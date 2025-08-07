Маленький сдвиг — большая разница: правильная расстановка мебели сделает квартиру просторнее без ремонта и затрат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:52
Недвижимость

Кажется привычным: поставить диван вплотную к стене — значит освободить место. На деле — это главная интерьерная ловушка, которую совершают 9 из 10 людей. Такая расстановка крадет объем, убивает уют и делает комнату статичной.

Современная гостиная с абстрактной картиной над диваном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная гостиная с абстрактной картиной над диваном

Вместо этого дизайнеры предлагают расставить мебель с умом — чтобы пространство стало живым, дышащим и по-настоящему функциональным.

Почему диван у стены — плохая идея

  • Визуально сплющивает комнату: весь объём уходит в "однослойную" плоскость
  • Создаёт пустоту по центру: гостиная теряет ощущение камерности
  • Убивает зонирование: неясно, где зона отдыха, где проход, где акценты

Психологи подтверждают: пространство, наполненное "правильными слоями", кажется человеку комфортнее, уютнее и безопаснее.

Как расставить мебель по-новому

Отодвиньте диван от стены

Даже 20-30 см создадут ощущение глубины. Используйте это пространство:

  • Узкая консоль для декора.
  • Стеллаж-перегородка.
  • Подсветка или бра.
  • Растения в высоких кашпо.

Такой приём создаёт многослойность, визуальный интерес и новый функционал.

Разместите диван островком

Если позволяет площадь, разверните диван в центр комнаты — например, спинкой к обеденному столу или кухне (в студии). Это:

  • Формирует ясную зону отдыха.
  • Визуально разбивает пространство на функциональные блоки.
  • Придаёт комнате архитектурный каркас.

Попробуйте диагональ

Поставьте диван под углом — вдоль диагонали комнаты. Такой шаг:

  • Оживляет статичный интерьер.

  • Делает обстановку неформальной.

  • Усиливает ощущение пространства.

Создайте разговорную группу

Добавьте к дивану:

  • Кресло (или два).

  • Мягкий пуф.

  • Круглый журнальный столик.

Разместите всё близко — так, чтобы до центра зоны можно было дотянуться, не вставая. Оптимальное расстояние до столика — 40-50 см.

Оставьте проходы

Никто не должен прыгать через кресла или "выкручиваться" между столиками. Удобный проход — это:

  • Минимум 60 см между предметами.
  • Открытые траектории движения — особенно к окнам, выходам, шкафам.

Балансируйте массивное и лёгкое

  • Если диван тяжёлый и визуально крупный — добавьте рядом изящные элементы: стеклянный столик, стул на тонких ножках, напольную лампу.
  • Контраст текстур (мягкий — жёсткий, гладкий — рельефный) делает интерьер богаче и интереснее.

И ещё пара лайфхаков

  • Используйте ковёр: он задаёт границы зоны отдыха. Ставьте на него передние ножки дивана и кресел.
  • Вертикаль важна: добавьте высокое растение, книжный стеллаж или картину. Это вытянет пространство вверх.
  • Многоуровневое освещение (бра, торшер, подсветка) создаёт уют и сценографию.

Подтверждено наукой

Журнал Journal of Environmental Psychology доказал: грамотно организованная мебель снижает уровень тревожности у обитателей дома. Нам приятно находиться в логичных, открытых и хорошо скомпонованных пространствах.

  • Никогда не прижимайте диван к стене по инерции — дайте комнате шанс раскрыться.
  • Мебель — это не просто функция, это архитектурный инструмент, который управляет светом, воздухом и эмоциями в интерьере.
  • Один маленький сдвиг способен превратить скучную коробку в уютное, стильное пространство.

Попробуйте — и ваша гостиная заиграет по-новому уже сегодня.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
