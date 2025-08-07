Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Галкин* госпитализирован после ДТП с велосипедом в Юрмале
Европейские отели выступили против Booking.com: иск на миллиарды
Жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим
Учёные США: быстрая ходьба 15 минут в день снижает риск смерти на 20%
Отварной картофель делает сырники пышнее и сохраняет форму при жарке
Палеонтологи описали новый вид плезиозавра из окаменелости 1978 года в Германии
Неправильная планка и становая тяга увеличивают риск травм
Подкормка тыквы в августе: дачникам советуют использовать золу и травяной настой
Учёные Бристоля раскрыли тактики охоты тероподов по строению черепа

10 зон в доме, которые спасут от беспорядка: где спрятано тайное пространство для хранения

Чемоданы можно использовать как декоративные контейнеры для хранения вещей
3:08
Недвижимость

Когда полки ломятся, одежда не помещается, а дверцы закрываются с трудом, приходит время для нетривиальных решений. Но не спешите заказывать ещё один громоздкий шкаф: в каждом доме есть "спящие" зоны, которые можно превратить в отличные места для хранения — нужно лишь взглянуть на пространство под другим углом.

Интерьер спальни
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер спальни

В ногах у кровати — не только отдых

Что сделать

  • Поставьте скамью с ящиками внутри.
  • Используйте декоративные корзины с крышками.
  • Подойдут даже чемоданы — и красиво, и практично.

Храните в них пледы, подушки, сезонное бельё.

Под лестницей — кладезь возможностей

Если вы живёте в частном доме или двухуровневой квартире, не игнорируйте зону под ступенями.

Идеи для использования

  • Встроенные ящики.
  • Мини-гардероб.
  • Место для хранения спортивного инвентаря или обуви.

Обратная сторона дверцы — мини-склад

Куда смотреть

  • Дверцы кухонных шкафчиков.
  • Двери кладовки или ванной.

Что повесить

  • Крючки.
  • Узкие полки.
  • Кармашки-органайзеры.

Храните губки, прихватки, крышки, мелочи, которые валяются по ящикам.

Под детской кроватью — порядок без скандалов

Варианты

  • Выдвижной ящик на колесиках.
  • Пластиковые контейнеры с крышками.
  • Мягкие ящики из ткани.

Игрушки не разбросаны по комнате? Это возможно!

Место под кухонными навесными шкафами

Да, даже здесь можно найти полезную площадь!

Идеи

  • Узкие открытые полочки.
  • Низкие подставки для банок или книг.

Главное — не мешать доступу к рабочей зоне.

Стены, которые молчат

Свободная стена = потенциальный органайзер.

Варианты

  • Настенные полки.
  • Угловые полки.
  • Вертикальные рейлинги.

Храните книги, коробки, сувениры, ключи.

Над унитазом — не только воздух

Что разместить

  • Открытую полку.
  • Стеллаж с корзинами.
  • Небольшой шкафчик.

Храните туалетную бумагу, средства для уборки, полотенца.

Высоко — значит редко, но метко

Где искать

  • Пространство под потолком в коридоре, спальне, кладовой

Что хранить

  • Сезонную одежду.
  • Ёлочные украшения.
  • Архив документов.

Добавьте стремянку — и зона станет доступной.

Боковины шкафов — вертикальный потенциал

Идеи

  • Крючки для сумок, шарфов, ремней.
  • Органайзеры для косметики или инструментов.
  • Магнитные держатели.

Эстетично, удобно и всегда под рукой.

Шкаф — не единственная крепость хранения

Пространства всегда больше, чем кажется. Дайте вторую жизнь тем зонам, которые вы не замечали:

  • Используйте углы, стены и высоту.
  • Комбинируйте ящики, полки, крючки.
  • Делайте хранение частью декора.

Организованный дом — это не про метры, а про мышление.

Уточнения

Кварти́ра - один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом, составляющее отдельную часть дома.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
