Маленький сдвиг — большая разница: правильная расстановка мебели сделает квартиру просторнее без ремонта и затрат

Грамотно организованная мебель снижает уровень тревожности — Journal of Environmental Psychology

3:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется привычным: поставить диван вплотную к стене — значит освободить место. На деле — это главная интерьерная ловушка, которую совершают 9 из 10 людей. Такая расстановка крадет объем, убивает уют и делает комнату статичной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная гостиная с абстрактной картиной над диваном

Вместо этого дизайнеры предлагают расставить мебель с умом — чтобы пространство стало живым, дышащим и по-настоящему функциональным.

Почему диван у стены — плохая идея

Визуально сплющивает комнату: весь объём уходит в "однослойную" плоскость

весь объём уходит в "однослойную" плоскость Создаёт пустоту по центру: гостиная теряет ощущение камерности

гостиная теряет ощущение камерности Убивает зонирование: неясно, где зона отдыха, где проход, где акценты

Психологи подтверждают: пространство, наполненное "правильными слоями", кажется человеку комфортнее, уютнее и безопаснее.

Как расставить мебель по-новому

Отодвиньте диван от стены

Даже 20-30 см создадут ощущение глубины. Используйте это пространство:

Узкая консоль для декора.

Стеллаж-перегородка.

Подсветка или бра.

Растения в высоких кашпо.

Такой приём создаёт многослойность, визуальный интерес и новый функционал.

Разместите диван островком

Если позволяет площадь, разверните диван в центр комнаты — например, спинкой к обеденному столу или кухне (в студии). Это:

Формирует ясную зону отдыха.

Визуально разбивает пространство на функциональные блоки.

Придаёт комнате архитектурный каркас.

Попробуйте диагональ

Поставьте диван под углом — вдоль диагонали комнаты. Такой шаг:

Оживляет статичный интерьер.

Делает обстановку неформальной.

Усиливает ощущение пространства.

Создайте разговорную группу

Добавьте к дивану:

Кресло (или два).

Мягкий пуф.

Круглый журнальный столик.

Разместите всё близко — так, чтобы до центра зоны можно было дотянуться, не вставая. Оптимальное расстояние до столика — 40-50 см.

Оставьте проходы

Никто не должен прыгать через кресла или "выкручиваться" между столиками. Удобный проход — это:

Минимум 60 см между предметами.

Открытые траектории движения — особенно к окнам, выходам, шкафам.

Балансируйте массивное и лёгкое

Если диван тяжёлый и визуально крупный — добавьте рядом изящные элементы: стеклянный столик, стул на тонких ножках, напольную лампу.

Контраст текстур (мягкий — жёсткий, гладкий — рельефный) делает интерьер богаче и интереснее.

И ещё пара лайфхаков

Используйте ковёр: он задаёт границы зоны отдыха. Ставьте на него передние ножки дивана и кресел.

он задаёт границы зоны отдыха. Ставьте на него передние ножки дивана и кресел. Вертикаль важна: добавьте высокое растение, книжный стеллаж или картину. Это вытянет пространство вверх.

добавьте высокое растение, книжный стеллаж или картину. Это вытянет пространство вверх. Многоуровневое освещение (бра, торшер, подсветка) создаёт уют и сценографию.

Подтверждено наукой

Журнал Journal of Environmental Psychology доказал: грамотно организованная мебель снижает уровень тревожности у обитателей дома. Нам приятно находиться в логичных, открытых и хорошо скомпонованных пространствах.

Никогда не прижимайте диван к стене по инерции — дайте комнате шанс раскрыться.

— дайте комнате шанс раскрыться. Мебель — это не просто функция, это архитектурный инструмент , который управляет светом, воздухом и эмоциями в интерьере.

, который управляет светом, воздухом и эмоциями в интерьере. Один маленький сдвиг способен превратить скучную коробку в уютное, стильное пространство.

Попробуйте — и ваша гостиная заиграет по-новому уже сегодня.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.