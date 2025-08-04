Незаметные, но опасные: 11 вещей, которые нужно срочно обновить в этом месяце

Бритвы, зубные щетки и фильтры для воды могут быть источником опасных бактерий

3:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В нашем доме есть множество предметов, которые ежедневно контактируют с нами, и их регулярная замена может значительно повысить уровень гигиены и безопасности. Вот 11 вещей, которые стоит выбрасывать или заменять каждый месяц, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интерьер квартиры

Деревянные лопатки

Деревянные лопатки, хоть и удобны в использовании, могут быстро впитывать влагу, что приводит к образованию трещин и накоплению жира, который невозможно полностью удалить. Чтобы избежать деформации и загрязнений, рекомендуется менять лопатки ежемесячно, особенно если вы часто используете их на кухне.

Спонжи для макияжа

Спонжи впитывают не только косметику, но и мертвые клетки кожи, что создает идеальную среду для размножения бактерий. Не забывайте тщательно промывать спонжи после каждого использования и заменять их каждый месяц, чтобы избежать проблем с кожей.

Влажные мочалки

Мочалки, особенно из натуральных материалов, — это место для размножения бактерий и плесени. Чтобы избежать загрязнений, обязательно просушивайте мочалку после использования и меняйте ее ежемесячно.

Чеки и квитанции

В терминальной бумаге, из которой часто печатаются чеки, может содержаться бисфенол А, который является токсичным веществом, способным повлиять на здоровье. Чтобы избежать контакта с этим химикатом, регулярно выбрасывайте ненужные чеки и квитанции.

Губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды являются рассадником бактерий. Согласно исследованиям, в них могут содержаться опасные микробы, такие как Moraxella osloensis и Acinetobacter. Лучше менять губку каждый месяц, чтобы избежать инфекций.

Тряпки для уборки

Тряпки для уборки собирают огромное количество микробов, которые могут быть перенесены на другие предметы в доме. Регулярно меняйте тряпки, чтобы не распространять грязь и бактерии по дому.

Фильтры для очистки воды

Загрязненные фильтры для воды не только ухудшают качество воды, но и становятся источником размножения бактерий. Чтобы обеспечить чистоту и безопасность воды, меняйте фильтр каждый месяц, особенно если в доме проживают несколько человек.

Зубная щетка

Зубная щетка накапливает бактерии, а износ щетины снижает эффективность чистки. Чтобы поддерживать здоровье зубов, меняйте зубную щетку каждый месяц или, по крайней мере, следите за ее состоянием.

Контейнеры для хранения продуктов

Контейнеры для хранения пищи, особенно если они старые или поврежденные, могут быть источником бактерий. Регулярно проверяйте их на наличие трещин и заменяйте их по мере необходимости.

Старые журналы и газеты

Макулатура, особенно в большом количестве, собирает пыль и становится источником загрязнений. Раз в месяц избавляйтесь от ненужных журналов и газет или сдавайте их на переработку.

Детские соски

Со временем на детских сосках могут появляться трещины, дырки и микробные загрязнения, которые могут повлиять на здоровье ребенка. Чтобы избежать заболеваний, меняйте силиконовые соски каждые 45 дней, а латексные — каждые 21 день.

Регулярная замена этих предметов поможет избежать накопления бактерий и других опасных загрязнений, повысит уровень гигиены в вашем доме и будет способствовать улучшению общего самочувствия.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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