акценты. Используйте:

  • торшер или бра в зоне отдыха.
  • направленный свет в рабочем уголке.
  • светодиодную ленту по периметру подиума.
  • подвесные светильники над обеденным столом.

Так вы не просто делите пространство, но и создаёте нужную атмосферу в каждой зоне.

Фактуры и покрытия

Разные покрытия на полу — мощный приём. Например, плитка в кухонной зоне и ламинат в гостиной или ковер в спальной зоне.

Рельефные материалы на стенах тоже работают: гладкая краска в одной зоне и деревянные панели в другой дают ощущение чёткой границы, даже если её физически нет.

Частные случаи зонирования

Гостиная + спальня

Для совмещения зон сна и приёма гостей хорошо работают:

  • ширмы, шторы, подиумы.
  • комоды или стеллажи.
  • разное освещение (ночники у кровати, потолочный свет над диваном).
  • пастельная гамма — в спальне, яркие акценты — в гостиной.

Рабочая зона в жилом пространстве

Рабочий уголок можно организовать у окна — с естественным светом. Подойдут откидные столы, настенные полки, небольшие кресла. Такие зоны чаще всего отделяют цветом, освещением или невысокой перегородкой.

Детский уголок

Если ребёнок делит комнату со взрослыми, стоит использовать многофункциональную мебель: кровать-чердак, стол с выдвижными ящиками. Ширма или занавеска — простой способ создать ощущение уюта. Яркие акценты и светодиодная подсветка добавляют ощущения "личного мира".

Преимущества и недостатки разных решений

  • Гипсокартонные перегородки: прочные, можно встроить ниши, но они немобильны и уменьшают освещённость.
  • Стеклянные панели: пропускают свет, визуально расширяют пространство, но требуют ухода и стоят дороже.
  • Мебель (стеллажи, диваны): создают зону и одновременно служат местом хранения, но могут перегрузить маленькую комнату.
  • Цвет и свет: не занимают место, бюджетный и гибкий вариант, однако не дают физических границ.

Ошибки, которых легко избежать

  • Избыточная перегородочность: когда одновременно используют ширму, шкаф и подиум — интерьер становится перегруженным.
  • Несовместимые стили: хай-тек рядом с кантри — уже повод для визуального конфликта.
  • Отсутствие проходов: минимум 60 см между зонами — правило, которое не стоит игнорировать.
  • Недостаток освещения: одна люстра на всё помещение не справится, а пёстрая подсветка утомляет.
  • Игнорирование геометрии комнаты: длинную узкую комнату не стоит делить поперёк — она станет только уже.

Зонирование — это не про стены, а про логику и эстетику. С помощью цвета, света, мебели и фактуры даже одна комната может выполнять сразу несколько задач и оставаться при этом комфортной. Главное — не перегружать пространство и помнить, что интерьер должен дышать.

Уточнения

Кварти́ра - один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом, составляющее отдельную часть дома.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Банк России: в Челябинской области наблюдается снижение поддельных банкнот в 2025 году
Орбан призвал лидеров ЕС провести саммит с Путиным до российско-американской встречи
Зоологи: кошки шипят при стрессе, чтобы избежать конфликта с собакой
Индия, Китай и Бразилия отказались сокращать закупки российской нефти, Россия вышла из ракетного моратория
Автоэксперты: плавное вождение снижает расход топлива на 10–15%
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных
Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.