Что кладут вместо плитки: эти 3 материала будут проще, уютнее и дешевле

Долгое время керамическая плитка считалась единственным возможным решением для отделки ванной комнаты. Но с ростом дизайнерских подходов и материалов всё больше экспертов предупреждают: эта классика может сыграть злую шутку.

Холодно, скользко, травмоопасно

Кажется, плитка — практичный выбор. Но попробуйте босыми ногами выйти на неё ранним утром. А потом поскользнитесь на влажной поверхности…

Минусы плиточного пола

Неудобство и холод под ногами.

Высокий риск падений на мокром покрытии.

Опасность для детей и пожилых людей.

Даже шершавая плитка может стать скользкой ловушкой — особенно при неправильной укладке.

Монтаж — квест не для новичков

Чтобы плитка "села" ровно и надолго, нужен мастер с золотыми руками. А ещё терпение, пыль и нервы.

Требуется идеально подготовленная поверхность.

Ошибки в укладке проявляются не сразу, но обойдутся дорого.

Долгое время высыхания, особенно в углах и на потолках.

Плитка — не тот материал, где можно "доделать потом". Каждый просчёт — это минус к качеству ремонта.

Грязь и плесень — верные спутники швов

Идеальные швы между плитками — как идеальная чистота на кухне: вечно под угрозой.

Межплиточная затирка быстро темнеет.

Влага, мыло и грязь скапливаются в микротрещинах.

Развитие плесени почти неизбежно в плохо проветриваемых ванных.

Замена затирки — грязная, затратная процедура, к которой придётся вернуться через несколько лет.

Сломалась одна — меняй всё

Плитка действительно долговечна. Пока не треснет. А если треснула?

Демонтаж одной плитки почти всегда повреждает соседние.

Редко удаётся найти такую же по тону или текстуре.

Если коллекция снята с производства — всё, конец.

Выходит, точечный ремонт часто невозможен, а значит — дополнительные затраты.

Стерильный стиль операционной

Кафель во всю стену — звучит чисто. Но на деле:

Комната теряет ощущение уюта.

Пространство становится холодным и "пустым".

Эстетика "больничного блока" — далеко не всем по душе.

Даже самые модные плитки не спасут, если всё помещение будет выглядеть одинаково плоско.

Альтернатива есть — и она уютнее

Современные материалы давно обогнали плитку по комфорту и визуальной теплоте. Что можно использовать:

Влагостойкие панели: монтируются быстро, легко моются.

монтируются быстро, легко моются. Краски для влажных помещений: разнообразие текстур и оттенков.

разнообразие текстур и оттенков. Декоративная штукатурка: отлично работает в сочетании с плиткой.

Комбинирование этих решений разнообразит интерьер и создаст атмосферу настоящего домашнего спа.

Плитка съедает бюджет

Отделка ванной "под ключ" с полной плиткой — дорогое удовольствие:

Высокая стоимость самого материала.

Плюс профессиональная укладка.

Плюс расходы на подготовку стен и гидроизоляцию.

Смешанный подход с зонами плитки и другими отделочными материалами снижает цену, не убивая стиль.

Думайте шире, чем плитка

Плитка не обязательна. Она может быть частью дизайна, но не должна быть всей ванной.

Что рекомендуют дизайнеры

Оставьте плитку для "мокрых зон" (душ, ванна).

Используйте тёплые материалы в остальной части комнаты.

Играйте с текстурами, фактурами, цветами — так ванная станет по-настоящему уютной.

Помните: идеальная ванная — это не плитка от пола до потолка, а пространство, в котором хочется остаться подольше.

