Аферисты нашли способ наживаться на аренде квартир: найдена схема, которая выглядит законно

Хотите снять квартиру и не остаться без денег и жилья? Сегодня это не так просто, как кажется. Мошенники изобретают всё новые схемы, которые с первого взгляда не вызывают подозрений.
Одна из самых частых уловок — "залог за бронь". Вроде всё логично: чтобы никто другой не снял квартиру, просят внести предоплату. Сумма — от 5 до 10 тысяч рублей, но иногда и до 100 тысяч. А потом — тишина. Ни арендодателя, ни квартиры, ни денег.
Другой сценарий обмана — сдача квартиры риелтором без согласия собственника. Документы показывают, договор подписывается, арендаторы заселяются… и вдруг узнают, что сами стали жертвами. Настоящий владелец в шоке, а жильцам срочно приходится искать новое место.
Эксперт по недвижимости Владислав Анисимов даёт несколько чётких советов:
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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