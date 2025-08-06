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Осторожно, кухня царапается: какие мебельные ручки рвут одежду не хуже кошачьих когтей

Для кухонных фасадов рекомендуются ручки с каплевидным профилем, говорят дизайнеры
3:11
Недвижимость

Каждому знакома эта досадная ситуация: проходишь мимо кухонного гарнитура — и вдруг цепляет! Любимый свитер, тонкая блузка или карман брюк — всё может пострадать из-за одной неправильно подобранной ручки.

Кухонные ручки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные ручки

На первый взгляд мелочь, но именно такие детали определяют удобство кухни в быту. Рассказываем, какие ручки не станут врагами вашего гардероба.

Почему ручки ловят одежду

Виноваты не вы, а

  • Острые углы и выступы фурнитуры.
  • Слишком рельефные или сложные формы.
  • Выступающие крепления и зазоры.
  • Неотполированная поверхность.

Такие ручки легко поддевают петли на трикотаже, рвут тонкую ткань и портят даже настроение. Особенно если вы торопитесь, а одежда уже зацеплена…

Идеальные ручки: какие точно не испортят вещи

Вот на что стоит ориентироваться при выборе безопасных ручек:

Плавные формы

  • Закруглённые по краям и без острых граней.
  • Минимизируют риск зацепки — ткань по ним просто скользит.

Округлый или каплевидный профиль

  • Самый "дружественный" к одежде.
  • Не создаёт углов, за которые можно зацепиться.

Утопленные или интегрированные модели

  • Встроены прямо в фасад — никаких выступов.
  • Идеальны для минималистичного интерьера и… сохранности ваших вещей.

Минимальный вынос от фасада

  • Если выбираете накладную ручку, она не должна сильно торчать.
  • Чем ближе к фасаду — тем безопаснее.

Гладкая, качественно обработанная поверхность

  • Без заусенцев, неровностей и шероховатости.
  • Даже красивая ручка с шероховатым краем может испортить тонкую ткань.

Домашний тест: как проверить ручку прямо в магазине

Возьмите с собой кусочек трикотажа или старую футболку. Проведите ею по ручке:

  • Если зацепилась — ручка небезопасна.
  • Если ткань скользит — можно брать.

Этот тест прост, но очень эффективен. Особенно если у вас много одежды из деликатных тканей.

Что не стоит покупать

Избегайте моделей

  • С резким рельефом или геометрическими вырезами.
  • С торчащими углами и декоративными элементами.
  • Плохо обработанных или с шершавым покрытием.

Да, они могут выглядеть эффектно — но спустя неделю вы будете ненавидеть каждый подход к шкафу.

Важные советы на финал

  • Думайте не только о стиле, но и об удобстве: кухня — место, где вы бываете каждый день.
  • Не гонитесь за трендами: некоторые модные ручки красивы, но непрактичны.
  • Проконсультируйтесь с дизайнером: или просто примерьте несколько вариантов к своим любимым вещам.

Ручка на кухонном фасаде — это не только элемент дизайна, но и тест на продуманность интерьера. Сделайте выбор в пользу мягких форм, встроенных конструкций и безопасных профилей — и ваша одежда (и нервы) будут вам благодарны.

Иногда именно маленькие детали решают, станет ли кухня любимым местом в доме или источником ежедневных раздражений.

Уточнения

Кухня — мебель для кухонного помещения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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