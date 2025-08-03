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Договорились по-семейному, а расстались через суд: новые правила дарения жилья рушат доверие

Оформляйте дарение квартиры через нотариуса — с 13 января 2025 года это обязательно
3:38
Недвижимость

Подарить квартиру близкому человеку — кажется простым жестом любви. Но даже такой бескорыстный поступок может обернуться серьезными последствиями, если не учесть все юридические тонкости.

Оформление дарения квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оформление дарения квартиры

Главное нововведение: нотариус теперь обязателен

С 13 января 2025 года все сделки дарения недвижимости подлежат обязательному нотариальному удостоверению — без исключений. Раньше к нотариусу шли, только если дарили долю или если дарителем выступал несовершеннолетний/недееспособный.

"У бабушки две квартиры — одну внуку, другую внучке. Без нотариуса уже не обойтись", — объясняет юрист Иван Волков.

Как проходит оформление: пошаговая инструкция

Выбор МФЦ. Лучше заранее записаться онлайн, чтобы не стоять в очереди.
Подготовка документов:

  • Паспорта сторон.
  • Три экземпляра договора дарения.
  • Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН.
  • Согласие супруга, если жильё - совместно нажитое.
  • Госпошлина — 2000 ₽ (или 1400 ₽ при оформлении через Госуслуги с ЭЦП).

Договор можно составить самостоятельно, с юристом или у нотариуса. Учитывайте, что заверить его у нотариуса все равно придется.
Регистрация в Росреестре. После удостоверения нотариус сам отправит документы на регистрацию. Срок — всего сутки.

Сколько стоит и кто платит

Нотариальный тариф зависит от региона и степени родства. В среднем — от 6000 до 12000 ₽. Плюс может взиматься плата за техработы. Кто оплачивает — решают стороны. Лучше это прописать в договоре.

Налоги: кому, когда и сколько

Дарение между близкими родственниками (родители, дети, бабушки, внуки, братья, сестры) не облагается налогом. Но если получатель подарка — не родственник по закону, он заплатит 13% от кадастровой стоимости подаренного жилья. Подоходный налог рассчитывается по декларации 3-НДФЛ, которую нужно подать до 30 апреля следующего года. Уплатить налог — до 15 июля.

"Дарение требует согласия обеих сторон: не каждый одаряемый готов к налоговой нагрузке", — замечает юрист.

Частые ошибки и важные нюансы

  • Форма договора — не строгая, но в нем обязательно указываются паспортные данные сторон, предмет договора, обязанности, порядок передачи и разрешения споров.
  • Нюанс с налоговой: даже если налог не требуется, инспекция может потребовать объяснений. Надо направить письмо с подтверждающими родство документами.

Дарить или не дарить? Вот в чём вопрос

"Пожилым людям не рекомендую дарить единственное жильё даже самым близким. Иногда бабушка дарит квартиру внучке, та выходит замуж — и бабушке уже негде жить", — предостерегает Иван Волков

Альтернатива — договор ренты: жильё переходит в собственность родственника, но с условием пожизненного содержания дарителя.

Лучше с юристом: он подскажет больше, чем кажется

Юрист не только оформит договор, но и предложит важные меры предосторожности. Например, справку из псих- и наркодиспансера — в случае судебных споров это поможет доказать, что даритель был в здравом уме.

"Была история: бабушка продала дом, а через год вернула его через суд, сославшись на болезнь", — рассказывает Волков.

Дарение квартиры — не просто жест любви, а юридический акт с последствиями. Чтобы не пожалеть о нём, лучше заранее изучить все подводные камни и не экономить на консультации с профессионалом.

Уточнения

Нота́риус (лат. notarius — писарь, секретарь) — лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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