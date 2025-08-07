Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим
Учёные США: быстрая ходьба 15 минут в день снижает риск смерти на 20%
Отварной картофель делает сырники пышнее и сохраняет форму при жарке
Палеонтологи описали новый вид плезиозавра из окаменелости 1978 года в Германии
Неправильная планка и становая тяга увеличивают риск травм
Подкормка тыквы в августе: дачникам советуют использовать золу и травяной настой
Учёные Бристоля раскрыли тактики охоты тероподов по строению черепа
Чемоданы можно использовать как декоративные контейнеры для хранения вещей
Домашние приборы для ухода за лицом: что стоит купить, а что — нет

Один приём превращает мрачный коридор в дизайнерский проход — если знать один цветовой трюк

Сочетание базового цвета, дополнительного оттенка и ярких акцентов превращают коридор в стильное пространство
3:26
Недвижимость

Маленький, тёмный, узкий — коридор часто считается самым скучным местом в квартире. Но всё меняется, если правильно поиграть с цветами. Интерьерные стилисты знают: даже без окон и квадратных метров это пространство можно превратить в модный и уютный вход в дом.

Современный узкий коридор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный узкий коридор

Светлое — не значит банальное

Классический приём — использовать светлые оттенки. Они зрительно расширяют стены и добавляют воздуха.

Рабочие варианты

  • Нежный бежевый.
  • Пепельно-серый.
  • Светло-голубой.
  • Мятный.

Совет: не ограничивайтесь одной плоскостью — добавьте в игру фактуры: мат, полумат, дерево, штукатурка. Даже в одном цвете это создаёт объём и "дорогой" эффект.

Темный коридор? Это работает — но с нюансами

Звучит рискованно, но при хорошем освещении глубокие оттенки смотрятся роскошно. Главное условие — в конце коридора должна быть светлая комната или источник света.

Интригующие и стильные тёмные тона

  • Графитовый.
  • Тёмно-зелёный.
  • Винный.
  • Сине-чернильный.

Фокус: используйте двери со стеклянными вставками или зеркальные элементы — они пропустят свет и визуально раздвинут границы.

Цветовая формула 60/30/10: баланс, проверенный временем

Чтобы интерьер выглядел гармонично, придерживайтесь золотого правила пропорций:

  • 60%: базовый цвет (обычно нейтральный);
  • 30%: дополнительный оттенок, создающий характер;
  • 10%: яркие акценты (картины, пуф, абажур, вешалка).

Пример: серый (60%) + охра (30%) + бирюзовый (10%).

Цветовая температура имеет значение

Важно не только что использовать, но и как сочетать.

Правило

  • Тёплые с тёплыми (песочный + терракот)
  • Холодные с холодными (голубой + серо-зелёный)

Не стоит смешивать лимонно-жёлтый с леденцово-розовым — это визуально "ломает" пространство.

Ахроматика — ваш универсальный союзник

Белый, серый, чёрный — цвета вне времени и трендов. Они:

  • Подчёркивают архитектуру.
  • Гармонируют с любыми акцентами.
  • Создают ощущение строгости или минимализма.

Приём от дизайнеров: добавьте к ахроматике древесную текстуру или металл — и даже узкий коридор заиграет стилем.

Дополняем цвета — светом и формой

Игра цвета не работает в темноте. Подсветка и грамотное оформление усиливают эффект.

  • Точечные светильники вдоль стен.
  • Встроенные бра.
  • Подсветка пола или потолка.
  • Зеркала с подсветкой.

Фишка: зеркала не просто отражают свет — они мгновенно увеличивают пространство вдвое.

Коридор — это сцена, а не склад курток

Не относитесь к прихожей как к проходной. Это первое впечатление о вашем доме.

Запомните 5 ключей к стильному коридору:

  • Смелые цвета (с умом).
  • Работа с фактурами.
  • Игра света.
  • Логичные акценты.
  • Соблюдение баланса.

И главное — не бойтесь экспериментировать. Иногда одно решение делает тесный коридор самым стильным уголком квартиры.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Последние материалы
Творожный сыр делают из замороженного кефира без лишних добавок
Для подготовки ягодных кустов к зиме используют золу, биогумус и сульфат калия
Суд оштрафовал Ираклия Пирцхалаву за избиение Гребенщикова на футбольном фестивале
Собаки формируют образ жизни и привычки владельцев — итоги исследования
Алексей Учитель снимает фильм о Шостаковиче: Данила Козловский получил роль
Отказ от сладких напитков помогает похудеть без дополнительных усилий
Франция оценивает ущерб винодельческим плантациям от масштабных пожаров
В мире насчитывается более миллиарда человек с ожирением — исследование
IIHS связал рост смертности пешеходов в США с ухудшением обзора у SUV
Смешайте мёд с лимонным соком, чтобы приготовить увлажняющий скраб для кожи, — совет косметологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.