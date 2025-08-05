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Спите спокойно: если матрас разочарует — вернёте деньги за 14 дней

Купленный матрас можно вернуть в магазин при отсутствии дефектов
5:29
Недвижимость

При покупке матраса каждый надеется, что он будет удобным и качественным. Однако бывают случаи, когда после нескольких ночей сна понимаешь, что выбранный матрас совсем не подходит. В таком случае возникает вопрос: можно ли сдать его в магазин и получить деньги обратно? В этой статье мы расскажем, как правильно вернуть матрас по причине неудобства или дефекта.

матрас
Фото: https://commons.wikimedia.org by Coconn10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
матрас

Как вернуть матрас, если он не подошел

Когда покупка не оправдала ожиданий, и матрас оказался неудобным или просто не подошел по размеру, вам нужно знать, как вернуть его в магазин.

14 дней для возврата

Закон предоставляет покупателю 14 дней с момента покупки, чтобы вернуть товар. Это касается обмена матраса, если он не подошел по следующим причинам:

  • Несоответствие формы, размера, фасона или расцветки;
  • Матрас не использовался, не загрязнен и не поврежден;
  • Важно, чтобы был сохранен оригинальный чек и товарный вид, включая ярлыки.

Как вернуть

Если матрас не подошел вам по вышеуказанным критериям, вы можете обратиться к продавцу для обмена или возврата денег.

  • Продавец обязан принять товар обратно в течение 14 дней, если товар не был использован.
  • В случае отказа вам необходимо написать претензию или подать жалобу в Роспотребнадзор.

Возврат бракованного матраса: права покупателя

Иногда дефекты матраса обнаруживаются только после покупки.

Что считать дефектом

  • Появление скрипов у пружинных матрасов;
  • Неравномерное распределение веса или проседания;
  • Проблемы с вентиляцией, что приводит к накоплению тепла и влаги;
  • Появление вмятин или повреждений пружин.

Что делать

  • В случае обнаружения дефекта матрас можно вернуть или обменять на новый, если это произошло в рамках гарантии или срока годности.
  • Для доказательства дефекта может потребоваться экспертиза, которую должен оплатить продавец. Если вас не удовлетворит результат экспертизы, вы можете оспорить его в суде.

Как вернуть матрас, купленный в интернет-магазине

Интернет-магазины удобны для покупок, но могут возникнуть сложности, если матрас не подошел.

Срок возврата

  • При покупке через интернет у вас есть 7 дней после получения матраса, чтобы вернуть его.
  • Если товар ещё не был доставлен, вы можете отказаться от него на любом этапе.

Как вернуть товар

  • Если матрас доставлен, вам нужно будет организовать его возврат. Напишите заявление на возврат товара и отправьте его продавцу. Используйте курьерскую службу или почту;
  • В случае отказа продавца, вы можете обратиться в суд или подать жалобу в Роспотребнадзор.

Как избежать отказа при возврате матраса

Чтобы не столкнуться с проблемами при возврате, важно соблюдать несколько ключевых моментов.

  • Не используйте матрас: если вы не воспользовались матрасом, шансы на успешный возврат намного выше.
  • Не вскрывайте упаковку: вскрытие упаковки может стать причиной отказа, поэтому лучше аккуратно распаковывать товар.
  • Храните чек: чек и товарный вид — это главные доказательства вашей покупки. Без них вернуть товар будет сложнее.

Что делать, если продавец отказывается вернуть деньги

Если продавец отказывается принять ваш матрас, не стоит опускать руки. У вас есть несколько вариантов.

  • Напишите претензию: в претензии укажите все детали — описание товара, причины возврата, требования по возврату денег. Продавец должен подписать вашу претензию.
  • Обратитесь в Роспотребнадзор: если продавец продолжает отказывать, подайте жалобу в Роспотребнадзор. Инспекция проведет проверку и, если выяснится нарушение, оштрафует магазин.
  • Подача иска в суд: если проблема не решается, подайте иск в суд. В некоторых случаях можно взыскать не только стоимость товара, но и компенсацию морального вреда.

Особенности возврата матраса по индивидуальному заказу

Матрасы, изготовленные на заказ, не подлежат возврату просто потому, что они вам не подошли.

  • Заказ по индивидуальным размерам: вернуть матрас в таком случае будет невозможно. Исключение — брак.
  • Важно: убедитесь, что ваш заказ соответствует всем параметрам, прежде чем совершить покупку.

Заключение: как правильно вернуть матрас

Возврат матраса — это не такая уж сложная процедура, если вы придерживаетесь следующих правил:

  • Матрас должен быть в идеальном состоянии (не использованный, не грязный, с ярлыками).
  • У вас есть 14 дней на возврат качественного товара и 7 дней для возврата матраса, купленного в интернет-магазине.
  • В случае бракованного матраса обращайтесь к продавцу с претензией и проводите экспертизу.
  • Если продавец отказывается вернуть товар, не стесняйтесь обращаться в Роспотребнадзор или суд.

Теперь, зная все важные аспекты, вы сможете вернуть неудобный или бракованный матрас и не потерять деньги!

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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