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Убираем плесень из стиральной машины за несколько минут: простое решение

Избавьтесь от плесени в стиральной машине за 3 простых шага
2:03
Недвижимость

Многие люди не задумываются о регулярной чистке стиральной машины, но это важная часть ухода за бытовой техникой. Если не следить за машиной, остатки моющих средств и влага могут привести к образованию плесени, которая будет накапливаться внутри машины и на дверце. Этот неприятный слизистый налет может стать проблемой для вашего здоровья, так как внутри резиновых уплотнителей может размножаться не только плесень, но и бактерии.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Почему плесень появляется в стиральной машине

Обычно мы закрываем дверцу стиральной машины после стирки, но это замедляет процесс высыхания и задерживает влагу, создавая идеальные условия для роста плесени. Чтобы предотвратить появление плесени, достаточно регулярно оставлять дверцу машины открытой хотя бы на час после стирки, чтобы влага успела испариться. Также стоит делать то же самое с ящиком для моющих средств.

Как избавиться от плесени в стиральной машине

Если проблема уже возникла, не переживайте. Избавиться от плесени можно с помощью доступных и натуральных средств — белого уксуса и пищевой соды. Вот как это сделать:

  1. Смочите тряпочку белым уксусом и протрите шланг и уплотнитель стиральной машины.
  2. Насыпьте пищевую соду в барабан стиральной машины и запустите цикл стирки на высокой температуре (без белья). Пищевая сода помогает растворять жир и остатки мыла, не требуя оттирания.

Если плесень не исчезла, повторите процесс с уксусом, запустив еще один цикл стирки на высокой температуре.

Важное замечание

Белый уксус и пищевая сода отлично борются с плесенью, но их не следует использовать вместе в одном цикле, так как они нейтрализуют действия друг друга. Каждый компонент лучше использовать по отдельности для достижения наилучших результатов.

Теперь вы знаете, как легко и эффективно поддерживать вашу стиральную машину чистой и свежей!

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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