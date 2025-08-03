Невидимая грязь на кухне: мытье этих мест убьет микробы и неприятные запахи

Еженедельная уборка труднодоступных мест сохранит чистоту кухни

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, что кухня сияет чистотой: посуда вымыта, столешница протёрта, плиту вы вытирали вчера. Но стоит присмотреться — и окажется, что грязь скрывается там, куда вы даже не заглядываете.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Старые кружки на кухне

На фасадах шкафов отпечатки пальцев и капли жира, за кофеваркой и блендером скапливаются крошки, а сушилка для посуды давно нуждается в тщательной очистке. Именно эти "невидимые" зоны становятся рассадником микробов и неприятных запахов, особенно если неделями остаются без внимания.

Протирание шкафов, техники, фартука, стыков возле раковины и поверхности под приборами должно стать еженедельной привычкой, как и разбор холодильника — чтобы избавиться от остатков, пролитых соусов и продуктов с истекающим сроком годности.

Сушилка для посуды и губки требуют не меньшего внимания: промывайте их горячей водой с моющим средством, иначе они станут источником бактерий.

Не забудьте и о полах — регулярное мытьё избавит не только от грязи, но и от насекомых, которые любят обживать крошки.

Если делать всё это раз в неделю, кухня останется свежей и чистой, а сама уборка займёт куда меньше времени. Постепенно такой ритуал станет частью рутины — и вы удивитесь, насколько приятнее стало находиться на своей кухне.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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