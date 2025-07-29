Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агрономы рекомендовали натуральную подкормку для лука из дрожжей и древесной золы
Пермский край: уровень инфляции превысил общероссийский показатель
Пищевая сода — эффективна для удаления запахов и загрязнений с натяжных потолков
Зубная паста очищает фары не хуже специальных средств — лайфхак водителей
Как выбрать идеального охранника: 5 пород собак-компаньонов с защитным инстинктом
Ватикан, Андорра и Сан-Марино: страны, где туристов больше, чем жителей
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их

Плесень в раковине? Почему это может быть опасно для вашей семьи

Простые способы предотвращения накопления грязи в трубах и стоках
2:33
Недвижимость

Забитые стоки — не просто неприятность, это скрытая угроза вашему здоровью. Многие не задумываются о том, что снижение скорости стока воды в раковине или ванной может быть первым звоночком к реальной проблеме. Постоянная влажность и органическое накопление в трубах создают идеальную среду для развития бактерий, плесени и других патогенных микроорганизмов.

Раковина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Раковина

Почему это важно

Когда вода начинает уходить медленно, это означает, что в трубах скапливаются остатки пищи, мыло, жир и известняк. Эти вещества образуют биопленки — идеальное место для микробов, устойчивых к обычным чистящим средствам. В таких условиях легко размножаются патогенные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла, что представляет собой реальную угрозу для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.

Плесень и бактерии, такие как Pseudomonas aeruginosa и Serratia marcescens, могут вызывать кожные инфекции и проблемы с дыханием. Эти патогены не только портят ваши трубы, но и создают опасные химические реакции, такие как неприятный запах в ванной или на кухне.

Как возникают проблемы в трубах

На кухне пищевые остатки, жир и мыло оседают на трубах, образуя биопленку. В ванной волосы, мыльная пена и остатки средств для душа образуют такую же пленку. В этих органических слоях развиваются микробы, которые становятся все более устойчивыми к химическим средствам. Это создает идеальную среду для размножения бактерий, способных вызывать заболевания.

Как предотвратить проблемы

Чтобы избежать засорения стоков, важно не только использовать правильные моющие средства, но и установить защитные сетки и решетки, которые предотвращают попадание мусора в трубы. Простой и эффективный способ — установка металлических сеток для защиты от волос и других загрязнителей.

Механические барьеры — это первый шаг к защите

Простой, но действенный способ — установить решетки из нержавеющей стали на раковины и ванны. Эти устройства позволяют собрать мусор, не мешая оттоку воды. Важно не забывать чистить их после каждого использования. Защищенные таким образом стоки не только будут работать более эффективно, но и помогут вам избежать дорогостоящих и неприятных проблем с сантехникой.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Очарование семейной жизни: пара отметила 50 лет совместной жизни после страшных испытаний
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их
Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем
Избавьтесь от плесени в стиральной машине за 3 простых шага
Ткани человека стареют по-разному: основные выводы китайских учёных
В Петербурге задержан мужчина, бросивший дымовую шашку в банк
Дочь Утяшевой и Воли София заявила о желании превзойти родителей по известности
Изменение климата меняет ледовый режим Ладожского озера: что это значит для региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.