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Сон в +30: положи это в холодильник — и забудь про жару ночью

Лайфхак против жары: летний трюк с подушкой, который правда работает
1:37
Недвижимость

Каждую летнюю ночь — как бой за сон. Жара будто специально забирается под простыню, душит и мешает уснуть. Если тебе кажется, что ты спишь в духовке — ты не один. Но есть один маленький хак, который может изменить твоё лето. И ты точно не знал, как сильно он тебе нужен.

Сон
Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Холодная подушка? Да, это реально

Всё просто: положи наволочку (или саму подушку) в холодильник на 15-20 минут перед сном. Да-да, не вентилятор, не кондиционер, а обычная ткань — но холодная.

Это как спать с мини-кондиционером… только без счетов за электричество.

Как это работает? Охлаждённая ткань понижает температуру в области головы, помогает телу расслабиться и создаёт приятное ощущение свежести с первых секунд, как только ты касаешься подушки.

Как использовать правильно

  • Не стоит засовывать всю подушку в морозильник — достаточно наволочки.
  • Держи её в холодильнике не больше 30 минут — иначе может стать влажной и некомфортной.
  • Идеальный материал: хлопок или лён. Они дышат лучше и не накапливают тепло, в отличие от синтетики.

Комбо для идеального сна

Если у тебя дома есть кондиционер — супер. Используй этот хак в паре с прохладным воздухом, чтобы добиться максимального эффекта. А если нет — этот способ сам по себе уже делает разницу.

Иногда всё, что нужно, — это просто немного холода в нужное место. И сон становится настоящим удовольствием.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна. Представляет собой зашитый по периметру чехол обычно квадратной или прямоугольной формы с наполнителем: пух, перо, шерсть, кашемир, хлопок, шёлк; или искусственным: файбер, холлофайбер, силиконизированное волокно, вискоза, микрофайбер.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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