Проем без двери — не ошибка, а фишка: как обыграть пространство, чтобы оно выглядело вдвое дороже

Открытый дверной проем может превратиться в выразительный акцент интерьера или, наоборот, стать незаметной частью общего пространства. Главное — знать, как его правильно обыграть.
Убирать дверь — не всегда вынужденная мера. В современных интерьерах открытые проемы используют осознанно: они создают ощущение простора, объединяют комнаты и делают интерьер легче. Особенно это актуально в небольших квартирах, где каждый сантиметр на счету. Правильно оформленный проём способен визуально расширить помещение, улучшить светопроницаемость и даже зонировать пространство.
Однако отсутствие двери требует грамотного подхода: важно укрепить конструкцию, подобрать подходящую отделку и соблюсти стиль интерьера.
Выбор зависит от бюджета, предполагаемой нагрузки и визуального эффекта. Вот проверенные решения.
Каждый материал имеет свои особенности — от долговечности до сложности монтажа. Выбор стоит делать с учётом условий эксплуатации.
Простой проем без отделки выглядит незавершённо. Даже минимальное обрамление придаёт интерьеру аккуратность. Используйте:
В небольших помещениях лучше отказаться от массивного декора. Визуально он "съедает" пространство. Альтернатива — лаконичные планки, однотонная покраска или имитация рельефа с помощью светотени.
Каждому интерьеру — своё оформление проема. Вот несколько ориентиров.
Важно, чтобы проем не "выпадал" из общей композиции — он должен быть продолжением интерьера, а не чужеродным элементом.
Это самый распространённый вариант. Легко оформляется, не требует перепланировки и подходит для большинства стилей. Возможные приёмы:
Арочный проем визуально делает потолки выше и добавляет помещению плавности. Особенно выигрышно смотрится в открытых планировках. Однако арки не вписываются в строго геометричные стили — например, минимализм или хай-тек.
Трапециевидные, круглые и асимметричные проемы — это способ заявить о характере интерьера. Их лучше делать в просторных помещениях, используя лёгкие материалы (гипсокартон, полиуретан). Отличный способ выделить зону — встроенная подсветка, контрастный декор или зеркальные вставки.
Прежде чем приступать к отделке, нужно подготовить проем.
Без этих шагов отделка может лечь криво, а со временем начать отслаиваться.
Оформление проема — инструмент оптического расширения пространства. Для этого подойдут:
Контраст тоже работает: тёмные откосы на фоне светлых стен создают глубину. Но важно не переборщить — перегруженный декор сужает проем и "давит" на восприятие.
Минимализм любит чистоту линий и отсутствие лишнего. Часто проем не выделяют вовсе — он просто сливается со стеной. Подсветка или тонкий контур помогают добавить акцента.
Лофт допускает брутальность: кирпич, бетон, грубый металл. Проем можно оформить как "случайно обнажившуюся" конструкцию. Иногда даже имитируют остатки старой стены — это добавляет антуража.
Тут на первом плане — лепнина, симметрия, благородные материалы. Хорошо смотрятся колонны, пилястры, резные деревянные детали. В ар-деко используют геометричные орнаменты, контрасты и глянец.
Открытый дверной проем — это не просто отсутствие двери. Это возможность подчеркнуть стиль интерьера, скорректировать пространство и добавить выразительный акцент. Даже простая отделка может выглядеть дорого, если она уместна. Всё зависит от ваших задач, вкуса и желания экспериментировать.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.