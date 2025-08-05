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Не режьте комнату: как неправильное расположение ковра портит общее впечатление от комнаты

Передние ножки дивана и кресел должны стоять на ковре — правило дизайнеров
3:26
Недвижимость

Интерьер гостиной может выглядеть дорогим и продуманным… или хаотичным и незавершённым — и часто всё решает один элемент: ковёр под диваном. На первый взгляд мелочь, а на деле — маркер стиля и вкуса. Именно его неправильное расположение чаще всего портит общее впечатление от комнаты.

Интерьер современной гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер современной гостиной

Разбираем главные ошибки и дизайнерские хитрости, которые помогут избежать промахов.

Размер имеет значение: сколько сантиметров спасают интерьер

Ковёр должен быть не просто "где-то под диваном", а создавать полноценную базу для всей зоны отдыха.

Правило золотого выступа

  • Ковёр должен выходить за пределы дивана минимум на 30 см с каждой стороны.
  • Слишком маленький коврик под массивной мебелью создаёт ощущение, что диван вот-вот свалится — визуальный дисбаланс.

На ножках и с достоинством

Профессиональный стандарт

  • Передние ножки дивана и кресел обязательно должны стоять на ковре.
  • Желательно, чтобы на текстиль попадал и кофейный столик — полностью или как минимум большей частью.

Чего избегать

  • Ковер, под которым нет ни одной ножки мебели, выглядит как потерянный кусок ткани.
  • Покрытие, едва закрывающее центр зоны отдыха, "разваливает" композицию на куски.

Пространство вокруг: не оставляйте полоски-пограничники

Одна из частых ошибок — ковёр, который заканчивается буквально в паре сантиметров от мебели. Это визуально "режет" пространство и создаёт ощущение случайности.

Как правильно

  • Ковёр должен объединять все элементы зоны отдыха: диван, кресла, столик.
  • Вокруг должен быть соразмерный отступ — не слишком узкий, не слишком широкий.

Угловые диваны: сложная форма — простые правила

Даже если у вас Г-образный или модульный диван, подход остаётся тем же:

  • Ковёр должен охватывать всю мебельную группу.
  • Не допускайте, чтобы одна часть стояла на ковре, а другая — на голом полу.

Форма и геометрия: когда круг не к месту

Форма ковра — не прихоть, а инструмент баланса.

Универсальный вариант

  • Прямоугольный ковёр — почти беспроигрышный. Он подчёркивает пропорции комнаты и мебели.

А вот с круглыми коврами — осторожнее

  • Они требуют чёткого центра композиции.
  • В асимметричных комнатах или с крупной мебелью легко создать ощущение хаоса.

Цвет и текстура: ковер как фон и акцент

Правильный ковёр не кричит, а подчёркивает достоинства интерьера:

  • Гармонирует с обивкой мебели.
  • Поддерживает общий стиль: сканди, классика, минимализм и т. д.
  • Добавляет уют за счёт фактуры (ворс, плетение, материал).

Идеальный ковер — это

  • Превращает разрозненные предметы мебели в единую композицию.
  • Поддерживает геометрию пространства.
  • Добавляет глубину и теплоту.
  • Не бросается в глаза — но без него "что-то не так".

Ковер — это не просто деталь. Это визуальный фундамент гостиной. И если он подобран неправильно — даже дизайнерский диван за миллион не спасет картину. Помните, хороший ковер делает комнату не просто уютной, а завершенной. И в этом секрет настоящего вкуса.

Уточнения

Ковёр - плотное тканое изделие из пряжи различного рода, используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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