Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверка ГКУ показала: почти 40 пляжей Петербурга признаны образцово чистыми
НАТО запускает регулярные поставки вооружения на Украину
Космический долг: США готовы потратить триллионы на лунный реактор ради первенства
Shot: российские туристы отравились креветками в отеле Iberostar на Кубе
Пищевой инстинкт у собак может привести к подбору еды на улице
Садоводы советуют использовать селёдочный рассол для отпугивания кротов с участка
Решение BMW использовать атмосферный V8 в E39 M5 стало исторически значимым
Что нового в уходе за кожей: адаптогены, микробиом и другие открытия
Настя Ивлеева организовала необычное гендер-пати

Храните правильно — и забудьте про кухонных насекомых: одно действие сделает рис не только чище, но и вкуснее

Хранение риса в холодильнике предотвращает появление пищевых мотыльков
3:51
Недвижимость

Рис — один из самых популярных продуктов в каждом доме. Он долго хранится, подходит к любому блюду и всегда под рукой. Но даже такая универсальная крупа может преподнести малоприятный сюрприз: вы открываете упаковку — а там… мотыльки, паутинка, личинки.

Банка с рисом в холодильнике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Банка с рисом в холодильнике

Причина? Хранение в тёплом кухонном шкафу. Решение? Холодильник. Да-да, ваш верный друг в борьбе за чистоту продуктов.

Враг внутри: откуда берутся насекомые в крупе

Даже фабрично упакованный рис может содержать невидимые яйца пищевых жучков или мотыльков.

  • При комнатной температуре в тепле личинки быстро активизируются.
  • Крупа становится средой для их развития.
  • Результат — испорченный рис, испорченное настроение и испорченный ужин.

Холодильник: естественный барьер

Вот что даёт перемещение риса в холодильник:

  • Замедление или остановка жизненного цикла насекомых.
  • Отсутствие паутинок, точек, неприятного запаха.
  • Сохранение вкуса и текстуры крупы.

Температура от +2 до +6 °C просто невыносима для вредителей, но безопасна для продукта.

Как правильно хранить рис в холодильнике

  • Пластиковый пакет — нет.
  • Герметичная банка или контейнер — да.

Рекомендуется использовать

  • Стеклянные банки с плотно закрывающейся крышкой.
  • Пищевые пластиковые контейнеры для сыпучих продуктов.
  • Металлические банки с защёлкой (особенно в винтажном стиле — и красиво, и полезно).

Важно: защита не только от насекомых, но и от влаги и посторонних запахов, которыми холодильник славится.

Бонус: цельнозерновой рис хранится дольше

Коричневый и бурый рис содержат больше масел — они быстрее прогоркают. Хранение в прохладе:

  • Предотвращает прогоркание.
  • Сохраняет аромат и питательность.
  • Удлиняет срок годности без потери свойств.

Приятный эффект: рис становится рассыпчатым

Многие хозяйки отмечают: рис из холодильника реже слипается при варке. Он получается:

  • Воздушным.
  • Рассыпчатым.
  • Идеальным для гарниров и суши.

Подходит для запаса впрок

Если вы закупаете рис большими объёмами:

  • Холодильник защитит ваш продуктовый стратегический резерв.
  • Не нужно перебирать или выбрасывать половину упаковки через месяц.

Хранение риса в холодильнике — это

  • Защита от вредителей.
  • Продление срока годности.
  • Улучшение качества блюд.
  • Простое решение, которое работает.

Один контейнер в холоде — и вы навсегда забудете о "сюрпризах" в крупах. Попробуйте — и уже не захотите возвращаться к старой привычке.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Новости спорта
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир Аудио 
Вероника Степанова порекомендовала Диброву сделать ДНК-тест на отцовство
Шоу-бизнес
Вероника Степанова порекомендовала Диброву сделать ДНК-тест на отцовство
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Последние материалы
Учёные рассматривают планету Седну как возможный объект внутреннего облака Оорта
Купленный матрас можно вернуть в магазин при отсутствии дефектов
Названы случаи, когда стоит использовать режим Low в автомате
Прогноз по ценам на бензин: эксперты назвали факторы, влияющие на стоимость топлива
Александр Цекало вернулся в Россию для съёмок сериала о бальных танцах
Пульты, стаканы и покрывала в отелях кишат сотнями тысяч бактерий
Лютеин в киви защищает зрение от возрастных изменений — подтверждают врачи
Как отслеживать прогресс в похудении без весов и стресса
Хит-парад клетчатки: диетологи назвали лучшие завтраки для здоровья
Елена Товстик впервые высказалась после скандала с изменой мужа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.