Мелочи, которые испортят любую кухню: как быстро и просто организовать хранение

Эти 5 вещей делают кухню неопрятной и неуютной

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня — это важное пространство в любом доме. Но часто именно на кухне мы допускаем ошибки, которые делают ее не только неудобной, но и визуально непривлекательной. Рассмотрим эти 5 вещей.

Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кухня

Продукты на открытом воздухе

Хранение продуктов, таких, как картошка или лук, на открытых полках — не только некрасиво, но и неудобно. Такие продукты, как картофель, портятся быстрее при хранении при комнатной температуре и воздействии солнечных лучей. Храните продукты в контейнерах или специальных ящиках, чтобы кухня оставалась опрятной и функциональной.

Грязные полотенца

Старые или грязные кухонные полотенца, висящие на ручке духовки, могут сильно испортить впечатление о вашей кухне, даже если она выглядит прекрасно в остальном. Используйте полотенца из хлопка или микрофибры, которые легко стираются и сохраняют свой вид дольше. Также важно правильно размещать их, чтобы они выглядели элегантно.

Старые губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды быстро теряют свою форму и становятся рассадниками бактерий, особенно если не менять их вовремя. Заменяйте губки хотя бы раз в месяц, а лучше раз в две недели. Это не только улучшит внешний вид вашей раковины, но и повысит гигиену на кухне.

Открытая вентиляционная труба

Кухонные вытяжки с открытыми вентиляционными трубами могут выглядеть неопрятно, особенно когда пыль и грязь скапливаются на трубах. Рассмотрите возможность использования вытяжек с пластиковыми вентиляционными каналами, которые проще чистить.

Хаос на холодильнике

Дверца холодильника, украшенная множеством магнитов, рисунков и квитанций, часто выглядит перегруженной и мешает созданию чистого и организованного пространства. Вместо этого выделите отдельную стену или специальную доску для таких элементов.

Чтобы ваша кухня всегда выглядела уютно и привлекательно, важно следить за порядком и правильным хранением вещей. Заменяйте старые предметы, храните продукты в закрытых контейнерах и уделяйте внимание мелким деталям — и кухня будет выглядеть не только функциональной, но и стильной.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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