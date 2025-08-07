Маленький сдвиг — большая разница: правильная расстановка мебели сделает квартиру просторнее без ремонта и затрат

Кажется привычным: поставить диван вплотную к стене — значит освободить место. На деле — это главная интерьерная ловушка, которую совершают 9 из 10 людей. Такая расстановка крадет объем, убивает уют и делает комнату статичной.
Вместо этого дизайнеры предлагают расставить мебель с умом — чтобы пространство стало живым, дышащим и по-настоящему функциональным.
Психологи подтверждают: пространство, наполненное "правильными слоями", кажется человеку комфортнее, уютнее и безопаснее.
Даже 20-30 см создадут ощущение глубины. Используйте это пространство:
Такой приём создаёт многослойность, визуальный интерес и новый функционал.
Если позволяет площадь, разверните диван в центр комнаты — например, спинкой к обеденному столу или кухне (в студии). Это:
Поставьте диван под углом — вдоль диагонали комнаты. Такой шаг:
Оживляет статичный интерьер.
Делает обстановку неформальной.
Усиливает ощущение пространства.
Добавьте к дивану:
Кресло (или два).
Мягкий пуф.
Круглый журнальный столик.
Разместите всё близко — так, чтобы до центра зоны можно было дотянуться, не вставая. Оптимальное расстояние до столика — 40-50 см.
Никто не должен прыгать через кресла или "выкручиваться" между столиками. Удобный проход — это:
Журнал Journal of Environmental Psychology доказал: грамотно организованная мебель снижает уровень тревожности у обитателей дома. Нам приятно находиться в логичных, открытых и хорошо скомпонованных пространствах.
Попробуйте — и ваша гостиная заиграет по-новому уже сегодня.
Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
