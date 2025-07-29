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Кухонные хитрости: как сэкономить время и деньги с простыми средствами

Яйцерезка нарежет грибы и клубнику за секунды — советы для летней кухни
2:28
Недвижимость

Домашние гаджеты могут не только облегчить повседневные задачи, но и стать незаменимыми помощниками в самых неожиданных ситуациях. Например, яйцерезка — это не только инструмент для нарезки яиц. Она может быть вашим лучшим другом в летней кухне, значительно ускоряя процесс нарезки фруктов и овощей.

Стальной кран и кухонная раковина
Фото: Designed be Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стальной кран и кухонная раковина

Новые возможности яйцерезки

Не многие знают, но с помощью обычной яйцерезки можно легко нарезать клубнику, грибы, а также другие мягкие продукты. Просто положите продукт в предназначенное для яйца отверстие, и вы получите ровные ломтики за несколько секунд. Это идеальный вариант для фруктового салата или летнего десерта, а нарезанные грибы можно использовать для соусов или консервирования.

Как еще можно использовать яйцерезку

Если вы любите пиццу с оливками, яйцерезка будет незаменимым инструментом для их быстрой нарезки. Таким образом, вы получите ровные, одинаковые ломтики для равномерного распределения начинки. Это также удобно при нарезке мягких овощей, фруктов или даже мясных ассорти. Например, морковь для супа можно нарезать красивыми кольцами за короткое время.

Дешевые и эффективные средства для уборки

Когда речь идет о чистоте дома, порой самые простые и дешевые решения оказываются самыми эффективными. Например, смесь спирта, воды и кукурузного крахмала — это невероятно простой способ очистить окна. По мнению Тиджея, автора блога Measuring Flower, такая смесь не только очищает стекло, но и устраняет разводы, придавая окнам безупречный вид. "Спирт дезинфицирует, а кукурузный крахмал очищает стекло от полос, а вода разбавляет это все", — говорит он.

Туалетная бумага с уксусом: секреты уборки

Туалетная бумага — не только гигиеническое средство. Используйте ее с уксусом для уборки: такая дезинфицирующая салфетка эффективно справляется с пятнами, известковым налетом, плесенью и бактериями. Это отличный и недорогой способ очистить различные поверхности в доме.

Советы для экономии

Если вы хотите экономить на бытовой химии, все эти средства — отличная альтернатива дорогим продуктам. Они натуральные, простые в применении и не требуют больших затрат.

Уточнения

Яйцерезка — кухонная утварь для нарезки яиц вкрутую на ломтики для сэндвичей, салатов, холодных блюд.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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