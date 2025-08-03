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Один цикл в месяц с обычным средством — и никакого запаха: простой способ продлить срок службы стиральной машины

Уксус улучшит работу стиральной машины
Недвижимость

Даже если стиральная машина внешне чистая, внутри неё могут скапливаться грязь, остатки порошка, плесень и накипь. Из-за этого техника теряет эффективность, появляется запах, а вещи после стирки пахнут не свежестью, а затхлостью. Чтобы избежать этих проблем, достаточно один раз в месяц проводить простую процедуру.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Почему важно регулярно чистить машинку

Со временем в труднодоступных местах скапливаются бактерии, грибок и минеральные отложения, особенно в регионах с жёсткой водой. Это может не только повлиять на запах и качество стирки, но и привести к поломке. Профилактика обходится дешевле ремонта — и проще, чем кажется.

Что нужно

  • 3 стакана обычного спиртового уксуса (9%)

Что делать

  1. Налейте уксус прямо в барабан — не в отсек для порошка.

  2. Выставьте режим стирки на 90 °C — это оптимальная температура для обеззараживания.

  3. Запустите цикл без белья. Машина будет очищаться в течение примерно двух часов.

  4. По окончании стирки оставьте дверцу открытой, чтобы избавиться от лишней влаги и запаха уксуса.

Что даёт такая очистка

  • Удаляет бактерии и грибок

  • Растворяет накипь

  • Устраняет запах

  • Повышает эффективность стирки

  • Продлевает срок службы техники

Не забывайте о мелочах

Чтобы результат закрепился, важно следить и за другими частями машинки:

  • Дозатор для порошка и кондиционера нужно промывать хотя бы раз в месяц — там часто скапливается грязь и грибок.

  • Уплотнительная резинка на дверце — ещё одно место, где живёт плесень. Протирайте её после каждой стирки.

  • Фильтр стиральной машины стоит прочищать каждые 2-3 месяца: туда попадают нитки, волосы и мелкие предметы.

Один такой уксусный цикл в месяц — и машинка будет работать чище, тише и служить дольше.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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