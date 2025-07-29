Стирайте быстро и эффективно: 5 моделей, которые превзойдут ваши ожидания

Рейтинг лучших стиральных машин 2025 года: вот что выбрать для идеальной стирки

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральные машины с фронтальной загрузкой становятся всё более популярными среди российских домохозяйств. Эти модели предлагают отличную эффективность стирки, экономию воды и энергии, а также удобство в эксплуатации. Рассмотрим лучшие модели для вашего дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина

1. Samsung WW90DG5U24AXTL

Цена: 37 990 ₽

Модель с технологией AI EcoBubble и цифровым инвертором. Она экономит до 70% энергии, идеально подходит для крупных загрузок (9 кг). Суперскоростная стирка за 39 минут, гигиеническая обработка паром и очистка барабана — всё это помогает обеспечить высокое качество стирки. Подключение через Wi-Fi позволяет управлять машиной дистанционно.

2. LG FHB1208Z4M

Цена: 50 490 ₽

Эта стиральная машина с прямым приводом и технологией стирки паром идеально подходит для людей с аллергией. Она имеет 10 программ, включая Quick 30 и Activewear, а также бесшумную работу благодаря системе прямого привода. Машина работает через Wi-Fi и имеет встроенный обогреватель для улучшенной стирки.

3. Bosch WAJ24209IN

Цена: 50 490 ₽

7 кг загрузки и технология AI Active Water+ для оптимизации расхода воды. Машина предлагает 15 программ стирки, включая обработку паром и быстрые циклы стирки. Бесшумная работа и защита от пятен — дополнительные плюсы этой модели.

4. Samsung WW70T502NAN1TL

Цена: 48 500 ₽

Модель с 7 кг загрузки и цифровым инвертором, работает с искусственным интеллектом. Гигиеническая обработка паром и высокая скорость отжима (1400 об/мин) обеспечивают качественную стирку. Также доступна функция Wi-Fi для удалённого управления.

5. SERENA GXN 7012

Цена: 36 590 ₽

Стиральная машина с 7 кг загрузки и 9 режимами стирки. Использует технологию Eco Inverter и поддерживает обновление пара для лучшего удаления загрязнений и бактерий. Отличается низким потреблением воды и энергии, а также возможностью управления через Wi-Fi.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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