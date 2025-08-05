Стиральная машина умеет больше, чем вы думали: эта функция избавит от запаха и улучшит стирку

Многие владельцы стиральных машин даже не догадываются, что их техника умеет… чистить себя сама. Между тем, функция самоочистки встроена в большинство современных моделей и значительно продлевает срок службы устройства.
Во время каждой стирки в барабане оседают остатки порошка, ворс, жир и влага. Со временем это приводит к появлению неприятного запаха, плесени и снижению качества стирки. Самоочистка устраняет всё это за один цикл — без усилий и химии.
На панели управления найдите кнопки "Интенсивная стирка" и "Без сминания".
Зажмите их одновременно на 2-3 секунды.
На дисплее появится режим "Очистка барабана".
Нажмите "Пуск" — и программа начнётся.
Дополнительные средства не нужны: машина сама очистит барабан, сливные пути и внутренние детали.
Чтобы техника служила дольше и не пахла, важно соблюдать несколько простых правил:
После каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы влага испарялась.
Протирайте уплотнительную резинку и лоток для порошка — это места, где заводится плесень.
Раз в 2-3 месяца очищайте фильтр и проверяйте сливной шланг на засоры.
Не перебарщивайте с порошком — его избыток оседает на стенках и внутри системы.
Многие воспринимают стиральную машину как "чёрный ящик": закинул бельё, нажал кнопку — всё работает. Но без ухода даже самая надёжная модель начнёт сбоить. Отказ от профилактики заканчивается дорогостоящим ремонтом или полной заменой техники.
Всего одна функция — и ваша машина работает тише, стирает чище и не портит бельё. Не забывайте использовать её хотя бы раз в месяц — и ваш домашний помощник прослужит гораздо дольше.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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