Используете посудомойку неправильно — платите больше: как сэкономить литры воды и деньги

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Правильная загрузка посудомоечной машины сбережёт ваши средства
4:39
Недвижимость

Посудомоечная машина — удобный и экономичный прибор. Для эффективной и долгосрочной работы важно правильно раскладывать посуду, выбирать подходящие моющие средства и соблюдать регулярный уход. Рассмотрим, как сделать процесс использования машины максимально продуктивным и безопасным.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Как правильно раскладывать посуду в посудомоечной машине

Посудомоечная машина устроена так, чтобы обеспечить качественную мойку, но для этого посуда должны быть правильно размещена. Вот несколько рекомендаций:

Нижняя полка

  • Сюда загружайте самые крупные и грязные предметы: кастрюли, сковородки, глубокие тарелки.
  • Расставляйте тарелки вертикально, плотно друг к другу, чтобы вода могла эффективно промывать все поверхности.

Верхняя полка

  • Размещайте стаканы, чашки, блюдца.
  • Для чашек и кружек используйте специальное место для них, чтобы они не опрокинулись и не столкнулись друг с другом.

Третий ярус или верхняя корзина

  • Это идеальное место для столовых приборов и ножей. Убедитесь, что они размещены горизонтально или под углом, чтобы вода могла попадать на всю поверхность.

Кастрюли с прямыми стенками

  • Размещайте их вверх дном под углом, чтобы вода могла стекать, и они хорошо промывались.

Столовые приборы

  • Ставьте их параллельно друг другу в корзину, а ножи кладите с лезвием вниз.

Что нельзя мыть в посудомойке

Несмотря на универсальность посудомоечных машин, некоторые предметы не стоит мыть в них:

  • Деревянные предметы (доски, посуды с деревянными ручками): они могут разбухнуть и деформироваться.
  • Посуду из тонкого пластика: она может деформироваться под воздействием высокой температуры.
  • Металлическую посуду из меди, алюминия, серебра: она может потускнеть и покрыться пятнами.
  • Хрусталь и тонкое стекло: они могут помутнеть или покрыться микротрещинами.
  • Посуду с антипригарным покрытием: постоянная мойка в машине может повредить покрытие.
  • Острые предметы (ножи, терки): горячая вода и моющие средства могут повредить лезвия и ручки.

Как выбрать режим мойки

Каждый цикл мойки имеет свои особенности. Вот основные рекомендации:

  • 40-50°C: для повседневного мытья посуды с легкими загрязнениями.
  • 50-60°C: для борьбы с застарелыми остатками пищи и налетом от чая.
  • 60-70°C: для пригоревших жирных пятен и сложных загрязнений.
  • 70-80°C: для дезинфекции и уничтожения патогенных микроорганизмов, например, после мяса.

Также для экономии можно использовать экологичный режим, который сокращает расход энергии и воды.

Что стоит использовать для мытья

Для лучшего результата и ухода за посудомоечной машиной используйте:

  • Капсулы или таблетки удобны в использовании, они содержат все необходимые компоненты: моющее средство, ополаскиватель и соль.
  • Гель подходит для коротких циклов и низких температур.
  • Порошок эффективен при ручной дозировке, но может оставить царапины на хрупкой посуде.
  • Соль помогает смягчить воду и предотвратить накипь.
  • Ополаскиватель улучшает блеск посуды и предотвращает разводы.

Экономия с посудомоечной машиной

  • На воде: посудомоечная машина тратит до 16 литров воды за один цикл, что выгоднее, чем ручная мойка.
  • На электроэнергии: используйте машину ночью, если у вас двухтарифный счетчик, чтобы сэкономить на тарифах.
  • На моющих средствах: покупайте капсулы, таблетки и соль в больших упаковках, чтобы снизить стоимость за цикл.

Регулярный уход за посудомойкой

  • Чистите уплотнители дверцы: это предотвратит появление неприятных запахов и бактерий.
  • Промывайте разбрызгиватели: для этого используйте щетку или сжатый воздух.
  • Обслуживайте фильтр: очищайте его от остатков пищи и жира, чтобы не снижалась эффективность работы машины.
  • Прочищайте систему циркуляции воды: используйте специальные средства для предотвращения засорения труб и шлангов.

Чтобы ваша посудомоечная машина служила долго и эффективно, важно правильно загружать посуду, выбирать подходящие моющие средства и регулярно ухаживать за прибором. Секрет в том, чтобы не экономить на качестве и использовать машину по назначению.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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