Когда дом рушится за минуту, а восстановление затягивается на годы — всё упирается в бумаги

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Компенсация за жильё после землетрясения: поясняет адвокат Постанюк
1:53
Недвижимость

Землетрясение может лишить не только крыши над головой, но и уверенности в завтрашнем дне. Но выход есть даже в самых сложных случаях — всё зависит от того, была ли у вас страховка на жильё.

Последствия землетрясения
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Последствия землетрясения

Если жильё застраховано

Тут всё проще. Страховая компания обязана взять на себя расходы — сумма компенсации зависит от степени повреждений и условий полиса. Главное — чтобы в договоре был прописан риск землетрясения.

Пошагово:

  • Сразу сообщите в страховую о происшествии.
  • Зафиксируйте все повреждения (если это безопасно).
  • Соберите документы: паспорт, свидетельство о собственности, полис, фото/видео, справку из МЧС, акт от эксперта.
  • Подайте заявление на выплату.

"Возможно, потребуется независимая оценка ущерба или судебное разбирательство, если страховая откажет", — отмечает адвокат Владимир Постанюк.

Что делать, если страховки нет

Даже без полиса можно получить помощь — на уровне государства. Существует система поддержки граждан, пострадавших от стихийных бедствий. Что может входить в такую помощь:

  • Разовая материальная выплата.
  • Предоставление временного жилья.
  • Компенсация за утраченное имущество.
  • Сертификат на новое жильё (для граждан РФ).

"За поддержкой можно обратиться в местную администрацию, вне зависимости от наличия страховки", — подчёркивает Постанюк.

А если помощь не пришла

Если вы уверены, что имеете право на компенсацию, но вас не включили в списки пострадавших, действуйте:

  • Подавайте заявление в суд.
  • Настаивайте на пересмотре ситуации.

Главное — не откладывайте. Чем быстрее вы начнёте действовать, тем выше шанс вернуть утраченное — или хотя бы его часть.

Уточнения

Компенса́ция (лат compensation - возмещение, уравновешивание;) — наличие определённых выгод взамен известных уступок в материале или позиции.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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