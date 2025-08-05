Используете посудомойку неправильно — платите больше: как сэкономить литры воды и деньги

Правильная загрузка посудомоечной машины сбережёт ваши средства

4:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Посудомоечная машина — удобный и экономичный прибор. Для эффективной и долгосрочной работы важно правильно раскладывать посуду, выбирать подходящие моющие средства и соблюдать регулярный уход. Рассмотрим, как сделать процесс использования машины максимально продуктивным и безопасным.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky посудомойка

Как правильно раскладывать посуду в посудомоечной машине

Посудомоечная машина устроена так, чтобы обеспечить качественную мойку, но для этого посуда должны быть правильно размещена. Вот несколько рекомендаций:

Нижняя полка

Сюда загружайте самые крупные и грязные предметы: кастрюли, сковородки, глубокие тарелки.

Расставляйте тарелки вертикально, плотно друг к другу, чтобы вода могла эффективно промывать все поверхности.

Верхняя полка

Размещайте стаканы, чашки, блюдца.

Для чашек и кружек используйте специальное место для них, чтобы они не опрокинулись и не столкнулись друг с другом.

Третий ярус или верхняя корзина

Это идеальное место для столовых приборов и ножей. Убедитесь, что они размещены горизонтально или под углом, чтобы вода могла попадать на всю поверхность.

Кастрюли с прямыми стенками

Размещайте их вверх дном под углом, чтобы вода могла стекать, и они хорошо промывались.

Столовые приборы

Ставьте их параллельно друг другу в корзину, а ножи кладите с лезвием вниз.

Что нельзя мыть в посудомойке

Несмотря на универсальность посудомоечных машин, некоторые предметы не стоит мыть в них:

Деревянные предметы (доски, посуды с деревянными ручками): они могут разбухнуть и деформироваться.

(доски, посуды с деревянными ручками): они могут разбухнуть и деформироваться. Посуду из тонкого пластика: она может деформироваться под воздействием высокой температуры.

она может деформироваться под воздействием высокой температуры. Металлическую посуду из меди, алюминия, серебра: она может потускнеть и покрыться пятнами.

она может потускнеть и покрыться пятнами. Хрусталь и тонкое стекло: они могут помутнеть или покрыться микротрещинами.

они могут помутнеть или покрыться микротрещинами. Посуду с антипригарным покрытием: постоянная мойка в машине может повредить покрытие.

постоянная мойка в машине может повредить покрытие. Острые предметы (ножи, терки): горячая вода и моющие средства могут повредить лезвия и ручки.

Как выбрать режим мойки

Каждый цикл мойки имеет свои особенности. Вот основные рекомендации:

40-50°C: для повседневного мытья посуды с легкими загрязнениями.

для повседневного мытья посуды с легкими загрязнениями. 50-60°C: для борьбы с застарелыми остатками пищи и налетом от чая.

для борьбы с застарелыми остатками пищи и налетом от чая. 60-70°C: для пригоревших жирных пятен и сложных загрязнений.

для пригоревших жирных пятен и сложных загрязнений. 70-80°C: для дезинфекции и уничтожения патогенных микроорганизмов, например, после мяса.

Также для экономии можно использовать экологичный режим, который сокращает расход энергии и воды.

Что стоит использовать для мытья

Для лучшего результата и ухода за посудомоечной машиной используйте:

Капсулы или таблетки удобны в использовании, они содержат все необходимые компоненты: моющее средство, ополаскиватель и соль.

удобны в использовании, они содержат все необходимые компоненты: моющее средство, ополаскиватель и соль. Гель подходит для коротких циклов и низких температур.

подходит для коротких циклов и низких температур. Порошок эффективен при ручной дозировке, но может оставить царапины на хрупкой посуде.

эффективен при ручной дозировке, но может оставить царапины на хрупкой посуде. Соль помогает смягчить воду и предотвратить накипь.

помогает смягчить воду и предотвратить накипь. Ополаскиватель улучшает блеск посуды и предотвращает разводы.

Экономия с посудомоечной машиной

На воде: посудомоечная машина тратит до 16 литров воды за один цикл, что выгоднее, чем ручная мойка.

посудомоечная машина тратит до 16 литров воды за один цикл, что выгоднее, чем ручная мойка. На электроэнергии: используйте машину ночью, если у вас двухтарифный счетчик, чтобы сэкономить на тарифах.

используйте машину ночью, если у вас двухтарифный счетчик, чтобы сэкономить на тарифах. На моющих средствах: покупайте капсулы, таблетки и соль в больших упаковках, чтобы снизить стоимость за цикл.

Регулярный уход за посудомойкой

Чистите уплотнители дверцы: это предотвратит появление неприятных запахов и бактерий.

это предотвратит появление неприятных запахов и бактерий. Промывайте разбрызгиватели: для этого используйте щетку или сжатый воздух.

для этого используйте щетку или сжатый воздух. Обслуживайте фильтр: очищайте его от остатков пищи и жира, чтобы не снижалась эффективность работы машины.

очищайте его от остатков пищи и жира, чтобы не снижалась эффективность работы машины. Прочищайте систему циркуляции воды: используйте специальные средства для предотвращения засорения труб и шлангов.

Чтобы ваша посудомоечная машина служила долго и эффективно, важно правильно загружать посуду, выбирать подходящие моющие средства и регулярно ухаживать за прибором. Секрет в том, чтобы не экономить на качестве и использовать машину по назначению.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.



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