Не спешите выбрасывать: старая разделочная доска легко очищается и прослужит ещё годы

Деревянные разделочные доски — одна из самых используемых вещей на кухне. Мы режем на них всё: от мяса и рыбы до фруктов и хлеба. Но из-за регулярного использования доска темнеет, впитывает запахи и может стать рассадником бактерий. Хорошая новость — её легко привести в порядок без дорогих средств.
В отличие от пластика, дерево впитывает влагу, соки и жир. Если не ухаживать за доской, в ней заводятся бактерии и плесень. Это может привести к неприятному запаху и даже к угрозе здоровью. Регулярная очистка и правильная обработка помогают сохранить доску не только внешне, но и с гигиенической точки зрения.
Для полноценного очищения понадобятся три простых ингредиента:
Такую чистку стоит проводить раз в неделю или чаще — в зависимости от использования.
После глубокой чистки дерево нуждается в защите. Чтобы доска не трескалась и не впитывала влагу, её обрабатывают специальным минеральным или пищевым маслом. Масло втирается тканью в сухую чистую поверхность и оставляется на несколько часов для впитывания. Остатки удаляются салфеткой.
Для сильно изношенных досок можно использовать наждачную бумагу: немного отшлифовать поверхность и только после этого нанести масло.
Регулярный уход за деревянной доской — это не трудная обязанность, а полезная привычка, которая окупается чистотой и безопасностью на кухне. Немного внимания — и даже старая доска снова будет выглядеть аккуратно и прослужит ещё долгие годы.
Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.
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