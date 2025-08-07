Что кладут вместо плитки: эти 3 материала будут проще, уютнее и дешевле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:51
Недвижимость

Долгое время керамическая плитка считалась единственным возможным решением для отделки ванной комнаты. Но с ростом дизайнерских подходов и материалов всё больше экспертов предупреждают: эта классика может сыграть злую шутку.

Современная ванная с плиткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная с плиткой

Холодно, скользко, травмоопасно

Кажется, плитка — практичный выбор. Но попробуйте босыми ногами выйти на неё ранним утром. А потом поскользнитесь на влажной поверхности…

Минусы плиточного пола

  • Неудобство и холод под ногами.
  • Высокий риск падений на мокром покрытии.
  • Опасность для детей и пожилых людей.

Даже шершавая плитка может стать скользкой ловушкой — особенно при неправильной укладке.

Монтаж — квест не для новичков

Чтобы плитка "села" ровно и надолго, нужен мастер с золотыми руками. А ещё терпение, пыль и нервы.

  • Требуется идеально подготовленная поверхность.
  • Ошибки в укладке проявляются не сразу, но обойдутся дорого.
  • Долгое время высыхания, особенно в углах и на потолках.

Плитка — не тот материал, где можно "доделать потом". Каждый просчёт — это минус к качеству ремонта.

Грязь и плесень — верные спутники швов

Идеальные швы между плитками — как идеальная чистота на кухне: вечно под угрозой.

  • Межплиточная затирка быстро темнеет.
  • Влага, мыло и грязь скапливаются в микротрещинах.
  • Развитие плесени почти неизбежно в плохо проветриваемых ванных.

Замена затирки — грязная, затратная процедура, к которой придётся вернуться через несколько лет.

Сломалась одна — меняй всё

Плитка действительно долговечна. Пока не треснет. А если треснула?

  • Демонтаж одной плитки почти всегда повреждает соседние.
  • Редко удаётся найти такую же по тону или текстуре.
  • Если коллекция снята с производства — всё, конец.

Выходит, точечный ремонт часто невозможен, а значит — дополнительные затраты.

Стерильный стиль операционной

Кафель во всю стену — звучит чисто. Но на деле:

  • Комната теряет ощущение уюта.
  • Пространство становится холодным и "пустым".
  • Эстетика "больничного блока" — далеко не всем по душе.

Даже самые модные плитки не спасут, если всё помещение будет выглядеть одинаково плоско.

Альтернатива есть — и она уютнее

Современные материалы давно обогнали плитку по комфорту и визуальной теплоте. Что можно использовать:

  • Влагостойкие панели: монтируются быстро, легко моются.
  • Краски для влажных помещений: разнообразие текстур и оттенков.
  • Декоративная штукатурка: отлично работает в сочетании с плиткой.

Комбинирование этих решений разнообразит интерьер и создаст атмосферу настоящего домашнего спа.

Плитка съедает бюджет

Отделка ванной "под ключ" с полной плиткой — дорогое удовольствие:

  • Высокая стоимость самого материала.
  • Плюс профессиональная укладка.
  • Плюс расходы на подготовку стен и гидроизоляцию.

Смешанный подход с зонами плитки и другими отделочными материалами снижает цену, не убивая стиль.

Думайте шире, чем плитка

Плитка не обязательна. Она может быть частью дизайна, но не должна быть всей ванной.

Что рекомендуют дизайнеры

  • Оставьте плитку для "мокрых зон" (душ, ванна).
  • Используйте тёплые материалы в остальной части комнаты.
  • Играйте с текстурами, фактурами, цветами — так ванная станет по-настоящему уютной.

Помните: идеальная ванная — это не плитка от пола до потолка, а пространство, в котором хочется остаться подольше.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.



Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
