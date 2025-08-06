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Шкаф-холодильник, антресоли и незастекленный балкон: эти детали всё ещё находятся в домах россиян

Миллионы россиян всё ещё живут со странностями советского времени в современных квартирах
3:29
Недвижимость

Современные квартиры поражают продуманностью: датчики движения, умные лампочки, панорамные окна, дизайнерская мебель. Но миллионы россиян по-прежнему живут в домах с деталями советской эпохи — и эти детали порой заставляют задуматься: зачем всё это вообще было нужно?

Советская квартира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Советская квартира

Пространственные компромиссы, странные решения, "лайфхаки" до появления слова "лайфхак" — всё это составляло быт тех, кто умудрялся жить на 40 квадратных метрах с семьёй, да ещё и хранить там велосипед, запасы варенья и антикварный сервиз. Вспомним самые яркие приметы "того" времени.

1. Окно между туалетом и кухней

Да, это не баг, а "фича". Настоящее стеклянное окно между кухней и санузлом сегодня кажется чем-то из анекдота. Но у него была вполне логичная подоплёка:

  • В 1930-х годах считалось, что ультрафиолет, проникающий с кухни в ванную, помогает бороться с туберкулёзом.

  • Экономия на электричестве: днём свет из кухни проникал и в санузел.

  • Проветривание и снижение влажности — чтобы стены не "цвели" грибком.

Сегодня такое окно вызывает удивление, а раньше — было проявлением заботы о здоровье.

2. Шкаф-холодильник под окном на кухне

Маленькие кухни — головная боль советской застройки. Когда холодильник был роскошью, приходилось выкручиваться. Простая, но гениальная идея: ниша под окном.
Зимой она превращалась в естественный холодильник:

  • держала мясо, рыбу, молочные продукты и соленья в нужной температуре;

  • позволяла освободить драгоценные сантиметры в кухне.

Некоторые до сих пор используют это "ноу-хау", просто утеплив дверцу.

3. Антресоли над входом

Если у тебя никогда не падала коробка с ёлочными игрушками при открытии антресоли — ты не жил в хрущёвке!
Навесные шкафчики над дверью были спасением в эпоху дефицита пространства. Хранили всё:

  • сезонную одежду;

  • лыжи и санки;

  • свадебный сервиз "на случай гостей";

  • советские учебники.

Для детей — место тайных сокровищ, для взрослых — вечная борьба за свободный сантиметр.

4. Двухцветные стены: краска внизу, побелка сверху

Сегодня такой приём можно встретить в модных интерьерах. Но он родился не ради красоты:

  • Краска была дороже побелки, и её наносили только на нижнюю часть стен.

  • Белый верх делал помещение светлее.

  • В случае пожара горизонтальная граница помогала ориентироваться в дыму.

Типичное решение для школ, детсадов и коммуналок. Тогда — рационально. Сегодня — винтажно.

5. Незастеклённый балкон

Сейчас балкон — почти часть квартиры: офис, оранжерея, лаунж-зона. Но раньше всё было иначе. Застеклить балкон? Да вы что! Это:

  • снижало бы безопасность при пожаре — балкон был путём эвакуации;

  • создавало нагрузку на перекрытия — не всегда прочные;

  • мешало вентиляции.

Зато балкон был рабочей зоной:

  • сушили бельё,

  • хранили картошку,

  • делали мини-мастерские.

Сегодня это кажется странным, но в своё время это был максимально функциональный подход.

Уточнения

Антресо́ль (фр. entresol) — верхний миниэтаж, встроенный в объём основного этажа в особняках и усадебных домах XVIII века и первой половины XIX века. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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