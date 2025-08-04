Когда дом рушится за минуту, а восстановление затягивается на годы — всё упирается в бумаги

Землетрясение может лишить не только крыши над головой, но и уверенности в завтрашнем дне. Но выход есть даже в самых сложных случаях — всё зависит от того, была ли у вас страховка на жильё.
Тут всё проще. Страховая компания обязана взять на себя расходы — сумма компенсации зависит от степени повреждений и условий полиса. Главное — чтобы в договоре был прописан риск землетрясения.
Пошагово:
"Возможно, потребуется независимая оценка ущерба или судебное разбирательство, если страховая откажет", — отмечает адвокат Владимир Постанюк.
Даже без полиса можно получить помощь — на уровне государства. Существует система поддержки граждан, пострадавших от стихийных бедствий. Что может входить в такую помощь:
"За поддержкой можно обратиться в местную администрацию, вне зависимости от наличия страховки", — подчёркивает Постанюк.
Если вы уверены, что имеете право на компенсацию, но вас не включили в списки пострадавших, действуйте:
Главное — не откладывайте. Чем быстрее вы начнёте действовать, тем выше шанс вернуть утраченное — или хотя бы его часть.
Компенса́ция (лат compensation - возмещение, уравновешивание;) — наличие определённых выгод взамен известных уступок в материале или позиции.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.