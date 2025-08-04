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Незаметные, но опасные: 11 вещей, которые нужно срочно обновить в этом месяце

Бритвы, зубные щетки и фильтры для воды могут быть источником опасных бактерий
3:41
Недвижимость

В нашем доме есть множество предметов, которые ежедневно контактируют с нами, и их регулярная замена может значительно повысить уровень гигиены и безопасности. Вот 11 вещей, которые стоит выбрасывать или заменять каждый месяц, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Интерьер квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер квартиры

Деревянные лопатки

  • Деревянные лопатки, хоть и удобны в использовании, могут быстро впитывать влагу, что приводит к образованию трещин и накоплению жира, который невозможно полностью удалить. Чтобы избежать деформации и загрязнений, рекомендуется менять лопатки ежемесячно, особенно если вы часто используете их на кухне.

Спонжи для макияжа

  • Спонжи впитывают не только косметику, но и мертвые клетки кожи, что создает идеальную среду для размножения бактерий. Не забывайте тщательно промывать спонжи после каждого использования и заменять их каждый месяц, чтобы избежать проблем с кожей.

Влажные мочалки

  • Мочалки, особенно из натуральных материалов, — это место для размножения бактерий и плесени. Чтобы избежать загрязнений, обязательно просушивайте мочалку после использования и меняйте ее ежемесячно.

Чеки и квитанции

  • В терминальной бумаге, из которой часто печатаются чеки, может содержаться бисфенол А, который является токсичным веществом, способным повлиять на здоровье. Чтобы избежать контакта с этим химикатом, регулярно выбрасывайте ненужные чеки и квитанции.

Губки для мытья посуды

  • Губки для мытья посуды являются рассадником бактерий. Согласно исследованиям, в них могут содержаться опасные микробы, такие как Moraxella osloensis и Acinetobacter. Лучше менять губку каждый месяц, чтобы избежать инфекций.

Тряпки для уборки

  • Тряпки для уборки собирают огромное количество микробов, которые могут быть перенесены на другие предметы в доме. Регулярно меняйте тряпки, чтобы не распространять грязь и бактерии по дому.

Фильтры для очистки воды

  • Загрязненные фильтры для воды не только ухудшают качество воды, но и становятся источником размножения бактерий. Чтобы обеспечить чистоту и безопасность воды, меняйте фильтр каждый месяц, особенно если в доме проживают несколько человек.

Зубная щетка

  • Зубная щетка накапливает бактерии, а износ щетины снижает эффективность чистки. Чтобы поддерживать здоровье зубов, меняйте зубную щетку каждый месяц или, по крайней мере, следите за ее состоянием.

Контейнеры для хранения продуктов

  • Контейнеры для хранения пищи, особенно если они старые или поврежденные, могут быть источником бактерий. Регулярно проверяйте их на наличие трещин и заменяйте их по мере необходимости.

Старые журналы и газеты

  • Макулатура, особенно в большом количестве, собирает пыль и становится источником загрязнений. Раз в месяц избавляйтесь от ненужных журналов и газет или сдавайте их на переработку.

Детские соски

  • Со временем на детских сосках могут появляться трещины, дырки и микробные загрязнения, которые могут повлиять на здоровье ребенка. Чтобы избежать заболеваний, меняйте силиконовые соски каждые 45 дней, а латексные — каждые 21 день.

Регулярная замена этих предметов поможет избежать накопления бактерий и других опасных загрязнений, повысит уровень гигиены в вашем доме и будет способствовать улучшению общего самочувствия.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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