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Натуральная альтернатива ядам и ловушкам: как избавиться от мышей без химии

Лавровый лист поможет в борьбе с мышами
0:59
Недвижимость

Вы замечаете еле уловимое движение на кухне и уже точно знаете — это мышь. Но оказывается, избавиться от незваного гостя можно проще — с помощью самого обычного лаврового листа.

мышь
Фото: freepik.com is licensed under public domain
мышь

Для нас это всего лишь ароматная приправа, а для мышей — невыносимо раздражающий запах. Он дезориентирует, вызывает у грызунов тревогу и буквально выталкивает их за пределы вашего дома. Сушеные лавровые листья нужно разложить в правильных местах — там, где мыши появляются чаще всего: в шкафах с продуктами, под раковиной, за холодильником и плитой.

Эти простые барьеры не дадут мышам чувствовать себя спокойно в вашем доме. Со временем листья теряют запах, поэтому их нужно обновлять — это единственное условие. Зато никакой химии, никаких жертв и затрат.

Просто один пакетик из супермаркета — и ваша кухня снова под контролем.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). К семейству относятся мыши, крысы, песчанки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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