Стиральная машина умеет больше, чем вы думали: эта функция избавит от запаха и улучшит стирку

Режим самоочистки стиральной машины устранит запах и плесень без химии

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие владельцы стиральных машин даже не догадываются, что их техника умеет… чистить себя сама. Между тем, функция самоочистки встроена в большинство современных моделей и значительно продлевает срок службы устройства.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Зачем нужна программа самоочистки

Во время каждой стирки в барабане оседают остатки порошка, ворс, жир и влага. Со временем это приводит к появлению неприятного запаха, плесени и снижению качества стирки. Самоочистка устраняет всё это за один цикл — без усилий и химии.

Как включить самоочистку

На панели управления найдите кнопки "Интенсивная стирка" и "Без сминания". Зажмите их одновременно на 2-3 секунды. На дисплее появится режим "Очистка барабана". Нажмите "Пуск" — и программа начнётся.

Дополнительные средства не нужны: машина сама очистит барабан, сливные пути и внутренние детали.

Как сохранить чистоту дольше

Чтобы техника служила дольше и не пахла, важно соблюдать несколько простых правил:

После каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы влага испарялась.

Протирайте уплотнительную резинку и лоток для порошка — это места, где заводится плесень.

Раз в 2-3 месяца очищайте фильтр и проверяйте сливной шланг на засоры.

Не перебарщивайте с порошком — его избыток оседает на стенках и внутри системы.

Самоочистка — экономия без ремонта

Многие воспринимают стиральную машину как "чёрный ящик": закинул бельё, нажал кнопку — всё работает. Но без ухода даже самая надёжная модель начнёт сбоить. Отказ от профилактики заканчивается дорогостоящим ремонтом или полной заменой техники.

Всего одна функция — и ваша машина работает тише, стирает чище и не портит бельё. Не забывайте использовать её хотя бы раз в месяц — и ваш домашний помощник прослужит гораздо дольше.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.