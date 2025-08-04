Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Способы ускорить покраснение зелёных помидоров
Учёные СахГУ разработали методику учёта углерода в морских экосистемах
Неожиданные находки: 5 бюджетных тушей до 500 рублей, которые работают лучше люкса
Роботы Optimus могут заменить 10% сотрудников Tesla и снизить расходы на зарплату
Учёный из Гарварда заявил, что первый человек, способный прожить 150 лет, уже родился
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Дима Билан и шторм на Мальдивах: как мечта об отдыхе обернулась неожиданностью
Гастроэнтеролог Вялов назвал безопасные продукты для перекуса в дороге летом
Пасторальная идиллия: праздник, ради которого стоит приехать в Швейцарию в сентябре

Аферисты нашли способ наживаться на аренде квартир: найдена схема, которая выглядит законно

Аренда квартир в России подорожает в августе — на фоне роста активизировались мошенники
1:42
Недвижимость

Хотите снять квартиру и не остаться без денег и жилья? Сегодня это не так просто, как кажется. Мошенники изобретают всё новые схемы, которые с первого взгляда не вызывают подозрений.

Проверка перед сделкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка перед сделкой

Деньги на ветер

Одна из самых частых уловок — "залог за бронь". Вроде всё логично: чтобы никто другой не снял квартиру, просят внести предоплату. Сумма — от 5 до 10 тысяч рублей, но иногда и до 100 тысяч. А потом — тишина. Ни арендодателя, ни квартиры, ни денег.

Без ведома хозяина

Другой сценарий обмана — сдача квартиры риелтором без согласия собственника. Документы показывают, договор подписывается, арендаторы заселяются… и вдруг узнают, что сами стали жертвами. Настоящий владелец в шоке, а жильцам срочно приходится искать новое место.

Как защитить себя

Эксперт по недвижимости Владислав Анисимов даёт несколько чётких советов:

  • Уточняйте, как будет проходить просмотр. Важно понимать, будет ли собственник лично присутствовать или встреча будет онлайн.
  • Если показ дистанционный, настаивайте на звонке с владельцем. Желательно увидеть и услышать человека, с которым вы заключаете сделку.
  • Проверьте документы. Сравните данные паспорта и правоустанавливающих бумаг на квартиру — они должны совпадать.
  • Пока эксперты предостерегают от афер, другая новость заставляет задуматься: по прогнозам, в августе аренда квартир в России подорожает. Так что внимательность и холодный расчёт — ваши главные союзники в поиске жилья.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Наука и техника
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Преподаватель бизнес-школы Ascencia назвал приёмы, ведущие к выгоранию сотрудников Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Дима Билан и шторм на Мальдивах: как мечта об отдыхе обернулась неожиданностью
Гастроэнтеролог Вялов назвал безопасные продукты для перекуса в дороге летом
Пасторальная идиллия: праздник, ради которого стоит приехать в Швейцарию в сентябре
Ошибки при хранении овощей, которые оборачиваются гнилью и разочарованием
Bloomberg: отказ от нефти из России ударит по Индии сильнее санкций
Камеры на М-4 фиксируют превышение даже на платных участках с ремонтом
Кровь мечехвостов используют для тестирования вакцин на токсины
Рецепт приготовления намазки из сала с чесноком и паприкой
12 способов стилизовать кружевной платок: бандана, косынка, пояс и другие идеи
Госдума закрепила право на жильё для отказников от приватизации при изъятии квартир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.