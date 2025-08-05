Спите спокойно: если матрас разочарует — вернёте деньги за 14 дней

Купленный матрас можно вернуть в магазин при отсутствии дефектов

5:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке матраса каждый надеется, что он будет удобным и качественным. Однако бывают случаи, когда после нескольких ночей сна понимаешь, что выбранный матрас совсем не подходит. В таком случае возникает вопрос: можно ли сдать его в магазин и получить деньги обратно? В этой статье мы расскажем, как правильно вернуть матрас по причине неудобства или дефекта.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Coconn10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ матрас

Как вернуть матрас, если он не подошел

Когда покупка не оправдала ожиданий, и матрас оказался неудобным или просто не подошел по размеру, вам нужно знать, как вернуть его в магазин.

14 дней для возврата

Закон предоставляет покупателю 14 дней с момента покупки, чтобы вернуть товар. Это касается обмена матраса, если он не подошел по следующим причинам:

Несоответствие формы, размера, фасона или расцветки;

Матрас не использовался, не загрязнен и не поврежден;

Важно, чтобы был сохранен оригинальный чек и товарный вид, включая ярлыки.

Как вернуть

Если матрас не подошел вам по вышеуказанным критериям, вы можете обратиться к продавцу для обмена или возврата денег.

Продавец обязан принять товар обратно в течение 14 дней, если товар не был использован.

В случае отказа вам необходимо написать претензию или подать жалобу в Роспотребнадзор.

Возврат бракованного матраса: права покупателя

Иногда дефекты матраса обнаруживаются только после покупки.

Что считать дефектом

Появление скрипов у пружинных матрасов;

Неравномерное распределение веса или проседания;

Проблемы с вентиляцией, что приводит к накоплению тепла и влаги;

Появление вмятин или повреждений пружин.

Что делать

В случае обнаружения дефекта матрас можно вернуть или обменять на новый, если это произошло в рамках гарантии или срока годности.

Для доказательства дефекта может потребоваться экспертиза, которую должен оплатить продавец. Если вас не удовлетворит результат экспертизы, вы можете оспорить его в суде.

Как вернуть матрас, купленный в интернет-магазине

Интернет-магазины удобны для покупок, но могут возникнуть сложности, если матрас не подошел.

Срок возврата

При покупке через интернет у вас есть 7 дней после получения матраса, чтобы вернуть его.

Если товар ещё не был доставлен, вы можете отказаться от него на любом этапе.

Как вернуть товар

Если матрас доставлен, вам нужно будет организовать его возврат. Напишите заявление на возврат товара и отправьте его продавцу. Используйте курьерскую службу или почту;

В случае отказа продавца, вы можете обратиться в суд или подать жалобу в Роспотребнадзор.

Как избежать отказа при возврате матраса

Чтобы не столкнуться с проблемами при возврате, важно соблюдать несколько ключевых моментов.

Не используйте матрас : если вы не воспользовались матрасом, шансы на успешный возврат намного выше.

: если вы не воспользовались матрасом, шансы на успешный возврат намного выше. Не вскрывайте упаковку : вскрытие упаковки может стать причиной отказа, поэтому лучше аккуратно распаковывать товар.

: вскрытие упаковки может стать причиной отказа, поэтому лучше аккуратно распаковывать товар. Храните чек: чек и товарный вид — это главные доказательства вашей покупки. Без них вернуть товар будет сложнее.

Что делать, если продавец отказывается вернуть деньги

Если продавец отказывается принять ваш матрас, не стоит опускать руки. У вас есть несколько вариантов.

Напишите претензию : в претензии укажите все детали — описание товара, причины возврата, требования по возврату денег. Продавец должен подписать вашу претензию.

: в претензии укажите все детали — описание товара, причины возврата, требования по возврату денег. Продавец должен подписать вашу претензию. Обратитесь в Роспотребнадзор : если продавец продолжает отказывать, подайте жалобу в Роспотребнадзор. Инспекция проведет проверку и, если выяснится нарушение, оштрафует магазин.

: если продавец продолжает отказывать, подайте жалобу в Роспотребнадзор. Инспекция проведет проверку и, если выяснится нарушение, оштрафует магазин. Подача иска в суд: если проблема не решается, подайте иск в суд. В некоторых случаях можно взыскать не только стоимость товара, но и компенсацию морального вреда.

Особенности возврата матраса по индивидуальному заказу

Матрасы, изготовленные на заказ, не подлежат возврату просто потому, что они вам не подошли.

Заказ по индивидуальным размерам : вернуть матрас в таком случае будет невозможно. Исключение — брак.

: вернуть матрас в таком случае будет невозможно. Исключение — брак. Важно: убедитесь, что ваш заказ соответствует всем параметрам, прежде чем совершить покупку.

Заключение: как правильно вернуть матрас

Возврат матраса — это не такая уж сложная процедура, если вы придерживаетесь следующих правил:

Матрас должен быть в идеальном состоянии (не использованный, не грязный, с ярлыками).

У вас есть 14 дней на возврат качественного товара и 7 дней для возврата матраса, купленного в интернет-магазине.

В случае бракованного матраса обращайтесь к продавцу с претензией и проводите экспертизу.

Если продавец отказывается вернуть товар, не стесняйтесь обращаться в Роспотребнадзор или суд.

Теперь, зная все важные аспекты, вы сможете вернуть неудобный или бракованный матрас и не потерять деньги!

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.