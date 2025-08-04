Аферисты нашли способ наживаться на аренде квартир: найдена схема, которая выглядит законно

Аренда квартир в России подорожает в августе — на фоне роста активизировались мошенники

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите снять квартиру и не остаться без денег и жилья? Сегодня это не так просто, как кажется. Мошенники изобретают всё новые схемы, которые с первого взгляда не вызывают подозрений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проверка перед сделкой

Деньги на ветер

Одна из самых частых уловок — "залог за бронь". Вроде всё логично: чтобы никто другой не снял квартиру, просят внести предоплату. Сумма — от 5 до 10 тысяч рублей, но иногда и до 100 тысяч. А потом — тишина. Ни арендодателя, ни квартиры, ни денег.

Без ведома хозяина

Другой сценарий обмана — сдача квартиры риелтором без согласия собственника. Документы показывают, договор подписывается, арендаторы заселяются… и вдруг узнают, что сами стали жертвами. Настоящий владелец в шоке, а жильцам срочно приходится искать новое место.

Как защитить себя

Эксперт по недвижимости Владислав Анисимов даёт несколько чётких советов:

Уточняйте, как будет проходить просмотр. Важно понимать, будет ли собственник лично присутствовать или встреча будет онлайн.

Если показ дистанционный, настаивайте на звонке с владельцем. Желательно увидеть и услышать человека, с которым вы заключаете сделку.

Проверьте документы. Сравните данные паспорта и правоустанавливающих бумаг на квартиру — они должны совпадать.

Пока эксперты предостерегают от афер, другая новость заставляет задуматься: по прогнозам, в августе аренда квартир в России подорожает. Так что внимательность и холодный расчёт — ваши главные союзники в поиске жилья.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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