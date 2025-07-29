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Очистка унитаза без усилий: метод, который вас поразит

Белый уксус: натуральное средство для безупречной чистоты в доме
1:52
Недвижимость

Неудовлетворенные химическими чистящими средствами, многие начинают искать натуральные альтернативы для уборки, не рискуя здоровьем. Белый уксус — одно из таких простых, но мощных средств, завоевавших популярность среди сторонников экологичного и безопасного подхода. Он не только эффективно удаляет загрязнения, но и действует как дезинфицирующее средство.

Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле

Белый уксус — это более концентрированная версия обычного кухонного уксуса, который отлично справляется с различными пятнами, неприятными запахами и солями. Он особенно хорош в борьбе с известковым налетом и минеральными отложениями. Благодаря высокой концентрации уксусной кислоты, белый уксус растворяет кальций и минералы, что делает его идеальным для очистки сантехники.

Эксперт по уборке Мария Фернандес, которая активно делится своими практическими советами в TikTok, показала, как с помощью белого уксуса можно эффективно очистить губки унитаза и другие труднодоступные места. Один из ее секретов — оставлять уксус на ночь, чтобы он мог растворить даже самые застарелые загрязнения. Такой метод позволяет удалить налет, не повреждая поверхность и не оставляя химических остатков.

Что вам понадобится для очистки:

  • Белый очищающий уксус
  • Несколько листов впитывающей бумаги
  • Чистящие перчатки

Как это сделать:

  1. Отрежьте несколько листов бумажных полотенец и прижмите их к краям унитаза.
  2. Замочите их в белом уксусе и оставьте на ночь.
  3. Утром, в перчатках, снимите бумагу, протрите остатки загрязнений и промойте.

Результат вас удивит — унитаз станет чистым и безупречно блестящим, а главное — без химических следов.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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