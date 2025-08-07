Пятна ушли, как будто их не было: простой способ отбелить разделочную доску

Разделочные доски, особенно из дерева или бамбука, со временем покрываются тёмными пятнами. Кто-то считает это "признаком опыта", но на самом деле — это сигнал тревоги. Потемнения говорят не только о загрязнении, но и о возможном скоплении микробов в порах материала. А значит, пора действовать — и как можно скорее.
Причины кроются в самой структуре древесины и пластика:
Соки овощей, фруктов и мяса проникают в поры;
Органические вещества окисляются;
Влага остаётся внутри;
Появляется питательная среда для бактерий.
Если доску не чистить регулярно и правильно, эти пятна становятся всё устойчивее, а запах — всё резче.
Чтобы вернуть разделочной доске свежесть, не нужно покупать дорогостоящие составы. Подойдёт доступное, но эффективное средство — перекись водорода (3%).
Она не только осветлит поверхность, но и уничтожит микроорганизмы, благодаря своим дезинфицирующим свойствам.
1. Нанесите перекись
Обильно смочите всю поверхность доски 3% раствором. Особое внимание уделите пятнам и царапинам.
2. Оставьте на 10-15 минут
Перекись должна впитаться и "поработать" внутри. За это время произойдёт окисление загрязнений и их осветление.
3. Смойте водой
Хорошо промойте доску под проточной водой. Остатков перекиси быть не должно.
4. Усильте эффект
Для полной дезинфекции можно дополнительно протереть доску долькой лимона или раствором уксуса — это нейтрализует запахи и придаст ощущение свежести.
5. Правильно высушите
Обязательно поставьте доску вертикально и дайте ей полностью высохнуть на воздухе. Влага — главный враг древесины и союзник бактерий.
Гигиена. Меньше микробов — безопаснее еда
Внешний вид. Светлая, аккуратная доска радует глаз
Срок службы. Уход продлевает жизнь кухонной утвари
Запахи. Уход избавит от неприятных ароматов после рыбы или лука
Регулярная очистка — это не каприз, а забота о здоровье всей семьи.
Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.
