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Уникальный дом, который выглядит как сарай, но скрывает за собой удивительный уют и роскошь

Из деревянного сарая в роскошный дом: как семья создала идеальный уголок без строительных компаний
2:13
Недвижимость

Когда семья столкнулась с проблемами на рынке недвижимости, они решили построить дом своими силами. Адела и Пол с помощью отца спроектировали и построили свой дом, который, несмотря на свою простую конструкцию, оказался уютным и функциональным.

Чески-Крумлов
Фото: commons.wikimedia.org by VitVit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чески-Крумлов

После рождения сына, квартира 2+1 стала тесной для семьи, и они начали искать новый дом. Однако предложения на рынке не удовлетворяли их ожидания: дома либо не подходили по стилю, либо имели завышенные цены. Тогда отец Аделы предложил построить дом самостоятельно. Он спроектировал дом, создав простую бумажную модель, которая впоследствии стала основой для строительства. Семья доверилась его опыту и дала ему полную свободу в проектировании.

Процесс строительства был непростым, но результат оправдал ожидания. Дом был построен за год с минимальной помощью профессионалов, что подчеркивает его уникальность. Отец Аделы смог осуществить проект с большой самоотдачей и тщательностью.

Что делает дом особенным

Одна из ключевых особенностей — восьмиугольная форма. Это позволяет избежать перегруженности пространства и сохранить уют. Стеклянная стена с выходом на террасу создает красивые виды на бассейн и лес. Такой подход сочетает минимализм и функциональность.

Несмотря на открытость, стеклянная стена не нарушает уединение, и семья наслаждается видом на природу. Изначально дом выглядел как обычный сарай, и даже вызвал у прохожих ассоциации с водопроводной подстанцией. Но внутри скрывался продуманный и стильный интерьер.

Для семьи этот дом стал не только местом для жизни, но и символом свободы. Они могут жить по собственным правилам, без ограничений, которые бывают в квартире.

"Это наш уголок, где мы можем быть сами собой", — говорит Адела.

Для тех, кто мечтает о собственном доме, Адела дает совет: не останавливайтесь на достигнутом.

"Достижение цели требует времени и усилий, но это возможно", — добавляет она.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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