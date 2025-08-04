Не спешите выбрасывать: старая разделочная доска легко очищается и прослужит ещё годы

Три простых ингредиента реанимируют старую разделочную доску

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Деревянные разделочные доски — одна из самых используемых вещей на кухне. Мы режем на них всё: от мяса и рыбы до фруктов и хлеба. Но из-за регулярного использования доска темнеет, впитывает запахи и может стать рассадником бактерий. Хорошая новость — её легко привести в порядок без дорогих средств.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мойка деревянной разделочной доски

Почему уход за деревянной доской — это важно

В отличие от пластика, дерево впитывает влагу, соки и жир. Если не ухаживать за доской, в ней заводятся бактерии и плесень. Это может привести к неприятному запаху и даже к угрозе здоровью. Регулярная очистка и правильная обработка помогают сохранить доску не только внешне, но и с гигиенической точки зрения.

Простая глубокая чистка в домашних условиях

Для полноценного очищения понадобятся три простых ингредиента:

пищевая сода

лимон

уксус

Как чистить

Намочите доску и посыпьте её пищевой содой. Разрежьте лимон и половинкой натирайте поверхность — сода и лимон вступают в реакцию, удаляя налёт, запах и микробы. Протрите уксусом — он работает как натуральный антисептик. Сполосните доску водой и вытрите насухо.

Такую чистку стоит проводить раз в неделю или чаще — в зависимости от использования.

Защита: не забывайте про масло

После глубокой чистки дерево нуждается в защите. Чтобы доска не трескалась и не впитывала влагу, её обрабатывают специальным минеральным или пищевым маслом. Масло втирается тканью в сухую чистую поверхность и оставляется на несколько часов для впитывания. Остатки удаляются салфеткой.

Для сильно изношенных досок можно использовать наждачную бумагу: немного отшлифовать поверхность и только после этого нанести масло.

Чтобы доска служила долго

Не мойте в посудомоечной машине.

Храните вертикально, чтобы дерево "дышало".

Используйте отдельные доски для мяса и овощей.

Протирайте доску насухо после каждого мытья.

Регулярный уход за деревянной доской — это не трудная обязанность, а полезная привычка, которая окупается чистотой и безопасностью на кухне. Немного внимания — и даже старая доска снова будет выглядеть аккуратно и прослужит ещё долгие годы.

Уточнения

Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.



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