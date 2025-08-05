Используете посудомойку неправильно — платите больше: как сэкономить литры воды и деньги

Посудомоечная машина — удобный и экономичный прибор. Для эффективной и долгосрочной работы важно правильно раскладывать посуду, выбирать подходящие моющие средства и соблюдать регулярный уход. Рассмотрим, как сделать процесс использования машины максимально продуктивным и безопасным.
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка
Как правильно раскладывать посуду в посудомоечной машине
Посудомоечная машина устроена так, чтобы обеспечить качественную мойку, но для этого посуда должны быть правильно размещена. Вот несколько рекомендаций:
Нижняя полка
Сюда загружайте самые крупные и грязные предметы: кастрюли, сковородки, глубокие тарелки.
Расставляйте тарелки вертикально, плотно друг к другу, чтобы вода могла эффективно промывать все поверхности.
Верхняя полка
Размещайте стаканы, чашки, блюдца.
Для чашек и кружек используйте специальное место для них, чтобы они не опрокинулись и не столкнулись друг с другом.
Третий ярус или верхняя корзина
Это идеальное место для столовых приборов и ножей. Убедитесь, что они размещены горизонтально или под углом, чтобы вода могла попадать на всю поверхность.
Кастрюли с прямыми стенками
Размещайте их вверх дном под углом, чтобы вода могла стекать, и они хорошо промывались.
Столовые приборы
Ставьте их параллельно друг другу в корзину, а ножи кладите с лезвием вниз.
Что нельзя мыть в посудомойке
Несмотря на универсальность посудомоечных машин, некоторые предметы не стоит мыть в них:
Деревянные предметы (доски, посуды с деревянными ручками): они могут разбухнуть и деформироваться.
Посуду из тонкого пластика: она может деформироваться под воздействием высокой температуры.
Металлическую посуду из меди, алюминия, серебра: она может потускнеть и покрыться пятнами.
Хрусталь и тонкое стекло: они могут помутнеть или покрыться микротрещинами.
Посуду с антипригарным покрытием: постоянная мойка в машине может повредить покрытие.
Острые предметы (ножи, терки): горячая вода и моющие средства могут повредить лезвия и ручки.
Как выбрать режим мойки
Каждый цикл мойки имеет свои особенности. Вот основные рекомендации:
40-50°C: для повседневного мытья посуды с легкими загрязнениями.
50-60°C: для борьбы с застарелыми остатками пищи и налетом от чая.
60-70°C: для пригоревших жирных пятен и сложных загрязнений.
70-80°C: для дезинфекции и уничтожения патогенных микроорганизмов, например, после мяса.
Также для экономии можно использовать экологичный режим, который сокращает расход энергии и воды.
Что стоит использовать для мытья
Для лучшего результата и ухода за посудомоечной машиной используйте:
Капсулы или таблетки удобны в использовании, они содержат все необходимые компоненты: моющее средство, ополаскиватель и соль.
Гель подходит для коротких циклов и низких температур.
Порошок эффективен при ручной дозировке, но может оставить царапины на хрупкой посуде.
Соль помогает смягчить воду и предотвратить накипь.
Ополаскиватель улучшает блеск посуды и предотвращает разводы.
Экономия с посудомоечной машиной
На воде: посудомоечная машина тратит до 16 литров воды за один цикл, что выгоднее, чем ручная мойка.
На электроэнергии: используйте машину ночью, если у вас двухтарифный счетчик, чтобы сэкономить на тарифах.
На моющих средствах: покупайте капсулы, таблетки и соль в больших упаковках, чтобы снизить стоимость за цикл.
Регулярный уход за посудомойкой
Чистите уплотнители дверцы: это предотвратит появление неприятных запахов и бактерий.
Промывайте разбрызгиватели: для этого используйте щетку или сжатый воздух.
Обслуживайте фильтр: очищайте его от остатков пищи и жира, чтобы не снижалась эффективность работы машины.
Прочищайте систему циркуляции воды: используйте специальные средства для предотвращения засорения труб и шлангов.
Чтобы ваша посудомоечная машина служила долго и эффективно, важно правильно загружать посуду, выбирать подходящие моющие средства и регулярно ухаживать за прибором. Секрет в том, чтобы не экономить на качестве и использовать машину по назначению.
Уточнения
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.