Один цикл в месяц с обычным средством — и никакого запаха: простой способ продлить срок службы стиральной машины

Уксус улучшит работу стиральной машины

Даже если стиральная машина внешне чистая, внутри неё могут скапливаться грязь, остатки порошка, плесень и накипь. Из-за этого техника теряет эффективность, появляется запах, а вещи после стирки пахнут не свежестью, а затхлостью. Чтобы избежать этих проблем, достаточно один раз в месяц проводить простую процедуру.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Почему важно регулярно чистить машинку

Со временем в труднодоступных местах скапливаются бактерии, грибок и минеральные отложения, особенно в регионах с жёсткой водой. Это может не только повлиять на запах и качество стирки, но и привести к поломке. Профилактика обходится дешевле ремонта — и проще, чем кажется.

Что нужно

3 стакана обычного спиртового уксуса (9%)

Что делать

Налейте уксус прямо в барабан — не в отсек для порошка. Выставьте режим стирки на 90 °C — это оптимальная температура для обеззараживания. Запустите цикл без белья. Машина будет очищаться в течение примерно двух часов. По окончании стирки оставьте дверцу открытой, чтобы избавиться от лишней влаги и запаха уксуса.

Что даёт такая очистка

Удаляет бактерии и грибок

Растворяет накипь

Устраняет запах

Повышает эффективность стирки

Продлевает срок службы техники

Не забывайте о мелочах

Чтобы результат закрепился, важно следить и за другими частями машинки:

Дозатор для порошка и кондиционера нужно промывать хотя бы раз в месяц — там часто скапливается грязь и грибок.

Уплотнительная резинка на дверце — ещё одно место, где живёт плесень. Протирайте её после каждой стирки.

Фильтр стиральной машины стоит прочищать каждые 2-3 месяца: туда попадают нитки, волосы и мелкие предметы.

Один такой уксусный цикл в месяц — и машинка будет работать чище, тише и служить дольше.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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