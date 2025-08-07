Пятна ушли, как будто их не было: простой способ отбелить разделочную доску

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Недвижимость

Разделочные доски, особенно из дерева или бамбука, со временем покрываются тёмными пятнами. Кто-то считает это "признаком опыта", но на самом деле — это сигнал тревоги. Потемнения говорят не только о загрязнении, но и о возможном скоплении микробов в порах материала. А значит, пора действовать — и как можно скорее.

Мойка деревянной разделочной доски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мойка деревянной разделочной доски

Почему доска темнеет

Причины кроются в самой структуре древесины и пластика:

  • Соки овощей, фруктов и мяса проникают в поры;

  • Органические вещества окисляются;

  • Влага остаётся внутри;

  • Появляется питательная среда для бактерий.

Если доску не чистить регулярно и правильно, эти пятна становятся всё устойчивее, а запах — всё резче.

Простое средство из аптеки

Чтобы вернуть разделочной доске свежесть, не нужно покупать дорогостоящие составы. Подойдёт доступное, но эффективное средство — перекись водорода (3%).

Она не только осветлит поверхность, но и уничтожит микроорганизмы, благодаря своим дезинфицирующим свойствам.

Как очистить доску от потемнений: пошагово

1. Нанесите перекись

Обильно смочите всю поверхность доски 3% раствором. Особое внимание уделите пятнам и царапинам.

2. Оставьте на 10-15 минут

Перекись должна впитаться и "поработать" внутри. За это время произойдёт окисление загрязнений и их осветление.

3. Смойте водой

Хорошо промойте доску под проточной водой. Остатков перекиси быть не должно.

4. Усильте эффект

Для полной дезинфекции можно дополнительно протереть доску долькой лимона или раствором уксуса — это нейтрализует запахи и придаст ощущение свежести.

5. Правильно высушите

Обязательно поставьте доску вертикально и дайте ей полностью высохнуть на воздухе. Влага — главный враг древесины и союзник бактерий.

Почему это важно

  • Гигиена. Меньше микробов — безопаснее еда

  • Внешний вид. Светлая, аккуратная доска радует глаз

  • Срок службы. Уход продлевает жизнь кухонной утвари

  • Запахи. Уход избавит от неприятных ароматов после рыбы или лука

Регулярная очистка — это не каприз, а забота о здоровье всей семьи.

Уточнения

Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
