Сон в +30: положи это в холодильник — и забудь про жару ночью

Каждую летнюю ночь — как бой за сон. Жара будто специально забирается под простыню, душит и мешает уснуть. Если тебе кажется, что ты спишь в духовке — ты не один. Но есть один маленький хак, который может изменить твоё лето. И ты точно не знал, как сильно он тебе нужен.
Всё просто: положи наволочку (или саму подушку) в холодильник на 15-20 минут перед сном. Да-да, не вентилятор, не кондиционер, а обычная ткань — но холодная.
Это как спать с мини-кондиционером… только без счетов за электричество.
Как это работает? Охлаждённая ткань понижает температуру в области головы, помогает телу расслабиться и создаёт приятное ощущение свежести с первых секунд, как только ты касаешься подушки.
Если у тебя дома есть кондиционер — супер. Используй этот хак в паре с прохладным воздухом, чтобы добиться максимального эффекта. А если нет — этот способ сам по себе уже делает разницу.
Иногда всё, что нужно, — это просто немного холода в нужное место. И сон становится настоящим удовольствием.
Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна. Представляет собой зашитый по периметру чехол обычно квадратной или прямоугольной формы с наполнителем: пух, перо, шерсть, кашемир, хлопок, шёлк; или искусственным: файбер, холлофайбер, силиконизированное волокно, вискоза, микрофайбер.
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