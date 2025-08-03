Договорились по-семейному, а расстались через суд: новые правила дарения жилья рушат доверие

Подарить квартиру близкому человеку — кажется простым жестом любви. Но даже такой бескорыстный поступок может обернуться серьезными последствиями, если не учесть все юридические тонкости.
С 13 января 2025 года все сделки дарения недвижимости подлежат обязательному нотариальному удостоверению — без исключений. Раньше к нотариусу шли, только если дарили долю или если дарителем выступал несовершеннолетний/недееспособный.
"У бабушки две квартиры — одну внуку, другую внучке. Без нотариуса уже не обойтись", — объясняет юрист Иван Волков.
Выбор МФЦ. Лучше заранее записаться онлайн, чтобы не стоять в очереди.
Подготовка документов:
Договор можно составить самостоятельно, с юристом или у нотариуса. Учитывайте, что заверить его у нотариуса все равно придется.
Регистрация в Росреестре. После удостоверения нотариус сам отправит документы на регистрацию. Срок — всего сутки.
Нотариальный тариф зависит от региона и степени родства. В среднем — от 6000 до 12000 ₽. Плюс может взиматься плата за техработы. Кто оплачивает — решают стороны. Лучше это прописать в договоре.
Дарение между близкими родственниками (родители, дети, бабушки, внуки, братья, сестры) не облагается налогом. Но если получатель подарка — не родственник по закону, он заплатит 13% от кадастровой стоимости подаренного жилья. Подоходный налог рассчитывается по декларации 3-НДФЛ, которую нужно подать до 30 апреля следующего года. Уплатить налог — до 15 июля.
"Дарение требует согласия обеих сторон: не каждый одаряемый готов к налоговой нагрузке", — замечает юрист.
"Пожилым людям не рекомендую дарить единственное жильё даже самым близким. Иногда бабушка дарит квартиру внучке, та выходит замуж — и бабушке уже негде жить", — предостерегает Иван Волков
Альтернатива — договор ренты: жильё переходит в собственность родственника, но с условием пожизненного содержания дарителя.
Юрист не только оформит договор, но и предложит важные меры предосторожности. Например, справку из псих- и наркодиспансера — в случае судебных споров это поможет доказать, что даритель был в здравом уме.
"Была история: бабушка продала дом, а через год вернула его через суд, сославшись на болезнь", — рассказывает Волков.
Дарение квартиры — не просто жест любви, а юридический акт с последствиями. Чтобы не пожалеть о нём, лучше заранее изучить все подводные камни и не экономить на консультации с профессионалом.
Нота́риус (лат. notarius — писарь, секретарь) — лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Арапайма — это не просто гигантская рыба Амазонки, но и хранитель древних мифов. Узнайте о её потрясающих способностях и истории выживания.