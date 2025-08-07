Что кладут вместо плитки: эти 3 материала будут проще, уютнее и дешевле

Долгое время керамическая плитка считалась единственным возможным решением для отделки ванной комнаты. Но с ростом дизайнерских подходов и материалов всё больше экспертов предупреждают: эта классика может сыграть злую шутку.
Кажется, плитка — практичный выбор. Но попробуйте босыми ногами выйти на неё ранним утром. А потом поскользнитесь на влажной поверхности…
Даже шершавая плитка может стать скользкой ловушкой — особенно при неправильной укладке.
Чтобы плитка "села" ровно и надолго, нужен мастер с золотыми руками. А ещё терпение, пыль и нервы.
Плитка — не тот материал, где можно "доделать потом". Каждый просчёт — это минус к качеству ремонта.
Идеальные швы между плитками — как идеальная чистота на кухне: вечно под угрозой.
Замена затирки — грязная, затратная процедура, к которой придётся вернуться через несколько лет.
Плитка действительно долговечна. Пока не треснет. А если треснула?
Выходит, точечный ремонт часто невозможен, а значит — дополнительные затраты.
Кафель во всю стену — звучит чисто. Но на деле:
Даже самые модные плитки не спасут, если всё помещение будет выглядеть одинаково плоско.
Современные материалы давно обогнали плитку по комфорту и визуальной теплоте. Что можно использовать:
Комбинирование этих решений разнообразит интерьер и создаст атмосферу настоящего домашнего спа.
Отделка ванной "под ключ" с полной плиткой — дорогое удовольствие:
Смешанный подход с зонами плитки и другими отделочными материалами снижает цену, не убивая стиль.
Плитка не обязательна. Она может быть частью дизайна, но не должна быть всей ванной.
Помните: идеальная ванная — это не плитка от пола до потолка, а пространство, в котором хочется остаться подольше.
