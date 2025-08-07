Один приём превращает мрачный коридор в дизайнерский проход — если знать один цветовой трюк

Сочетание базового цвета, дополнительного оттенка и ярких акцентов превращают коридор в стильное пространство

3:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленький, тёмный, узкий — коридор часто считается самым скучным местом в квартире. Но всё меняется, если правильно поиграть с цветами. Интерьерные стилисты знают: даже без окон и квадратных метров это пространство можно превратить в модный и уютный вход в дом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный узкий коридор

Светлое — не значит банальное

Классический приём — использовать светлые оттенки. Они зрительно расширяют стены и добавляют воздуха.

Рабочие варианты

Нежный бежевый.

Пепельно-серый.

Светло-голубой.

Мятный.

Совет: не ограничивайтесь одной плоскостью — добавьте в игру фактуры: мат, полумат, дерево, штукатурка. Даже в одном цвете это создаёт объём и "дорогой" эффект.

Темный коридор? Это работает — но с нюансами

Звучит рискованно, но при хорошем освещении глубокие оттенки смотрятся роскошно. Главное условие — в конце коридора должна быть светлая комната или источник света.

Интригующие и стильные тёмные тона

Графитовый.

Тёмно-зелёный.

Винный.

Сине-чернильный.

Фокус: используйте двери со стеклянными вставками или зеркальные элементы — они пропустят свет и визуально раздвинут границы.

Цветовая формула 60/30/10: баланс, проверенный временем

Чтобы интерьер выглядел гармонично, придерживайтесь золотого правила пропорций:

60%: базовый цвет (обычно нейтральный);

базовый цвет (обычно нейтральный); 30%: дополнительный оттенок, создающий характер;

дополнительный оттенок, создающий характер; 10%: яркие акценты (картины, пуф, абажур, вешалка).

Пример: серый (60%) + охра (30%) + бирюзовый (10%).

Цветовая температура имеет значение

Важно не только что использовать, но и как сочетать.

Правило

Тёплые с тёплыми (песочный + терракот)

Холодные с холодными (голубой + серо-зелёный)

Не стоит смешивать лимонно-жёлтый с леденцово-розовым — это визуально "ломает" пространство.

Ахроматика — ваш универсальный союзник

Белый, серый, чёрный — цвета вне времени и трендов. Они:

Подчёркивают архитектуру.

Гармонируют с любыми акцентами.

Создают ощущение строгости или минимализма.

Приём от дизайнеров: добавьте к ахроматике древесную текстуру или металл — и даже узкий коридор заиграет стилем.

Дополняем цвета — светом и формой

Игра цвета не работает в темноте. Подсветка и грамотное оформление усиливают эффект.

Точечные светильники вдоль стен.

Встроенные бра.

Подсветка пола или потолка.

Зеркала с подсветкой.

Фишка: зеркала не просто отражают свет — они мгновенно увеличивают пространство вдвое.

Коридор — это сцена, а не склад курток

Не относитесь к прихожей как к проходной. Это первое впечатление о вашем доме.

Запомните 5 ключей к стильному коридору:

Смелые цвета (с умом).

Работа с фактурами.

Игра света.

Логичные акценты.

Соблюдение баланса.

И главное — не бойтесь экспериментировать. Иногда одно решение делает тесный коридор самым стильным уголком квартиры.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.